Суд продлил арест избившим ученого Зезина уральским бизнесменам

Tекст: Елизавета Шишкова

Срок содержания под стражей Александру Реверуку и Аркадию Вагнеру увеличили до 27 ноября, передает РИА «Новости». Бизнесмены проходят обвиняемыми по делу о хулиганстве и свою вину категорически отрицают.

«Обоим суд продлил срок содержания под стражей по 27 ноября», – сообщили агентству в объединенной пресс-службе судов региона. Ранее мужчин отправили в СИЗО до конца сентября текущего года.

Известный исследователь Никита Зезин умер 22 июля в больнице. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Однако депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер рассказал, что незадолго до трагедии ученого жестоко избили.

По словам парламентария, конфликт произошел во время осмотра опытных полей. Исследователи сделали замечание подросткам на квадроциклах, которые портили посевы, после чего на место прибыли агрессивно настроенные мужчины и совершили нападение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд признал скончавшегося ученого единственным потерпевшим по делу о хулиганстве.

Свердловский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу адвокатов Аркадия Вагнера.

Защита Александра Реверука объяснила причину конфликта сильным эмоциональным возбуждением из-за запертого в чужой машине ребенка.