Лавров и Рубио начали двусторонние переговоры в Нью-Йорке

Tекст: Валерия Городецкая

Встреча с американским госсекретарем открыла рабочую программу российского министра на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Лавров прибыл в Соединенные Штаты накануне для участия в неделе высокого уровня.

Ранее глава МИД России отмечал, что планирует обсудить с Рубио позицию Вашингтона по украинскому кризису и посреднические усилия. В последние дни двусторонние отношения осложнились принятием в США закона о новых антироссийских санкциях.

Этот документ предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа. Кроме того, закон допускает введение пошлин до 500% на российские товары, импортируемые в Соединенные Штаты. Предыдущая встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялась в июле в Маниле.

Напомним, российский МИД запланировал встречу дипломатов в Нью-Йорке на 23 сентября.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение украинского кризиса на полях Генассамблеи ООН.

Предыдущие переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялись в июле на Филиппинах.