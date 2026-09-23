Лавров пошутил над выкрикивающими вопросы журналистами США на Генассамблее ООН

Журналисты из США громко выкрикивали вопросы по разным темам, включая Украину, перебивая друг друга. «Почему вы были такими тихими?», – спросил Лавров представителей прессы, передает РИА «Новости».
Организаторы мероприятия заранее предупредили репортеров об отсутствии возможности задать вопросы. Однако представители СМИ проигнорировали это требование, что вызвало улыбку у встречающихся сторон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Главы дипломатических ведомств двух стран общались примерно один час.
В ходе встречи стороны обсудили украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.