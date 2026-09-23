Минобороны Эстонии решило профинансировать популяризацию срочной службы

Эстония решила выделить 365 тыс. евро на популяризацию срочной службы

Tекст: Денис Тельманов

Министерство обороны прибалтийской республики профинансирует инициативы по укреплению обороноспособности граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR. «Министерство обороны Эстонии объявило конкурс проектных субсидий на укрепление готовности населения к обороне», – говорится в сообщении.

Поддержку получат проекты, которые популяризируют срочную службу среди молодежи и способствуют сплочению членов добровольческих военизированных формирований, резервистов и ветеранов. Общий бюджет конкурса составит до 365 тыс. евро.

Средства также планируется направить на повышение готовности работодателей отпускать сотрудников на учебные сборы. В рамках проектов организаторы смогут проводить лагеря, тренинги и спортивные мероприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Эстонии Алар Карис отправил в отставку министра обороны Ханно Певкура.

Ранее эстонские военные приступили к внеплановым учениям с участием членов военизированного формирования Кайтселийт.

До этого Минобороны республики предложило разрешить иностранцам вступать в ряды вооруженных сил.