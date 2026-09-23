Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах

Tекст: Валерия Городецкая

«Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании», – заявил глава государства. Президент обратил внимание на попытки противника помешать проведению голосования с помощью атак на Москву и другие российские регионы, передает ТАСС.

«Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – сказал Путин.

Глава государства назвал число принявших участие в выборах граждан рекордным. «Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли и проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – подчеркнул президент.

По его словам, голосование россиян на выборах в Государственную думу «связано с надеждами граждан на исполнение целей, которые перед нами стоят, по важнейшим направлениям развития и укрепления России», передает РИА «Новости».

Путин отметил значительную роль правительства в решении поставленных задач. «От правительства очень многое зависит: денежно-кредитная политика, социальная политика, много задач», – заявил он.

По мнению президента, своим участием в выборах граждане проголосовали за реализацию этих задач.

Напомним, голосование на выборах в Госдуму завершилось рекордной явкой в 56,6%. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о полном провале попыток противника сорвать избирательный процесс. В дни выборов неприятель совершил массированные налеты беспилотников на российские регионы.