Экс-замглавы УМВД по Тюменской области задержали за хищение бюджетных средств

Tекст: Елизавета Шишкова

Правоохранительные органы сообщили о поимке бывшего заместителя начальника регионального управления МВД, передает ТАСС. Мужчину подозревают в махинациях с бюджетными деньгами при выполнении государственного контракта.

«Установлена возможная причастность к совершению противоправных действий бывшего заместителя начальника областной полиции», – заявил источник агентства. Он уточнил, что фигурант уголовного дела уже задержан.

По предварительным данным, во время службы подозреваемый помогал подписывать фиктивные акты о якобы проведенном ремонте в одном из отделов ведомства. Ущерб от этих действий превысил 1 млн рублей. Следователи считают, что ложные сведения в документы вносили сотрудники подрядной организации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября силовики задержали бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова по делу о хищении топлива.

Мещанский суд Москвы отправил этого генерал-майора в СИЗО.

В прошлом году прокуратура утвердила обвинительное заключение о мошенничестве в отношении экс-главы отдела миграции УМВД по Воскресенску.