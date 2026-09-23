Переговоры Лаврова и Рубио в Нью-Йорке завершились

Tекст: Валерия Городецкая

Главы дипломатических ведомств двух стран общались в Нью-Йорке примерно один час, передает РИА «Новости». Перед началом беседы американские журналисты пытались выкрикивать вопросы, однако министры лишь улыбнулись и не стали отвечать.

Российскую сторону на переговорах также представляли постпред при ООН Василий Небензя и посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Кроме того, во встрече участвовали официальный представитель МИД Мария Захарова, директора департаментов Александр Гусаров и Алексей Дробинин.

Ранее Лавров отмечал намерение выяснить у Рубио позицию Вашингтона по ситуации на Украине и возможным посредническим усилиям. Диалог состоялся в условиях недавнего принятия в США закона о новых антироссийских санкциях.

Новый документ разрешает американскому президенту Дональду Трампу устанавливать дополнительные пошлины до 100% на продукцию из государств, входящих в пятерку главных покупателей российских нефти и газа. Также предусмотрено введение пошлин до 500% на отечественные товары, ввозимые на американскую территорию.

Ранее глава российского МИД подтвердил планы провести встречу с американским коллегой на полях Генассамблеи ООН.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение ситуации вокруг Украины.

Пресс-служба Госдепартамента США опубликовала рабочий график Марко Рубио с точным временем переговоров.