ЦБ допустил появление «окрашенных» криптокошельков

Tекст: Елизавета Шишкова

Банк России рассматривает возможность создания реестра криптовалютных кошельков, задействованных в нелегальных операциях, рассказал Шабля в рамках XXIII Международного банковского форума, передает РИА «Новости».

«Смотрите, закон только принят, плюс переходный период до 1 июля 2027 года… Пока то, о чем вы говорите, такого требования нет и не заложено. Но если в ходе реализации закона и его положения такая необходимость появится, то не исключаю, что это будет сделано. Но пока этого нет», – заявил он.

Шабля подчеркнул необходимость поиска цифровых активов, полученных незаконным путем. Он уточнил, что маркировка подозрительных адресов будет осуществляться в рамках цифрового комплаенса с использованием различных сервисов, включая разработанный прозрачный блокчейн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин подписал закон о легализации оборота криптовалют в стране.

В первом полугодии Банк России выявил более двух тысяч нелегальных криптокошельков с миллиардом рублей.

Легальный рынок цифровых активов заработает в России до конца текущего года.