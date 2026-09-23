ЦБ назвал число открытых за три недели кошельков для цифровых рублей

ЦБ: Россияне за три недели открыли 200 тыс. кошельков для цифровых рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Набиуллина заявила о высоком спросе на новую форму национальной валюты, передает РИА «Новости». По ее словам, интерес граждан значительно превзошел ожидания регулятора.

«За три года, а у нас три года был пилот по цифровому рублю… было открыто пять тысяч счетов. На текущий момент граждане уже открыли 200 тыс. счетов», – сообщила глава Центробанка.

Набиуллина подчеркнула, что для первых трех недель это существенный показатель. В Банке России прогнозировали, что к концу года будет зарегистрировано всего 60 тыс. кошельков. Возможность открыть счет для цифровых рублей появилась 1 сентября через мобильные приложения крупнейших банков.

В середине сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила об открытии россиянами 87 тыс. кошельков за первые десять дней.

В конце августа регулятор представил официальный кораллово-алый логотип новой формы национальной валюты.

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина анонсировала появление доступа к счетам через мобильные приложения крупнейших банков с 1 сентября.