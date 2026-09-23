Суд вынес приговор вымогавшим взятки сотрудникам морга в Таганроге

Сотрудники таганрогского морга получили тюремные сроки за вымогательство взяток

Tекст: Денис Тельманов

Фигурантами уголовного дела стали руководитель учреждения Оксана Терземан, старшая медсестра Лиана Юсупова и медицинский регистратор Олеся Хань, передает РИА «Новости». Женщин обвинили в десятках эпизодов незаконного обогащения за ускорение подготовки умерших к захоронению.

«Суд назначил Терземан пять лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей, Юсуповой – три года шесть месяцев общего режима со штрафом 400 тыс. рублей, Хань – два года шесть месяцев общего режима со штрафом 250 тыс. рублей», – уточнил представитель правоохранительных органов.

Следствие установило, что незаконный доход не проходил через официальную кассу и присваивался злоумышленницами.

Ранее силовики провели обыски в организации из-за подозрений в получении взяток на общую сумму около 70 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года правоохранительные органы провели обыски в таганрогском морге из-за подозрений в систематическом вымогательстве взяток.

В феврале текущего года суд в Подмосковье приговорил заведующего районным бюро судебных экспертиз к десяти годам лишения свободы за организацию коррупционной схемы.

Несколькими днями позже суд в Петербурге арестовал заведующего моргом Александровской больницы по делу о продаже тел умерших частной компании.