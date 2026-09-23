Путин наградил спасавшего людей в период оккупации ВСУ курского фельдшера

Tекст: Валерия Городецкая

Хинштейн в своем канале в Max рассказал, что медик десять лет трудился в селе Гуево. «Сельский фельдшер, который был со своими пациентами до конца. Указом президента орденом Пирогова (посмертно) награжден фельдшер из села Гуево Суджанского района Владимир Ващенко», – заявил глава региона.

Участок специалиста насчитывал более 550 человек. После захода украинских войск 6 августа 2024 года врач остался с местными жителями. Он ежедневно помогал раненым, накладывал повязки и спасал жизни в условиях полного отсутствия связи.

Губернатор добавил, что многие люди выжили исключительно благодаря усилиям медика. В апреле 2025 года при эвакуации населения 54-летний специалист попал под обстрел и погиб.

В июле текущего года президент России поблагодарил сотрудницу скорой помощи из Курской области за самоотверженность.

Ранее глава государства выразил особую признательность спасающим жизни бойцов военным медикам.

Во время оккупации курского села Гуево двадцать два человека погибли от постоянных обстрелов.