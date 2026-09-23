ЦБ сообщил о сохранении повышенного инфляционного давления в августе

Минтруд подготовил проект постановления о снижении допустимой доли иностранных работников в десяти регионах России, передает РИА «Новости». Документ уже опубликован на портале нормативных правовых актов.
«Минтруд предлагает снизить долю иностранных работников в 10 регионах по сравнению с показателями, установленными для прошлого года. В восьми регионах ограничения устанавливаются впервые», – сказано в тексте.
Изменения затронут Мордовию, Татарстан, Чувашию, Краснодарский край, а также Вологодскую, Калужскую, Новосибирскую, Оренбургскую, Свердловскую и Тульскую области. В восьми из них региональные особенности для отдельных отраслей экономики вводятся впервые.
На федеральном уровне сохранится полный запрет на привлечение мигрантов к работе в аптеках, на рынках и в нестационарных торговых объектах. Также останутся нулевые квоты в специализированной розничной торговле алкоголем и табаком.
Кроме того, проект продлевает действующие ограничения для строительной и лесной отраслей, сельского хозяйства, сферы обслуживания и общепита, сохраняя установленные на 2026 год особенности в 31 субъекте страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года Минтруд предложил ужесточить правила распределения квот для мигрантов.
В прошлом году ведомство выступило с инициативой ограничить привлечение иностранных работников в сферу розничной продажи алкоголя.
Летом правительство России поддержало законопроект о расширении оснований для увольнения иностранцев при введении региональных запретов.