Умер народный артист России Евгений Поплавский

Поплавский умер накануне на 80-м году жизни, передает ТАСС. «Умер Евгений Семенович. От болезни, это случилось вчера, завтра прощание в театре», – рассказала агентству коллега артиста.
Евгений Поплавский родился 6 июля 1947 года в Брянске. Звание заслуженного артиста РСФСР он получил в 1987 году, а народного артиста России – в 2000 году. Долгие годы актер посвятил Курскому государственному драматическому театру имени А.С. Пушкина. Зрителям он запомнился по ролям Яго в «Отелло», Чебутыкина в «Трех сестрах», Тевье в «Поминальной молитве» и Кочкарева в «Женитьбе».
В середине сентября на 71-м году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков.
В июле в Петербурге состоялась церемония прощания с актером Дмитрием Поднозовым.
Несколькими днями ранее из жизни ушел народный артист РФ Юрий Смирнов.