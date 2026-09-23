Мосгорсуд признал законным штраф рэперу Птахе за пропаганду наркотиков

Tекст: Денис Тельманов

Столичная инстанция подтвердила июльское решение Никулинского суда Москвы о привлечении музыканта к административной ответственности, передает РИА «Новости». Исполнителю назначен штраф в размере 80 тыс. рублей. «Постановление судьи Никулинского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения», – огласила решение судья.

Адвокат Валентина Зайченко ранее указывала на процессуальные нарушения и отсутствие доказательств распространения материалов самим Нуриевым.

Правоохранители обнаружили положительную оценку запрещенных веществ в композициях «Не поздно», «Не могу» и «Монолог», размещенных в социальной сети. Сам артист подчеркивал, что не обладает авторскими правами на данные треки и не получает доход от прослушиваний.

По его словам, песни были опубликованы в стороннем сообществе, а к ответственности его привлекли за пиратские версии записей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху на 80 тыс. рублей за пропаганду наркотиков.

В сентябре Центральный районный суд Оренбурга назначил штраф в размере 100 тыс. рублей первому осужденному по новой статье о пропаганде запрещенных веществ в интернете.

Весной правоохранительные органы возбудили административное дело о незаконной рекламе наркотиков в отношении хип-хоп исполнителя Ганвеста.