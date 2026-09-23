Эксперт: В России разработают собственный шрифт для законов и указов

Эксперт Кутеев: Национальное семейство шрифтов будет поддерживать языки малочисленных народов России

Tекст: Олег Исайченко

«Создание нового российского стиля – задача непростая, но важная. Работа в рамках реализации данной задачи должна вестись по принципу «единство в многообразии». На территории нашей страны проживает огромное количество национальностей, поэтому в таком деле необходимо учитывать особенности каждого этноса», – сказал Вячеслав Кутеев, руководитель рабочей группы Совета «Коммуникационный дизайн».

По его словам, инициативы Совета затрагивают большое количество направлений: разрабатываются детские игровые площадки, национальная цветовая палитра, форма для учащихся и студентов, принимающих участие в международных образовательных и научных мероприятиях. «Важно, чтобы все эти начинания наглядно демонстрировали многообразие российской идентичности и подчеркивали характер нашего народа», – говорит он.

При этом сам Кутеев трудится над реализацией проекта «Национальное семейство шрифтов России». «Речь идет о создании набора шрифтов, которые будут основаны на кириллице. Все они будут поддерживать языки малочисленных народов РФ, в которых зачастую имеются особые знаки, не включенные во многие стандартные шрифты», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, стране необходим особый шрифт, который можно было бы применять в государственных документах, сохраняя на него всю полноту авторских прав. Мы уже ведем работу над созданием набора символов для этой цели, который получил название «Россия». Планируется, что он будет применяться при написании различных законов и указов», – рассказывает эксперт.

«В основе этого шрифта лежит глубокий исторический код. Наша команда долгое время исследовала стили печати XVII и XVIII веков. Полученные данные в ходе знакомства с различными источниками позволили создать нам особый продукт, который стал новым и уникальным прочтением кириллицы, сохранив при этом узнаваемые элементы прошлого», – акцентирует он.

«Реализация проектов Совета должна сформировать у гражданина РФ четкое понимание: кто он, где он и как он живет. Неслучайно сегодня для людей особенно важна идентичность. Постепенное внедрение образцов нового российского стиля, собственно, и призвано ответить на эти вопросы для каждого человека», – заключил Кутеев.

Ранее в Москве прошло заседание коллегии Совета при Национальном центре «Россия» по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве. В рамках встречи обсуждались проекты, целью которых является создание традиционной культурно-визуальной среды и демонстрация исторических достижений страны.

«Каждая эпоха должна создавать свою красоту. И мы с вами, мне кажется, здесь именно для того, чтобы создавать красоту нашей эпохи», – цитирует ТАСС председателя Совета, советника президента РФ Елену Ямпольскую. При этом некоторые инициативы уже начали претворятся в жизнь. Одна из них – детская площадка нового поколения в стилистике народных художественных промыслов.

Подобное пространство было установлено в Преображенском парке района Академический города Екатеринбурга. Выполнено оно в стилистике дымковской игрушки. Вблизи объекта проживают более 150 тыс. человек. Отмечается, что проект изначально формировался с возможностью дальнейшей адаптации к другим отечественным промыслам.