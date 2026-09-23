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    23 сентября 2026, 17:02 • Новости дня

    В войсках ПВО и ВВС Белоруссии началась проверка боеготовности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белоруссии стартовала масштабная проверка боевой готовности подразделений Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по поручению президента Александра Лукашенко, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

    «Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку министерства внутренних дел», – отметил Вольфович, передает ТАСС.

    Госсекретарь напомнил, что на прошлой неделе внезапной проверке подвергся один из танковых батальонов механизированной бригады. По его словам, военнослужащие достойно справились с поставленными задачами, а подробные результаты будут представлены главе государства.

    Вольфович подчеркнул особую важность ВВС и войск ПВО, которые ежедневно несут боевое дежурство. Они обеспечивают охрану воздушного пространства не только Белоруссии, но и внешних границ Союзного государства, поэтому обязаны быть готовы к немедленным действиям по защите критически важных объектов.

    В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал масштабную проверку боевой готовности всех вооруженных сил республики.

    Весной глава государства поручил продолжить точечную отмобилизацию воинских частей для оценки их боеготовности.

    По итогам прошлых мероприятий госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович отметил высокий уровень подготовки военных к защите страны.

    23 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны получили автономную систему оптической навигации «Сусанин»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные начали применять автономную оптическую систему навигации «Сусанин» для беспилотников, позволяющую аппаратам ориентироваться без связи с оператором и сигнала GPS, сообщил военкор Андрей Филатов.

    Вооруженные силы России начали применять систему автономной оптической навигации «Сусанин» для дронов, передает «Газета.Ru». Эта технология позволяет беспилотникам выполнять полетные задания даже при отсутствии связи с оператором и сигнала GPS.

    «Есть сейчас система навигации по подстилающей поверхности «Сусанин», про которую украинские спецслужбы знают и активно ищут ее создателя. Она позволяет нашим «Гераням» лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности», – заявил Филатов.

    Журналист отметил, что для реактивных БПЛА «Герань» значительную угрозу представляет многоуровневая оборона противника. Однако после преодоления первых 100 км от линии боевого соприкосновения беспилотники летят относительно спокойно, и количество сбитых аппаратов минимально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Киев остался без электричества после атаки реактивных беспилотников «Герань».

    Российские войска поразили этими дронами логистический склад ВСУ в Гостомеле.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил недосягаемость новых модификаций аппаратов для украинских зенитных комплексов.

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    23 сентября 2026, 12:35 • Новости дня
    ВВС Британии создали первую эскадрилью для защиты спутников

    Британские ВВС сформировали первое космическое подразделение

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    Основная задача новой специализированной космической эскадрильи состоит в подавлении, ослаблении и пресечении любой враждебной деятельности, направленной против британских интересов в околоземном пространстве, передает РИА «Новости».

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что сформированное подразделение оснащено передовыми технологиями, в том числе новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. Эскадрилья способна участвовать как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

    В начале сентября британское правительство представило новую национальную космическую стратегию на период до 2030 года. На программу планируется потратить рекордные 10,5 млрд долларов, из которых более трети пойдет на развитие профильного потенциала вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте британский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.

    В прошлом году британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону.

    В 2024 году глава ВВС Британии предложил усилить противовоздушную оборону НАТО атакующим потенциалом.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    23 сентября 2026, 09:46 • Новости дня
    Главы МИД Польши и Белоруссии провели первую встречу за десять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков провели двусторонние переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Встреча руководителей дипломатических ведомств стала первой за последние десять лет. По словам польского министра, стороны обсудили ситуацию на границе двух государств и вопросы региональной безопасности, передает ТАСС.

    Сикорский отметил готовность Варшавы поддержать улучшение и разморозку двусторонних отношений, назвав состоявшийся диалог «подснежником, который может расцвести». Кроме того, дипломат анонсировал скорое открытие нового здания польского посольства в Минске.

    В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства подтвердили факт переговоров. Там уточнили, что министры оценили текущее состояние отношений между странами и наметили пути их дальнейшего развития в интересах народов, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала галоперидол сделавшему запасы на случай войны Сикорскому.

    Накануне сам министр рассказал о заготовленных рисе и варенье.

    В прошлом году глава польского ведомства попросил сограждан отказаться от поездок в Белоруссию.

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    23 сентября 2026, 09:04 • Новости дня
    Ростех вывел на рынок полностью отечественный комплекс IGLA

    Ростех представил модульный стрелковый комплекс IGLA для охоты и спорта

    Tекст: Мария Иванова

    Госкорпорация Ростех представила на рынке полностью отечественный стрелковый комплекс IGLA с модульной винтовкой и линейкой из пяти патронов, призванный заменить импортные аналоги для охотников и спортсменов.

    Госкорпорация Ростех вывела на рынок стрелковый комплекс IGLA, который призван заменить ряд иностранных аналогов и целиком основан на отечественных решениях, сообщается в публикации на канале Ростеха.

    В состав комплекса вошла модульная винтовка, которую можно быстро разбирать на две части и собирать обратно одним движением, а также пять видов патронов бренда IGLA, образующих единую экосистему для максимально эффективного поражения целей охотниками и спортсменами.

    Эксперт по охотничьему оружию и профессиональный охотник Евгений Спиридонов пояснил, что конструкция винтовки во многом стала результатом санкций, поскольку до их введения в России не было массового производства стволов из нержавеющей стали, и назвал новый комплекс примером импортозамещения, когда отечественное решение превосходит прежние варианты.

    Для винтовки подготовлены специально разработанные прицелы и другой необходимый обвес, а линейка включает пять вариантов патрона 308 Win (7,62х51 мм) с разными пулями: охотничьи SP 150, Shakal 141, Shakal 160, Rocket 116 и спортивный Match 160.

    По данным Ростеха, новый скоростной патрон Rocket обеспечивает на дистанции сто метров кучность, сопоставимую с лучшими охотничьими винтовками премиального класса, что позволяет уверенно поражать даже небольшие цели на расстояниях до четырехсот метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Ростех сообщил о создании винтовки, способной поразить цель с предельной точностью.

    В апреле Ростех представил патрон IGLA повышенной точности для охоты и спортивной стрельбы.

    В прошлом году Ростех заявил об успешном боевом применении антидроновых патронов линейки IGLA.

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    23 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Индия подготовила к выпуску уничтожающий беспилотники мобильный лазер

    Tекст: Мария Иванова

    Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) запланировала начать серийный выпуск мобильных лазерных установок мощностью 30 кВт для перехвата дронов на расстоянии до пяти километров.

    Новая установка успешно прошла испытания в августе прошлого года и вскоре будет запущена в производство одной из компаний-партнеров индийского оборонного ведомства, пишет The Times of India.

    Ожидается, что разработка позволит вооруженным силам страны сэкономить на использовании дорогостоящих средств противовоздушной обороны, отмечает ТАСС.

    Ранее индийская организация уже разработала лазерное оружие мощностью 2 кВт, выпуск которого поручили оборонным компаниям Adani, Astra и Bharat Electronics Limited (BEL). Кроме того, местные корпорации Larsen & Toubro и BEL получили заказ на производство систем для поражения воздушных целей мощностью 10 кВт.

    В рамках национальной программы по созданию многоуровневой системы противовоздушной обороны «Сударшан Чакра» специалисты работают над созданием более мощных лазерных систем на 50 кВт и 100 кВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Минобороны Индии сообщило об успешном испытании ракеты с беспилотника.

    В конце прошлого года Нью-Дели выразил готовность производить российские аппараты «Ланцет».

    В мае прошлого года индийская сторона обвинила Пакистан в атаках гражданского населения беспилотниками.

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    23 сентября 2026, 11:45 • Новости дня
    Глава МИД Польши Сикорский допустил нормализацию отношений с Белоруссией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел переговоры со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым, допустив возможность улучшения двусторонних отношений.

    Встреча министров состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    Это были первые переговоры руководителей внешнеполитических ведомств двух государств с 2010 года.

    «Это как подснежник, который может зацвести, если аура будет благоприятной», – заявил дипломат представителям прессы. Так он ответил на вопрос о возможных перспективах нормализации двусторонних контактов.

    Политик также отметил, что Варшава и Минск смогли урегулировать некоторые вопросы, ранее считавшиеся принципиальными для польской стороны. В последние годы отношения между государствами характеризовались постоянным ухудшением из-за миграционного кризиса на границе, проблем безопасности и санкционной политики Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года глава МИД Белоруссии Максим Рыженков спрогнозировал скорое восстановление взаимодействия с Польшей.

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    23 сентября 2026, 11:23 • Новости дня
    Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме

    Белоусов провел совещание по готовности фондов Минобороны к отопительному сезону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны Андрей Белоусов провел совещание по готовности фондов военного ведомства к отопительному сезону, поручив обеспечить качественную подготовку к зиме, сообщило военное ведомство.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел селекторное совещание по подготовке фондов ведомства к отопительному сезону, сообщает Минобороны.

    На встрече обсуждались вопросы завершения ремонтных работ, создания запасов топлива, а также укомплектованности персоналом и аварийными бригадами. Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку к зиме и взять под контроль объекты, требующие особого внимания.

    Заместитель министра генерал-полковник Валерий Солодчук доложил о планомерном ходе навигационного завоза материальных средств. В районы Крайнего Севера, отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока уже доставлено более 27 тыс. тонн топлива для обеспечения воинских частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о решении сосредоточить функции служб тыла в одних руках.

    Ранее глава военного ведомства Андрей Белоусов заслушал доклады по текущей обстановке в зоне специальной военной операции.

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    23 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    В Белоруссии открылся Союзный слет граждан старшего поколения

    Tекст: Вера Басилая

    В Витебске стартовал первый Союзный слет граждан старшего поколения, объединивший более тысячи участников из России и Беларуси для обмена опытом в сфере активного долголетия.

    Мероприятие, которое продлится до 25 сентября, организовано министерствами труда двух государств в рамках программ Союзного государства.

    Российскую делегацию возглавил министр труда Антон Котяков. В церемонии открытия также участвовала первый заместитель министра Ольга Баталина.

    «Одним из важнейших направлений сотрудничества наших стран является проведение согласованной социальной политики России и Беларуси. На Слете в Витебске главной темой станет создание условий для активной, здоровой, продолжительной жизни граждан старшего поколения, развитие здоровьесберегающих технологий, формирование медицинских и социальных аспектов долголетия. На это нацелены действующие в наших странах национальные стратегии», – заявила Ольга Баталина.

    Событие объединило более 1000 участников из девяти российских регионов и семи областей Беларуси. Программа открылась шествием команд. В рамках слета запланированы выставка социальных проектов, мастер-классы, спартакиада, экспертные сессии и совместное заседание коллегий профильных министерств.

    Ранее Министерство здравоохранения России добавило в номенклатуру должностей специальность врача по медицине здорового долголетия.

    Глава ведомства Михаил Мурашко назвал спорт и культуру важными факторами увеличения продолжительности жизни россиян.

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    23 сентября 2026, 06:15 • Новости дня
    ТОФ провел учения в Южно-Китайском море

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Южно-Китайском море прошли учения Тихоокеанского флота, в них принимали участие палубные вертолеты, сообщили во флотской пресс-службе.

    В составе отряда были фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга», указали в ТОФ, передает РИА «Новости».

    В учениях задействовали палубные вертолеты Ка-27, они были посвящены противороботовой обороне.

    Корабли совместно отработали морской бой с беспилотниками условного противника, зенитная артиллерия и крупнокалиберные пулеметы отразили атаки безэкипажных катеров и БПЛА.

    Также вертолеты Ка-27 провели разведывательную миссию с поиском подводных целей. После этого по условной подлодке противника расчеты «Шапошникова» условно применили противолодочное оружие.

    Ранее корвет ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» условно поразил подлодку противника торпедным оружием в Японском море.

    В августе большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» в Японском море отработал поиск и уничтожение подводной лодки условного противника.

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    23 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Россия и Белоруссия решили обсудить в ООН новую Евразийскую хартию

    МИД сообщил о встрече России и Белоруссии по Евразийской хартии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва и Минск созовут 25 сентября встречу в ООН по работе над Евразийской хартией многообразности и многополярности в XXI веке, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    Россия и Белоруссия созовут 25 сентября встречу в ООН для работы над Евразийской хартией многообразности и многополярности в XXI веке, передает ТАСС.

    Мероприятие приурочено к Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    «На 25 сентября мы и наши белорусские коллеги созываем встречу высокого уровня в целях реализации инициативы разработки Евразийской хартии многообразности и многополярности в XXI веке, что ознаменует собой официальный запуск работы над данным документом», – подчеркнул Логвинов.

    Российскую делегацию на Неделе высокого уровня в Нью-Йорке возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять государств, включая Россию, приняли решение о начале совместных консультаций по созданию Евразийской хартии, строящейся по принципам многообразия и многополярности.

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    23 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    США провели летное испытание корпуса термоядерной боеголовки W93

    США испытали корпус новой термоядерной боеголовки W93 впервые за 40 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты провели летное испытание корпуса перспективной термоядерной боеголовки W93 для измерения аэродинамической нагрузки, сообщило Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA).

    Запуск состоялся с использованием метеорологической зондирующей ракеты Atrax. Основной задачей испытания стало измерение аэродинамической нагрузки на кожух боеголовки при входе в атмосферу, передает «Интерфакс».

    Полученные результаты будут использованы при проектировании неядерных компонентов W93. Разработкой занимаются специалисты Национальных лабораторий Sandia.

    W93 стала первой за почти 40 лет новой термоядерной боеголовкой, разрабатываемой в США. Программа создания стартовала в мае 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико.

    Ожидается, что серийное производство боеголовки начнется в середине 2030-х годов. Планируется, что W93 будут установлены на межконтинентальные баллистические ракеты стратегических подводных лодок класса Columbia.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ВМС США собрались создать первую за 40 лет ядерную боеголовку.

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    23 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Бундесвер закупил партию дронов-камикадзе на 275 млн евро

    Германия одобрила поставку ударных беспилотников бригаде Бундесвера в Литве

    Tекст: Мария Иванова

    Старший вице-президент компании Stark Defence Йозеф Кранаветфогль сообщил о подготовке первой передачи боевых дронов-камикадзе Вооруженным силам Германии.

    Немецкий стартап в ближайшее время начнет передачу ударных беспилотных аппаратов Бундесверу в рамках масштабного оборонного заказа, передает ТАСС.

    Первая партия стоимостью 275 млн евро отправится в Литву для оснащения дислоцированной там бригады. Ожидается, что беспилотники будут задействованы в ноябрьских учениях НАТО, во время которых аппараты смогут летать без взрывчатки и возвращаться на базу. Общая сумма рамочного контракта со стартапом достигла 2,9 млрд евро.

    Ударный беспилотник Virtus способен находиться в воздухе более часа и преодолевать расстояние до 130 км. Представитель компании подчеркнул, что аппараты не предназначены для замены тяжелой техники, однако применение искусственного интеллекта для управления роем дронов поможет военным компенсировать нехватку личного состава.

    Компания Stark Defence была основана в 2024 году, ее штаб-квартира располагается в Берлине, а производственные площадки работают в Великобритании, Швеции, Греции и на Украине. Точное число заказанных Германией дронов не раскрывается, однако стоимость одного аппарата оценивается менее чем в 100 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной немецкая пресса сообщила о нехватке личного состава и средств ПВО у бригады Бундесвера в Литве. В

    прошлом году военное ведомство Германии планировало наделить военнослужащих правом самостоятельно сбивать коммерческие беспилотники над оборонными объектами.

    В начале прошлого года концерн Rheinmetall передал Вооруженным силам первую специализированную бронемашину для борьбы с дронами.

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    23 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    ЦБ начал обсуждать с Белоруссией обмен базами данных о кибермошенниках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский Центробанк планирует организовать двусторонний обмен базами данных о кибермошенниках с финансовыми регуляторами Белоруссии и Казахстана, сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

    Банк России рассматривает возможность двустороннего обмена информацией о кибермошенниках с регулирующими органами Белоруссии и Казахстана, передает РИА «Новости». «Мы активно ведем дискуссии с коллегами из Белоруссии и Казахстана», – заявил Уваров в ходе XXIII Международного банковского форума.

    По его словам, обсуждение передачи данных злоумышленников иностранным ведомствам в настоящее время активно продвигается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, клиенты российских банков вернули почти 650 млн похищенных мошенниками рублей.

    Ранее Центробанк зафиксировал рост использования злоумышленниками реквизитов иностранных граждан для вывода средств.

    Правительство России запустило специальный пилотный проект для обмена данными между ведомствами.

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    23 сентября 2026, 17:53 • Новости дня
    Минобороны Эстонии решило профинансировать популяризацию срочной службы

    Эстония решила выделить 365 тыс. евро на популяризацию срочной службы

    Tекст: Денис Тельманов

    Эстонское военное ведомство направит до 365 тыс. евро на субсидирование проектов, направленных на повышение готовности населения к обороне и сплочение резервистов, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

    Министерство обороны прибалтийской республики профинансирует инициативы по укреплению обороноспособности граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR. «Министерство обороны Эстонии объявило конкурс проектных субсидий на укрепление готовности населения к обороне», – говорится в сообщении.

    Поддержку получат проекты, которые популяризируют срочную службу среди молодежи и способствуют сплочению членов добровольческих военизированных формирований, резервистов и ветеранов. Общий бюджет конкурса составит до 365 тыс. евро.

    Средства также планируется направить на повышение готовности работодателей отпускать сотрудников на учебные сборы. В рамках проектов организаторы смогут проводить лагеря, тренинги и спортивные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Эстонии Алар Карис отправил в отставку министра обороны Ханно Певкура.

    Ранее эстонские военные приступили к внеплановым учениям с участием членов военизированного формирования Кайтселийт.

    До этого Минобороны республики предложило разрешить иностранцам вступать в ряды вооруженных сил.

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    23 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    ФРГ запланировала масштабную закупку систем шифрования для бундесвера

    ФРГ запланировала купить криптографические системы для армии за 1,7 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят почти два миллиарда евро на закупку новейших технологий шифрования для модернизации систем связи бундесвера, пишет Reuters со ссылкой на подготовленный немецким минфином для бюджетного комитета бундестага документ.

    Правительство Германии обновит системы связи вооруженных сил страны с помощью новых технологий шифрования. На эти цели планируется потратить около 1,7 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Правительство Германии намерено модернизировать системы связи бундесвера с помощью новых технологий шифрования стоимостью до 1,7 млрд евро», – говорится в сообщении.

    Ожидается, что бюджетный комитет бундестага одобрит контракт с компанией secunet Security Networks AG. Она является единственным разработчиком криптографической системы SINA, которую бундесвер и госорганы используют для работы с секретной информацией.

    Контракт рассчитан на четыре года и включает поставку продукции, поддержку программного обеспечения, обучение персонала и ремонт. На первом этапе закупят технологии на сумму более 100 млн евро, поставки начнутся в 2027 году. Эксплуатация оборудования до 2030 года обойдется еще примерно в 6 млн евро.

    Ранее бундесвер потратил около двух миллиардов евро на неработающую цифровую систему радиосвязи. Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках реформы вооруженных сил власти ФРГ создали отдельный род войск для обеспечения кибербезопасности.

    При этом эксперты раскритиковали министра обороны Германии за трату бюджета на устаревшие технологии.

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