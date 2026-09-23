На дне Ладожского озера обнаружили пролежавшую 86 лет шкатулку с украшениями

Tекст: Денис Тельманов

Во время недавней экспедиции исследователи проникли в ранее не изученную каюту затонувшего монастырского судна, передает РИА «Новости». «В стене есть ниша, похожая на встроенный шкаф. На верхней полке стояла точеная деревянная шкатулка с надписью «Valamo» на донце… Внутри шкатулки нашлись украшения. Брошь-венок из золоченой филиграни, золотая брошь-бант с голубой эмалью и жемчужиной, четыре золотых кольца, малая запонка», – рассказали в клубе «Диво».

Все найденные ценности переданы на постоянное хранение в музей Валаамского монастыря во Владимирском скиту.

Директор учреждения Татьяна Бердяева отметила, что в скором времени экспозиция пополнится новыми предметами, которые покажут паломникам и гостям острова.

Судно было обнаружено на дне Большой Никоновской бухты в 2017 году. Пароход, спущенный на воду в 1862 году в Стокгольме, был куплен Валаамским монастырем в 1930 году.

В январе 1940 года вмерзшее в лед судно атаковали три советских бомбардировщика, после чего оно загорелось и затонуло на глубине девяти метров. Работы на объекте продолжаются, так как на борту остаются необследованные помещения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году дайверы клуба «Диво» обнаружили на дне Ладожского озера хорошо сохранившуюся баржу времен Великой Отечественной войны.

Позже специалисты МЧС России подняли со дна этого водоема более трех тонн старых боеприпасов.

В августе текущего года участники «Разведывательно-водолазной команды» нашли в Баренцевом море затонувший немецкий военный корабль.