ЦБ начал обсуждать с Белоруссией обмен базами данных о кибермошенниках

Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства обратился к военнослужащим на передовой, передает РИА «Новости». Он отметил, что прошедшие выборы в Государственную думу стали голосованием за бойцов спецоперации.

«Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм и преданность Родине», – сказал российский лидер.

Президент добавил, что не сомневается в достижении всех поставленных в рамках специальной военной операции целей.

В преддверии голосования президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным телеобращением.

Эксперты назвали участие в выборах возможностью поддержать защитников страны.

По итогам кампании более 80 ветеранов спецоперации получат мандаты депутатов Государственной думы.