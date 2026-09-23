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    23 сентября 2026, 18:53 • Новости дня

    Президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исламская Республика открыта для переговоров с американским руководством, однако категорически не приемлет давления и угроз, сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава государства обозначил позицию страны по отношению к Соединенным Штатам, передает РИА «Новости». «Трамп и те, кто хочет заниматься разбоем в отношении Ирана, должны знать, что мы готовы к диалогу, но не приемлем язык силы», – сказал Пезешкиан.

    Официальное открытие 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось в Нью-Йорке 8 сентября. Традиционная неделя высокого уровня включает общие прения, которые проходят с 22 по 26 сентября, а также состоятся 28 сентября.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности Дональда Трампа встретиться с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН.

    Летом американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня между государствами.

    До этого президент Ирана выразил намерение соблюдать договоренности по урегулированию конфликта при условии снятия санкций.

    21 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Судоходство в Ормузском проливе в выходные снизилось втрое

    Интенсивность судоходства в Ормузском проливе упала в три раза

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе в субботу и воскресенье судоходство снизилось примерно в три раза по сравнению с показателями за выходные неделей ранее, передает Reuters.

    По данным о судоходстве, за выходные через Ормузский пролив прошли 12 грузовых судов против 35 в предыдущие выходные на фоне сохраняющейся напряженности в Персидском заливе и отношений между США и Ираном, которые зашли в тупик, пишет Reuters.

    В субботу пять судов с сельскохозяйственной продукцией, сжиженным природным газом и удобрениями вышли из Персидского залива, а один пустой крупный газовоз зашел в залив, отмечает РИА «Новости».

    В воскресенье из пролива вышли два танкера с нефтепродуктами и два пустых перевозчика, при этом в залив вошли два небольших нефтяных танкера.

    До начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля через Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем 125 крупных коммерческих судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Иран закрыл Ормузский пролив для десятков судов-нарушителей.

    В начале месяца США признали падение нефтяного трафика через пролив.

    В прошлом месяце МИД Ирана заявил, что пролив нельзя «захватить твитом».

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    21 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Трамп сообщил о раздумьях об Иране перед «очень серьезными событиями»

    Трамп: Я раздумываю об Иране перед очень серьезными событиями

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналисту Fox News Трею Йингсту о размышлениях по поводу Ирана и грядущих очень серьезных событиях.

    Главный международный корреспондент Fox News Трей Йингст получил комментарий президента США о ситуации с Ираном, в котором он заявил об открытости ко встрече с иранским президентом на полях ГА ООН.

    По словам корреспондента, Трамп заявил, что Ирану необходимо «вести себя прилично» в условиях обострения обстановки. Он выразил готовность встретиться с иранским лидером Масудом Пезешкианом на полях ГА ООН, но предупредил, что в случае если поведение Ирана не изменится, вскоре могут произойти «серьезные события».

    «Вопрос в том, когда именно мне уничтожить их страну? Им лучше вести себя прилично», – привел слова Трампа Йингст в соцсети Х, где также представил свой репортаж после разговора с президентом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана сообщили о планах США начать новую войну. Американский лидер заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном, он также сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН.


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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    21 сентября 2026, 04:41 • Новости дня
    Bloomberg: Сбои в работе ИИ привели к удару США по школе в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи Пентагона обнаружили, что ошибочные разведывательные данные, устаревшие изображения и чрезмерная зависимость от искусственного интеллекта способствовали ракетному удару, в результате которого в иранском Минабе погибли 123 ребенка.

    По словам официальных лиц, участвовавших во внутреннем расследовании инцидента, уже через несколько часов после ракетного удара 28 февраля по иранской школе некоторые сотрудники Пентагона знали, что ответственность за него несут США, передает Bloomberg.

    Это расследование выявило, как теперь описывают официальные лица, целую череду предотвратимых ошибок.

    Чиновники США заявили, что проблемой стала устаревшая информация. Хотя объект в Минабе был идентифицирован за несколько лет до этого как военный комплекс, имелись доказательства того, что он был изменен и сменил свое назначение, заявили они.

    Физические изменения, отражающие новое строительство, видимые на спутниковых снимках, произошли почти десять лет назад, и объект открыто функционировал как школа.

    По словам официальных лиц, в Центральном командовании США (CENTCOM), которое проводило атаку, некоторые сотрудники слишком полагались на искусственный интеллект, встроенный в интеллектуальную систему Maven. Система Maven, разработанная компанией Palantir Technologies Inc., позволяет пользователям просматривать и координировать сложные военные операции.

    Некоторые сотрудники Центрального командования ожидали, что система Maven выявит устаревшую информацию или несоответствия в собранных разведывательных данных о потенциальных целях. Неясно, почему у них были такие ожидания, отметило Bloomberg.

    В компании-разработчике Palantir отрицают причастность их ПО к удару по Минабу, но в Maven после инцидента внедрили новые возможности, которые «повторно анализируют исходные разведданные для выявления факторов, которые могли бы исключить цель из числа потенциальных, а также отмечают несоответствия и неточности, которые могли быть упущены при ручной проверке», – сообщил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела иранской школы. Bloomberg в июне сообщало, что ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране. ООН назвала удары США по иранской школе и спорткомплексу военным преступлением.

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    22 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Азербайджан закрыл небо для иранских самолетов

    Азербайджан приостановил полеты иранских авиакомпаний из-за новых санкций США

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов авиакомпаний Ирана из-за новых американских санкций против гражданской авиации.

    Решение о прекращении авиасообщения Азербайджана с Ираном вступило в силу 22 сентября 2026 года. Ограничения касаются абсолютно всех иранских компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в республику, передают «Вести».

    Представители закрытого акционерного общества «Азербайджанские авиалинии» пояснили причину такого шага. Мера связана с новым пакетом санкций Вашингтона, направленным против Тегерана. Американские рестрикции напрямую затронули работу иранской гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября американский Минфин внес в черные списки 27 иранских авиаперевозчиков.

    Евросоюз ввел санкции против трех авиакомпаний Ирана из-за предполагаемых поставок оружия.



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    22 сентября 2026, 22:52 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер встретились с Аракчи для обсуждения сделки по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки.

    Президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН подтвердил факт переговоров с Тегераном, сообщает РИА «Новости». «Я могу сказать вам, что Стив и Джаред встречались с посредниками по иранской сделке», – заявил он.

    Американский лидер уточнил, что иранская сторона была представлена на недостаточно высоком уровне. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи прошла в Нью-Йорке при посредничестве Катара и Пакистана. Их целью стал поиск путей к новому соглашению и деэскалация конфликта.

    Ранее американский лидер отмечал, что Тегеран отклонил его предложения по сделке. Эти инициативы были выдвинуты после возвращения политика к власти в 2025 году и атаки на исламскую республику в июне того же года.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента США встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    До этого президент США запланировал переговоры с главами стран Персидского залива для обсуждения ситуации вокруг исламской республики.

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    22 сентября 2026, 20:06 • Новости дня
    Лихачев сообщил об увеличении числа сотрудников Росатома на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Штат специалистов Росатома на АЭС «Бушер» увеличился до 63 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Российская госкорпорация «Росатом» увеличила число своих специалистов на строительстве второго и третьего энергоблоков атомной электростанции «Бушер» в Иране до 63 человек, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

    По словам Лихачева, количество специалистов госкорпорации на строительной площадке иранской станции достигло 63 человек. Накануне к команде присоединились еще 18 высококвалифицированных инженеров и техников, передает РИА «Новости».

    «Росатом последовательно наращивает численность персонала на площадке сооружения АЭС «Бушер» в Иране», – заявил Лихачев.

    Сейчас основные работы сосредоточены на возведении реакторных цехов и машинных залов второго и третьего энергоблоков. Первый действующий блок станции работает на 100% мощности.

    Лихачев подчеркнул, что безопасность сотрудников остается главным приоритетом. По его словам, значительное увеличение числа российских специалистов на объекте станет возможным только после окончательного закрепления мирных договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

    В июле процесс восстановления численности персонала на АЭС «Бушер» остановился из-за серии ударов.

    В августе количество российских специалистов на объекте достигло 25 человек.

    В середине сентября госкорпорация вернула на иранскую АЭС уже 47 своих сотрудников.

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    21 сентября 2026, 08:45 • Новости дня
    Представитель КСИР пригрозил США ударами новым оружием по новым целям

    КСИР: Иран применит новое оружие против США в случае агрессии

    Tекст: Мария Иванова

    В случае возобновления американских атак вооруженные силы Ирана нанесут удары по новым объектам США с использованием новейшего оружия, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    Представитель КСИР отметил, что цели Ирана больше не будут прежними. Страна намерена атаковать объекты, по которым ранее удары не наносились, передает ТАСС.

    Мохеби подчеркнул, что изменения коснутся географии конфликта, а также применяемого вооружения и техники. Он пообещал вывести на поле боя новое оружие, возможности которого поразят мир.

    Накануне центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил заявил о наличии данных о подготовке США к возобновлению военных действий против республики в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные сообщили о планах США начать новую войну.

    В конце лета Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе.

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    22 сентября 2026, 20:02 • Новости дня
    Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Bloomberg: Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные скорректировали алгоритмы искусственного интеллекта и процедуры целеуказания после трагического удара по школе в Иране, унесшего жизни 182 человек, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

    Американское военное командование, отвечающее за боевые операции на Ближнем Востоке, внесло множественные изменения в свою процедуру определения цели для нанесения ударов и расширило использование ИИ, чтобы проверять разведданные, после смертоносного удара по школе в Минабе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    В частности, были добавлены новые открытые источники данных для более точного отслеживания местонахождения гражданских лиц. Также внесены десятки корректировок в работу программы управления боем Maven Smart System, созданной компанией Palantir Technologies Inc.

    Именно эта программа была использована при определении тысячи целей для нанесения первого массированного удара по Ирану 28 февраля.

    Искусственный интеллект теперь будет проверять дополнительные данные для уточнения функции здания.

    Некоторые чиновники из оборонной сферы и эксперты в частном порядке предупреждают, что шансы на повторение инцидента в Минабе все еще высоки.

    По предварительным выводам расследования, в программе содержались неверные и неактуальные сведения о здании школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Пентагона выявили фатальную роль искусственного интеллекта при ударе по школе в иранском Минабе.

    Трагедия также произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене разведданными внутри ведомств США.

    Американская армия впервые массово применила нейросети для выбора целей в ходе февральских атак на Иран.

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    22 сентября 2026, 14:39 • Новости дня
    Рубио не исключил возможности встречи Трампа с президентом Ирана

    Рубио заявил о готовности Трампа встретиться с президентом Ирана в ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента США Дональда Трампа встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Президент США Дональд Трамп не исключает возможность встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    «Мы открыты для этого, но пока ничего не запланировано. Но мы открыты для этого, особенно если у этого есть перспектива вылиться во что-то позитивное», – заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский президент выразил готовность встретиться с иранским лидером на полях Генассамблеи ООН.

    До этого Дональд Трамп запланировал переговоры с главами стран Персидского залива для обсуждения ситуации вокруг исламской республики.

    В начале сентября Масуд Пезешкиан поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку Тегерана в условиях американского давления.

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    23 сентября 2026, 01:14 • Новости дня
    IRNA: В районе иранского Кешма слышен звук взрыва

    Tекст: Дарья Григоренко

    Звук взрыва слышен недалеко от иранского острова Кешм, сообщили СМИ.

    Как пишет IRNA, громкий шум отчетливо доносился непосредственно со стороны моря. Отмечается, что звук доносился со стороны моря, и взрыв не затронул территорию Кешма, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее на иранском острове Кешм прогремели несколько взрывов.

    В начале сентября мощные хлопки раздались со стороны Ормузского пролива вблизи портового города Джаск.

    В августе на Кешме произошли два взрыва из-за военной операции Корпуса стражей исламской революции.

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    23 сентября 2026, 06:51 • Новости дня
    Макрон: Власть в Иране не сменить бомбардировками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытки сместить иранское руководство с помощью бомбовых налетов не будут иметь успеха, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    «Я не считаю реализуемой смену власти путем бомбардировок страны. И для меня это не лучший вариант, потому что он не работает», – сказал Макрон, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в последние десятилетия Франция уже несколько раз совершала эту ошибку.

    При этом французский лидер заявил, что важно не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

    Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    До этого иранские военные сообщали о планах США начать новую войну.

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    22 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Ирана планируют задерживать суда-нарушители в Ормузском проливе до тех пор, пока они не выплатят штраф в размере 20% от стоимости перевозимого груза, заявил представитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави.

    Иранский парламент разрабатывает закон, предусматривающий санкции для нарушителей правил судоходства в Ормузском проливе. Мера затронет корабли, допускающие нарушения при пересечении акватории, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    «В соответствии с утвержденным в комитете положением нового разрабатываемого закона по Ормузскому проливу, допускающие нарушения суда при пересечении Ормуза столкнутся со штрафом, эквивалентным 20% стоимости груза, а также с временным задержанием судна до выплаты штрафа», – заявил Гашгави.

    Парламентарий добавил, что после вступления закона в силу генеральный штаб вооруженных сил Ирана или министерство обороны должны будут каждые три месяца отчитываться о его исполнении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Иран запретил проход через Ормузский пролив 77 судам-нарушителям. В начале месяца власти страны решили направить доходы от сборов на укрепление обороны.

    В августе парламентская комиссия Ирана одобрила закрытие пролива для американских кораблей.

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    22 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    The Guardian узнала о намерении Бернема призвать Трампа завершить войну в Иране

    The Guardian: Бернема призовет Трампа завершить войну в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем надеется занять более жесткую позицию по отношению к лидеру США Дональду Трампу, чем его предшественник, не провоцируя при этом дипломатическую войну и призвать к окончанию войны с Ираном.

    Война с Ираном оказывает давление на экономику Британии, но определить успех Бернема при первой личной встрече с Дональдом Трампом во вторник, на которой премьер намерен призвать к окончанию войны США с Ираном, сложно, отмечает The Guardian. 

    «Однако Бернему может повезти. Баланс рисков изменился. Трамп непопулярен внутри США, где инфляция остается высокой, а он погряз в неразрешимом конфликте с Ираном, который может разрушить его планы на промежуточные выборы», – говорится в материале.

    Когда Кир Стармер впервые посетил Трампа в феврале 2025 года, ситуация была совершенно иной. Бернем хоть и защищал подход своего предшественника, но в июне дал понять, что выберет другое направление.

    «Очевидно, что отношения важны для Великобритании, но не до такой степени, чтобы мы просто соглашались со всем, что они говорят. В прошлом у нас были проблемы, когда это происходило», – сказал Бернем об отношениях с США.

    Источники на Даунинг-стрит ожидают, что Бернем будет действовать решительнее, когда сочтет необходимым отстаивать британские интересы. Однако нет никаких оснований полагать, что он последует более воинственному подходу премьер-министра Канады Марка Карни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. The Telegraph узнала, что американский лидер воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах.

    При этом Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине.


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    23 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Иранский посол высоко оценил темпы военного сотрудничества с Россией

    Посол Ирана Джалали заявил о стремительном развитии военного сотрудничества с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран доволен темпами военного взаимодействия с Москвой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Тегеран высоко оценивает темпы развития военного взаимодействия с Москвой, передает ТАСС.

    По словам Казема Джалали, двусторонние связи стремительно расширяются в политической, экономической и оборонной сферах, опираясь на ранее заключенные соглашения.

    «Отношения Ирана и России развиваются в разных сферах, как в экономической и политической, так и военной. По сравнению с прошлым взаимодействие расширяется еще быстрее», – подчеркнул дипломат. Он также отметил, что в текущем противостоянии с США Иран полагается исключительно на собственный потенциал и внутреннюю мощь.

    Отвечая на вопрос об использовании опыта специальной военной операции, посол добавил, что любое участвующее в конфликтах государство анализирует и применяет полученные знания. Кроме того, дипломат выразил надежду на скорую встречу главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные ведомства России и Ирана поддерживают постоянный контакт.

    Главы министерств иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили эскалацию в Персидском заливе.

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко провел переговоры с послом Исламской республики Каземом Джалали.

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    23 сентября 2026, 08:51 • Новости дня
    Пентагон зафиксировал увеличение числа погибших в операции против Ирана

    Число погибших в операции против Ирана военных США выросло до 19 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Согласно открытым данным американского оборонного ведомства, потери Вооруженных сил США в ходе боевых действий против Ирана увеличились до 19 человек, при этом личность последнего погибшего не раскрывается.

    Количество погибших американских военных в результате конфликта США с Ираном возросло с 18 до 19 человек, следует из базы данных Пентагона, передает ТАСС.

    Военное ведомство не стало уточнять личность погибшего. По информации газеты «The Washington Post», речь идет о женщине-офицере, которая умерла на борту военного самолета во время полета на Ближний Восток. Издание подчеркивает, что смерть не связана напрямую с боевыми действиями.

    Газета ранее отмечала, что реальное число погибших американских военнослужащих превышает официальные данные и составляет как минимум 22 человека.

    Соединенные Штаты и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако 8 июля американская сторона возобновила масштабные удары. Впоследствии администрация США перешла к политике экономического давления на Тегеран с помощью санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американское военное ведомство сообщило о дефиците боеприпасов из-за операции против Ирана.

    Весной потери Вооруженных сил США продолжили расти даже после формального завершения боевых действий.

    В апреле Пентагон рассказал о 365 пострадавших американских военнослужащих.

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