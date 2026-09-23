Определены восемь госкомпаний для частичного переезда из Москвы в регионы

Решетников сообщил о частичном переезде восьми крупных госкомпаний из Москвы

Tекст: Тимур Шайдуллин

В перечень вошли такие компании, как «Аэрофлот», «Почта России», «Роснефть», РЖД, «Транснефть», «Россети», «Интер РАО» и «Зарубежнефть», передает РИА «Новости». «Мы для дальнейших действий по перемещению отдельно определили критерии: штат от 2000 человек в Москве, компания не относится к оборонно-промышленному комплексу», – сообщил Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Решетников пояснил, что промышленный и оборонный секторы решили пока не затрагивать, чтобы не нарушать их рабочий ритм. В итоге в фокусе оказались восемь холдингов, объединяющих 250 компаний в столице с общим числом рабочих мест около 270 тыс. При этом министр отметил, что не все эти должности связаны исключительно с управлением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин подтвердил процесс перевода центральных офисов крупных корпораций в субъекты страны.

В июле российский лидер утвердил перечень поручений по перемещению госкорпораций.