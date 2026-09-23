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    23 сентября 2026, 17:14 • Новости дня

    Москвич получил срок за попытку зарезать жену и сына

    Москвич получил восемь с половиной лет за попытку зарезать жену и сына

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель столицы осужден на восемь с половиной лет колонии за вооруженное нападение на супругу и сына-подростка в январе этого года, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Суд в столице вынес приговор 44-летнему жителю города, признанному виновным в покушении на убийство собственных родственников, передает РИА «Новости». Инцидент произошел вечером 26 января на Линейном проезде.

    По данным следствия, нетрезвый глава семьи набросился с ножом на 39-летнюю супругу и сына-подростка. Женщина получила не менее четырех ранений, а ребенок – не менее восьми.

    «Суд приговорил мужчину к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», – говорится в сообщении столичной прокуратуры. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе пьяный житель севера столицы нанес множественные ножевые ранения супруге и сыну-подростку.

    В марте другой москвич изрезал возлюбленную ножом в квартире на Ходынском бульваре.

    В августе ревнивый мужчина убил жену на Пятницком шоссе.

    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    21 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России в другие регионы сложным и неэффективным решением, не приносящим пользы на практике.

    Собянин высказал свое мнение в рамках ХI Московского финансового форума, передает ТАСС. Градоначальник оценил возможный перенос главного города страны за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

    «Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», – подчеркнул мэр.

    Политик также добавил, что международный опыт подобных перемещений административных центров не продемонстрировал положительных результатов и ни к чему не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказывался за переезд главного города России во Владивосток.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереализуемой инициативу перемещения столицы в Иркутск.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    21 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин назвал Лужкова патриотом

    Путин отметил защиту исторических ценностей Лужковым в день его 90-летия

    Путин назвал Лужкова патриотом
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в день 90-летия Юрия Лужкова назвал бывшего мэра Москвы настоящим патриотом, отстаивавшим исторические ценности.

    Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.

    Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

    В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.

    Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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    21 сентября 2026, 00:30 • Новости дня
    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля

    Экс-резидент Comedy Club Роман Юнусов госпитализирован в Москве

    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский юморист Роман Юнусов, известный по дуэту «Сестры Зайцевы» в шоу Comedy Club, был госпитализирован со сцены московского театра из-за внезапного ухудшения самочувствия.

    Артисту стало плохо во время спектакля «Подыскиваю жену, недорого!» в «Театриуме на Серпуховке», после чего его доставили в больницу, передает РИА «Новости».

    «Да, ему просто стало плохо во время спектакля, поехал на обследование в больницу, но ничего серьезного, вроде, все хорошо, оставили обследоваться», – рассказала собеседница агентства из окружения актера.

    Роман Юнусов – известный российский юморист, актер и телеведущий. За карьеру он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.

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    21 сентября 2026, 13:31 • Новости дня
    В Москве открыли памятник Юрию Лужкову

    Памятник бывшему мэру Москвы Лужкову открыли в Большом Сухаревском переулке

    В Москве открыли памятник Юрию Лужкову
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    В Большом Сухаревском переулке в Москве состоялось торжественное открытие памятника бывшему мэру столицы Юрию Лужкову в день его 90-летия.

    В церемонии открытия приняли участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, вдова экс-мэра Елена Батурина и автор монумента скульптор Салават Щербаков, передает ТАСС.

    Батурина отметила, что памятник задумывался как «добрый, московский и без пафоса», что отражает характер самого Лужкова.

    Бронзовая фигура Лужкова изображена с протянутой рукой. Щербаков рассказал, что монумент выполнен из бронзы и гранита: из бронзы отлита фигура, надпись и карта Москвы, а гранит использован для амфитеатра, где люди смогут отдыхать.

    Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Скончался в декабре 2019 года на 84-м году жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной стало известно о планах установить в Москве памятник Юрию Лужкову к его 90-летию.

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    21 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Полиция полтора часа преследовала рецидивиста в тоннелях метро Москвы

    Волк: Полиция полтора часа преследовала рецидивиста в тоннелях метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве полицейские задержали находившегося в федеральном розыске рецидивиста после погони по тоннелям метро на протяжении шести километров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Правоохранители задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске и пытавшегося скрыться в тоннеле столичной подземки, рассказала Волк. Беглец преодолел шесть километров и миновал четыре станции.

    «На станции метро «Печатники» сотрудник полиции обратил внимание на пассажира, приметы которого совпадали с имеющейся ориентировкой. Увидев полицейского, мужчина внезапно спрыгнул с платформы на пути и скрылся в тоннеле. Его преследование продолжалось более полутора часов», – сообщила представитель МВД в Max.

    Стражам порядка пришлось пройти от станции «Печатники» до «Марьино». Из-за инцидента поезда на участке следовали с увеличенными интервалами.

    Задержанным оказался житель Пензенской области, ранее судимый за кражу и насильственные действия сексуального характера. Сейчас он находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. Фигуранта передадут инициатору розыска.

    В понедельник полиция возбудила уголовное дело против напавшего на пассажирку метро мужчины.

    В июле правоохранители задержали перепрыгнувшего через пути на станции «Партизанская» юношу.

    Весной суд арестовал на десять суток спрыгнувшего на крышу поезда нарушителя.

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    21 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Устроивший массовую аварию с двумя погибшими на МКАД водитель был пьян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управлявший коммерческим фургоном мужчина спровоцировал столкновение восьми автомобилей на Московской кольцевой автодороге, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Трагедия унесла жизни двух человек, еще один участник движения получил травмы, передает РИА «Новости». Накануне грузовик марки Sollers двигался по обочине и протаранил машины, ожидавшие очереди на заправку на 104-м километре кольцевой магистрали.

    Столичная прокуратура взяла расследование инцидента под строгий контроль. «Установлено, что водитель 1990 года рождения, управлявший автомобилем «Соллерс» и совершивший столкновение, в момент ДТП находился в состоянии опьянения», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

    Виновнику грозит уголовная ответственность. Правоохранительные органы готовят обвинение за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде, повлекшее смерть двух лиц по неосторожности.

    Накануне на 104-м километре Московской кольцевой автодороги произошло столкновение восьми автомобилей.

    Двигавшийся по обочине водитель грузовика протаранил стоявшие в очереди на заправку машины.

    Несколькими днями ранее суд в Уфе приговорил виновника другого массового ДТП с участием грузовика к девяти годам колонии.

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    22 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Суд арестовал гражданина Чехии за пикет у Мавзолея Ленина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской районный суд Москвы арестовал на 13 суток гражданина Чехии Михаила Пламенека за неповиновение полиции после пикета у Мавзолея Ленина.

    «Тверской районный суд города Москвы 22 сентября 2026 года рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении гражданина Чешской Республики Пламенека Михаила», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

    Суд признал мужчину виновным в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал на 40 тыс. рублей. Кроме того, за нарушение порядка проведения пикета ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

    Днем 20 сентября Пламенек вышел к Мавзолею Ленина с плакатом на английском языке. Поскольку акция проходила на территории, прилегающей к резиденции президента России, где публичные мероприятия запрещены, иностранца задержали. При этом он отказался проследовать в отдел полиции и оказал сопротивление правоохранителям.

    В июле суд арестовал москвича на пять суток за выгул козы около Мавзолея Ленина.

    После этого инцидента юрист Иван Соловьев призвал ужесточить правила посещения Красной площади.

    Весной суд наказал студента десятью сутками ареста за бросок мокасина в саркофаг.

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    21 сентября 2026, 12:23 • Новости дня
    Пассажир московского метро напал на девушку и плюнул в поезд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московском метрополитене правоохранители задержали мужчину, который толкнул девушку на платформе станции «Театральная» и плюнул вслед уезжающему поезду, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Полиция Москвы задержала мужчину, который напал на пассажирку на станции «Театральная», пояснила Волк в Max.

    В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о побоях, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

    «Девушка вместе с подругами ожидала прибытия электропоезда, когда к ним подошли двое неизвестных мужчин. В ходе возникшего конфликта один из них толкнул потерпевшую. Она упала, подняться ей помогли окружающие пассажиры», – раскрыла подробности представитель ведомства.

    После падения девушки сели в прибывший состав и уехали. На опубликованных МВД кадрах видно, как подозреваемый толкает одну из пассажирок, а затем плюет в форточку уезжающего поезда.

    Сам задержанный на видео утверждает, что никого не бил и не нападал на девушек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле конфликт на станции метро «Павелецкая» закончился тяжелым ножевым ранением пассажира.

    Месяцем ранее правоохранители задержали снимавшего провокационные видео в столичной подземке иностранца.

    В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело на сломавшего нос попутчице мужчину.

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    21 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Задержан устроивший смертельное ДТП на МКАД водитель грузовика

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранители взяли под стражу мужчину, управлявшего грузовиком, который спровоцировал массовую аварию с участием восьми автомобилей на МКАД, сообщили в прокуратуре столицы.

    Правоохранительные органы задержали виновника массовой аварии на 104-м километре Московской кольцевой автодороги, передает РИА «Новости». Двигаясь по обочине, водитель большегруза протаранил автомобили, ожидавшие очереди на автозаправочную станцию.

    «В районе 104-го км МКАД произошло столкновение восьми транспортных средств... Задержан подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом», – сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

    В результате происшествия несовместимые с жизнью травмы получили мужчина и женщина. Кроме того, один человек пострадал, всем нуждающимся оказана необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне водитель «Газели» протаранил очередь из автомобилей перед заправочной станцией на МКАД.

    В результате масштабного столкновения восьми машин изначально погиб один человек.

    Позже столичная Госавтоинспекция сообщила об увеличении числа жертв аварии до двух.

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    21 сентября 2026, 02:24 • Новости дня
    Бывший франчайзи сети Rostic’s решил подать заявление о банкротстве

    Бывший франчайзи сети Rostic’s решил заявить о банкротстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший франчайзи сети ресторанов Rostic’s инициирует процедуру собственного банкротства из-за наличия соответствующих финансовых признаков, о чем указано в карточке на портале «Федресурс».

    Компания «Фаст фуд Маркет», ранее развивавшая рестораны Rostic’s по франшизе, намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве, передает ТАСС.

    «Основанием для обращения является наличие признаков банкротства», – отмечается в официальном сообщении.

    Заявление будет подано по истечении 15 календарных дней с даты публикации уведомления, которая состоялась 16 сентября.

    В списке кредиторов компании значатся Сбербанк, ИФНС России №26 по Москве, а также структуры ФПК «Гарант-инвест» и другие организации. Размер задолженности в опубликованном уведомлении не раскрывается.

    «Фаст фуд маркет», вероятно, столкнулся с финансовыми проблемами, так как в 2026 году получил 25 исков от контрагентов на общую сумму 22,8 млн руб., приводит «Коммерсант» данные из СПАРК.

    «Для сравнения: за весь 2025 год исковая нагрузка не превысила 5,3 млн руб. По данным сервиса «Прозрачный бизнес», сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам компании на 1 августа 2026 года составила 176,2 млн руб.», – отметила газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Rostic’s опровергли слухи о массовом закрытии точек в Москве. Весной сообщалось, что в России резко ускорилось закрытие ресторанов и баров.


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    23 сентября 2026, 11:36 • Новости дня
    В Москве дали пожизненный срок учителю танцев и английского за педофилию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский суд приговорил 41-летнего преподавателя к пожизненному заключению в колонии особого режима за многолетнее насилие над несовершеннолетними учениками, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Мосгорсуд приговорил 41-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за серию преступлений против половой неприкосновенности детей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

    Следствие установило, что с 2014 по 2025 год уроженец Краснодарского края совершал насилие над несовершеннолетними. Злоумышленник пользовался доверительными отношениями с детьми, некоторые из которых посещали его занятия по хореографии, брейкингу и английскому языку.

    Мужчина признан виновным в насильственных и развратных действиях сексуального характера, а также в использовании детей для создания порнографии. Правоохранители собрали исчерпывающую доказательную базу и допросили множество свидетелей, что позволило полностью изобличить подсудимого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты признали вменяемой обвиняемую в совращении малолетних учеников преподавательницу английского языка из Петербурга.

    Савеловский райсуд Москвы приговорил двух мужчин к 15 годам колонии за насилие над ребенком.

    Столичные следователи задержали местного жителя за серийное распространение детской порнографии.

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    23 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Избирательная комиссия Московской области признала выборы в региональный парламент состоявшимися, распределив 25 мандатов среди представителей четырех политических партий.

    Избирательная комиссия Московской области официально утвердила итоги голосования по единому избирательному округу, передает ТАСС. В состав регионального парламента нового созыва вошли 25 законодателей.

    «Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными. В Мособлдуму избрано 25 депутатов по единому избирательному округу», – отмечается в сообщении ведомства.

    По результатам распределения мандатов абсолютное большинство мест получила партия «Единая Россия», которую будут представлять 17 депутатов. КПРФ получила четыре мандата, а ЛДПР и партия «Новые люди» провели в региональный парламент по два представителя.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 мандатов.

    Кандидаты от данной политической силы одержали победу во всех избирательных округах Москвы.

    «Единая Россия» также победила на выборах в Новгородскую областную думу.

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    22 сентября 2026, 00:03 • Новости дня
    Синоптик назвал опасную для здоровья москвичей погоду

    Тишковец назвал температуру выше +27 климатическим стрессом

    Tекст: Катерина Туманова

    Повышение температуры воздуха свыше 27 градусов представляет серьезную угрозу для здоровья жителей Москвы и Центральной России, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Любое экстремальное повышение температуры, выше 27 градусов – это вхождение в зону климатического стресса, и это удар по здоровью. То есть нам не нужна 30-градусная жара, 35-градусная и т. д. Нет, это всегда проблемы со здоровьем, особенно у людей, которые подвержены этим переменам», – заявил он РИА «Новости».

    Синоптик отметил, что нормальный летний климат для столичного региона предполагает ночные температуры от +10 до +15 градусов, а дневные – от +21 до +26 градусов. Показатели от +27 до +30 градусов не являются нормой.

    Тишковец добавил, что прошедшее лето в Москве оказалось в среднем на полградуса теплее нормы, несмотря на жалобы на холод и дожди. По его словам, лето было неустойчивым, но в целом соответствовало климатической норме для средней полосы России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тишковец спрогнозировал выпадение 75% месячной нормы осадков в Москве. Метеоролог Позднякова сообщила о продолжении бабьего лета в столице. Биолог назвал сроки наступления золотой осени в Москве.


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    21 сентября 2026, 01:55 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Домодедово стали работать с рейсами по согласованию

    Аэропорты Внуково и Домодедово заработали по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово стали работать с рейсами по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он.

    В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Внуково и Домодедово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в ночь на воскресенье сбили 1100 дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в воскресенье была отражена самая массированная атака беспилотников на столицу.

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей.

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