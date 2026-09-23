Минфин сообщил о планах усилить уголовную ответственность для черных кредиторов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство финансов намерено отказаться от требования о предварительном привлечении к административной ответственности для возбуждения уголовных дел против черных кредиторов. Выступая на XXIII Международном банковском форуме, Яковлев пояснил суть готовящихся изменений, передает РИА «Новости».

«Предполагается усилить уголовную ответственность за действия по нелегальному кредитованию. У нас уже сегодня предусмотрена ответственность за то, что те организации и лица, которые не имеют права на предоставление потребительских займов и кредитов, такие действия осуществляют», – заявил Яковлев и отметил, что действующий механизм требует сначала наказать нарушителя в административном порядке.

По его словам, многие недобросовестные участники рынка пользуются этой лазейкой и избегают наказания. Отказ от предварительного административного этапа, как ожидают в министерстве, существенно повысит эффективность борьбы с теневым сектором.

Еще в марте правительство внесло в Госдуму два соответствующих законопроекта для обеления экономики и повышения прозрачности финансового рынка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак анонсировал введение строгих мер против нелегальных кредиторов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о выявлении почти 5,8 тыс. незаконных финансовых компаний за три квартала прошлого года. А уже в августе регулятор зафиксировал двукратный рост числа таких организаций.