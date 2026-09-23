Режим ЧС ввели в поселке в Коми после взрыва газа в многоквартирном доме

Tекст: Елизавета Шишкова

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Нижний Одес Сосногорского района Республики Коми после пожара в многоквартирном жилом доме, передает ТАСС. Возгорание, предположительно, произошло в результате взрыва бытового газа.

«На территории места происшествия введен режим чрезвычайной ситуации. Первоочередная задача – восстановить систему теплоснабжения, чтобы дом не был заморожен», – заявил Махмутов. Он добавил, что назначена строительная экспертиза для оценки возможности дальнейшего проживания людей в здании.

В пострадавшем доме проживают 90 человек, среди которых 12 детей. Для них оперативно организован пункт временного размещения в местном доме культуры. Махмутов отметил, что в квартире, где начался пожар, проверка дымовентиляционного канала не проводилась из-за отказа жильцов пустить специалистов.

Трое пострадавших доставлены в реанимационные отделения больниц Сосногорска и Ухты. Один из них находится в стабильном состоянии и готовится к переводу в терапию. Двое других пребывают в тяжелом состоянии, их планируют перевести в ожоговое отделение республиканской больницы, как только позволит здоровье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года взрыв бытового газа в подмосковной Икше привел к госпитализации трех человек.

Осенью прошлого года власти Сочи ввели локальный режим ЧС из-за аналогичного происшествия.

Летом прошлого года при частичном обрушении дома от хлопка газа в Саратове погибли шесть человек.