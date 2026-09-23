В войсках ПВО и ВВС Белоруссии началась проверка боеготовности

«Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку министерства внутренних дел», – отметил Вольфович, передает ТАСС.
Госсекретарь напомнил, что на прошлой неделе внезапной проверке подвергся один из танковых батальонов механизированной бригады. По его словам, военнослужащие достойно справились с поставленными задачами, а подробные результаты будут представлены главе государства.
Вольфович подчеркнул особую важность ВВС и войск ПВО, которые ежедневно несут боевое дежурство. Они обеспечивают охрану воздушного пространства не только Белоруссии, но и внешних границ Союзного государства, поэтому обязаны быть готовы к немедленным действиям по защите критически важных объектов.
В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал масштабную проверку боевой готовности всех вооруженных сил республики.
Весной глава государства поручил продолжить точечную отмобилизацию воинских частей для оценки их боеготовности.
По итогам прошлых мероприятий госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович отметил высокий уровень подготовки военных к защите страны.