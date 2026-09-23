Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО

В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства обратился к военнослужащим на передовой, передает РИА «Новости». Он отметил, что прошедшие выборы в Государственную думу стали голосованием за бойцов спецоперации.
«Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм и преданность Родине», – сказал российский лидер.
Президент добавил, что не сомневается в достижении всех поставленных в рамках специальной военной операции целей.
В преддверии голосования президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным телеобращением.
Эксперты назвали участие в выборах возможностью поддержать защитников страны.
По итогам кампании более 80 ветеранов спецоперации получат мандаты депутатов Государственной думы.