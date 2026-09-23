Пезешкиан: Иран говорит «нет» ядерному оружию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пезешкиан исключил возможность создания ядерного оружия, передает РИА «Новости». Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он подчеркнул мирный характер национальной атомной программы.

«Иран не считает, что ядерное оружие обеспечит безопасность... Мы четко заявляем: нет ядерному оружию, нет запрету на знания в ядерной сфере», – отметил политик.

Иранский лидер добавил, что проблему атома невозможно решить силовыми методами на поле боя. По его словам, окончательно урегулировать данный вопрос можно исключительно путем заключения соответствующего дипломатического соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Пезешкиан призвал завершить конфликт на Ближнем Востоке на выгодных условиях. В июне Тегеран взял на себя обязательство отказаться от разработки ядерного оружия по условиям меморандума с Вашингтоном.

Годом ранее иранский лидер уже отвергал стремление к получению военного атома с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.