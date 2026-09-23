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    23 сентября 2026, 16:20 • Новости дня

    Полиция начала проверку после стрельбы в доме рэпера Джигана

    Полиция начала проверку после стрельбы в доме рэпера Джигана
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после инцидента со стрельбой в подмосковном коттедже рэпера Дениса Устименко-Вейнштеина, известного как Джиган.

    «По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении, либо в отказе возбуждения уголовного дела», – сообщил собеседник агентства ТАСС в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в коттедже артиста в Московской области еще в начале июля. На данный момент никаких письменных заявлений в правоохранительные органы не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в ситуации со стрельбой.

    Сам рэпер на фоне слухов об инциденте опубликовал снимок из израильского реабилитационного центра. Ранее музыкант пожелал разделить совместно нажитое имущество с супругой Оксаной Самойловой после развода.

    22 сентября 2026, 07:20 • Новости дня
    Сталлоне раскрыл детали многолетней вражды со Шварценеггером
    Сталлоне раскрыл детали многолетней вражды со Шварценеггером
    @ PLANET PHOTOS//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Голливудский актер Сильвестр Сталлоне откровенно рассказал о двадцатилетней вражде с Арнольдом Шварценеггером, которая в свое время казалась вопросом жизни и смерти.

    «Мы готовы были вцепиться друг другу в глотку. Это не было шуткой. Это был вопрос жизни и смерти», – признался актер в интервью The Sunday Times Magazine.

    Сталлоне добавил, что их вражда стала мощным мотиватором на пути к вершинам Голливуда. Конкуренция заставляла обоих работать усерднее и тренироваться больше.

    Конфликт начался в январе 1977 года на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Арнольд Шварценеггер получил награду за лучший актерский дебют и, по словам Сталлоне, хвастался этим. Сильвестр Сталлоне тогда претендовал на призы за фильм «Рокки» и заметил насмешки со стороны коллеги, когда проиграл в номинации «Лучший актер».

    Ситуация обострилась, когда «Рокки» признали лучшим фильмом. Сталлоне вспоминал, что в тот момент швырнул огромную вазу с цветами в сторону Шварценеггера. Это положило начало десятилетней вражде, во время которой актеры не могли находиться рядом.

    Примирение произошло в 1991 году благодаря совместной работе над созданием сети ресторанов Planet Hollywood. Шварценеггер ранее отмечал, что именно этот проект помог им найти общий язык.

    Впоследствии бывшие соперники вместе снимались во франшизе «Неудержимые», а Сталлоне даже принял участие в документальном фильме о коллеге, назвав его выдающимся героем боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лундгрен вспомнил, как из-за него Сталлоне попал в больницу на съемках «Рокки IV».

    Ранее видеокассету с фильмом «Терминатор» продали за 32,5 тыс. долларов.

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    22 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Умер актер сериала «Тайны следствия» Тимофей Ухов
    Умер актер сериала «Тайны следствия» Тимофей Ухов
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский артист Тимофей Ухов, известный зрителям по многочисленным ролям в популярных отечественных сериалах, ушел из жизни в возрасте 54 лет.

    Известный отечественный артист скончался 21 сентября, передает ТАСС. «Умер Тимофей вчера в Москве, у себя дома», – сообщила агентству коллега покойного.

    Тимофей Ухов родился 6 февраля 1972 года. За свою профессиональную карьеру он сыграл более 70 ролей в различных фильмах и телевизионных проектах.

    Российским зрителям артист больше всего запомнился по работе в таких популярных сериалах, как «Тайны следствия», «Ивановы-Ивановы», а также «Не родись красивой».

    В середине сентября на 71-м году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков.

    В конце августа из-за проблем с сердцем умер 52-летний актер детективных проектов Валерий Степанов.

    Весной друг петербургского артиста Александра Хомика сообщил о смерти звезды сериала «Тайны следствия».

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    22 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Жену Петросяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Жену Петросяна Брухунову внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Жену Петросяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Супругу народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяну Брухунову включили в реестр скандального украинского портала «Миротворец» за поддержку России.

    Личная информация жены известного юмориста появилась на ресурсе во вторник, передает РИА «Новости». Создатели портала обвиняют женщину в пропаганде, поддержке России и покушении на суверенитет Украины.

    Сам Евгений Петросян числится в списках «Миротворца» с 2017 года. Авторы ресурса вменяют артисту нарушение украинской государственной границы и пособничество российским властям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября текущего года актер Максим Радугин пополнил список лиц на скандальном украинском портале.

    В конце августа в базе данных этого сайта оказался российский скрипач Вадим Репин.

    В прошлом году суд лишил дочь Евгения Петросяна права пользования московской квартирой.

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    23 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе

    NYT: Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе

    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актриса Чулпан Хаматова решила не принимать участие в русскоязычной версии спектакля по пьесе Эжена Ионеско в рамках европейского тура, о чем рассказала в интервью американскому изданию The New York Times (NYT).

    По ее словам, отказ связан со специфическими особенностями персонажа произведения «Бред», передают «Вести». «Я не смогла бы сыграть эту героиню из «Бреда» на русском языке. Это просто невозможно из-за всех этих нюансов и оттенков», – заявила актриса.

    Она также добавила, что перенос спектакля на русский язык потребовал бы фактически заново выстроить образ героини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года зрители в Таллине и Кишиневе выгнали актрису со сцены из-за обилия нецензурной брани.

    В прошлом году администрация Тбилисского русского драматического театра отменила спектакль с ее участием в день премьеры.

    В 2024 году руководство Нового Рижского театра уволило Чулпан Хаматову из-за недовольства ее работой.

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    22 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Французский актер Арно Дени ушел из жизни путем эвтаназии

    Актер Арно Дени умер после эвтаназии из-за осложнений после операции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский актер и режиссер Арно Дени ушел из жизни в Бельгии в возрасте 43 лет путем эвтаназии после тяжелых осложнений, вызванных неудачной операцией.

    «Французский актер Арно Дени, получивший тяжелую инвалидность после установки импланта для лечения грыжи, во вторник подвергся эвтаназии в Бельгии в возрасте 43 лет», – приводит РИА «Новости» слова адвоката артиста Филиппа Куртуа.

    В июле 2023 года Дени перенес операцию по удалению правосторонней паховой грыжи, во время которой ему установили полипропиленовый имплант. По словам самого актера, именно это вмешательство привело к серьезным последствиям, а врачи оказались бессильны предложить медицинское решение проблемы.

    Дени был известен своими работами в классическом театральном репертуаре, включая постановки «Тартюф», «Король Лир», «Идиот» и «Опасные связи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии. Позже парламент австралийской Северной территории снял последний в стране запрет на добровольный уход из жизни.

    В июне власти Нидерландов подтвердили первый случай проведения подобной процедуры неизлечимо больному ребенку.

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    21 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Полиция полтора часа преследовала рецидивиста в тоннелях метро Москвы

    Волк: Полиция полтора часа преследовала рецидивиста в тоннелях метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве полицейские задержали находившегося в федеральном розыске рецидивиста после погони по тоннелям метро на протяжении шести километров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Правоохранители задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске и пытавшегося скрыться в тоннеле столичной подземки, рассказала Волк. Беглец преодолел шесть километров и миновал четыре станции.

    «На станции метро «Печатники» сотрудник полиции обратил внимание на пассажира, приметы которого совпадали с имеющейся ориентировкой. Увидев полицейского, мужчина внезапно спрыгнул с платформы на пути и скрылся в тоннеле. Его преследование продолжалось более полутора часов», – сообщила представитель МВД в Max.

    Стражам порядка пришлось пройти от станции «Печатники» до «Марьино». Из-за инцидента поезда на участке следовали с увеличенными интервалами.

    Задержанным оказался житель Пензенской области, ранее судимый за кражу и насильственные действия сексуального характера. Сейчас он находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. Фигуранта передадут инициатору розыска.

    В понедельник полиция возбудила уголовное дело против напавшего на пассажирку метро мужчины.

    В июле правоохранители задержали перепрыгнувшего через пути на станции «Партизанская» юношу.

    Весной суд арестовал на десять суток спрыгнувшего на крышу поезда нарушителя.

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    23 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Умер народный артист России Евгений Поплавский
    Умер народный артист России Евгений Поплавский
    @ vk.ru/kurskdramaru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В возрасте 79 лет после болезни ушел из жизни народный артист России Евгений Поплавский.

    Поплавский умер накануне на 80-м году жизни, передает ТАСС. «Умер Евгений Семенович. От болезни, это случилось вчера, завтра прощание в театре», – рассказала агентству коллега артиста.

    Евгений Поплавский родился 6 июля 1947 года в Брянске. Звание заслуженного артиста РСФСР он получил в 1987 году, а народного артиста России – в 2000 году. Долгие годы актер посвятил Курскому государственному драматическому театру имени А.С. Пушкина. Зрителям он запомнился по ролям Яго в «Отелло», Чебутыкина в «Трех сестрах», Тевье в «Поминальной молитве» и Кочкарева в «Женитьбе».

    В середине сентября на 71-м году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков.

    В июле в Петербурге состоялась церемония прощания с актером Дмитрием Поднозовым.

    Несколькими днями ранее из жизни ушел народный артист РФ Юрий Смирнов.

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    23 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Мизулина возмутилась безнаказанностью Джигана после стрельбы по людям

    Мизулина возмутилась безнаказанностью Джигана после стрельбы по охране дома

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в ситуации со стрельбой рэпера Джигана по сотрудникам в собственном доме.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем канале в Мах возмутилась отсутствием правовых последствий для рэпера Джигана после сообщений о стрельбе по персоналу в его доме.

    По данным СМИ, инцидент произошел летом, однако огласку получил только сейчас. Сообщают, что рэпер удерживал сотрудников, стрелял им по ногам и угрожал убийством.

    «Если вся информация соответствует действительности, то крайне странно, что рэпер спокойно уехал без правовых последствий. Вроде бы мы живем в правовом государстве, и произошедшее требует серьезного разбирательства со стороны правоохранительных органов», – заявила Мизулина.

    Она также поинтересовалась, проводилась ли официальная проверка, изымалось ли оружие и выяснялись ли обстоятельства получения разрешения на его хранение. Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что если дети артиста стали свидетелями конфликта, ситуацию должны оценить органы опеки.

    «Где вообще гарантии, что, вернувшись в Россию, рэпер не устроит очередной массшутинг, причем не в своем поселке, а на улицах Москвы? Кроме того, много вопросов и к органам опеки – если дети действительно были свидетелями всего кошмара, то они получили колоссальную травму для психики», – написала Мизулина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне слухов о стрельбе по прислуге Джиган опубликовал фотографию из израильского реабилитационного центра.

    Весной Савеловский суд Москвы расторг брак рэпера с блогером Оксаной Самойловой. В ходе бракоразводного процесса музыкант захотел разделить совместно нажитое имущество пополам.

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    22 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Ксения Бородина подала в суд на блогера Веронику Степанову
    Ксения Бородина подала в суд на блогера Веронику Степанову
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Николай Сердюков подали иск о защите чести и достоинства к блогеру Веронике Степановой.

    Заявление касается защиты чести, достоинства и деловой репутации к средствам массовой информации, передает РИА «Новости». Информация об этом размещена в картотеке Петроградского районного суда Петербурга.

    «Категория дела – о защите чести, достоинства и деловой репутации к средствам массовой информации. Истец – Омарова Ксения и Сердюков Николай, ответчик – Степанова Вероника», – указано на сайте суда.

    Подробности исковых требований пока не раскрываются. Заявление поступило в инстанцию 16 июня, а первое судебное заседание назначено на 29 октября.

    Вероника Степанова в своем Telegram-канале отметила, что истцам не понравился один из ее роликов, и добавила, что ее интересы будет представлять Екатерина Гордон.

    Ранее личные данные Степановой попали в базу украинского сайта «Миротворец». Блогер известна своими психологическими разборами российских знаменитостей на YouТube-канале, аудитория которого превышает 3,17 млн подписчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году компания Tefal подала иск к Веронике Степановой из-за нарушения авторских прав.

    Несколькими днями ранее московский суд обязал двух блогерш удалить недостоверную информацию о стримерше Дарье Умновой.

    Летом судебная инстанция отклонила иск Виктории Бони к Авроре Кибе о защите чести и достоинства.

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    21 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Экс-начальника финской полиции безопасности обвинили в разглашении гостайны

    Yle: Экс-начальника финской полиции безопасности обвинили в разглашении гостайны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший руководитель полиции безопасности Финляндии Антти Пелттари предстанет перед судом по обвинению в раскрытии секретных сведений и превышении должностных полномочий, сообщил телерадиовещатель Yle.

    «Бывшему главе Supo Антти Пелттари вменяют разглашение тайны, связанной с нацбезопасностью, и злоупотребление служебным положением», – приводит РИА «Новости» сообщение Yle.

    По данным следствия, инцидент с раскрытием секретных сведений произошел в конце лета – начале осени 2020 года. Факты превышения должностных полномочий фиксировались на протяжении длительного времени: с июня 2012 года по конец 2023 года.

    Разбирательство по данному делу стартовало весной 2024 года. Тогда финские СМИ сообщали о расследовании контактов ведомства с предполагаемыми информаторами из России. Бывшего начальника спецслужбы подозревают в непринятии должных мер для ограничения доступа к засекреченным данным некоторых бывших сотрудников ведомства.

    Ранее бывший руководитель военной разведки Финляндии Георгий Алафузофф получил условный срок за хранение секретных документов.

    Новый глава финской полиции безопасности Юха Мартелиус назвал Россию главной угрозой для страны.

    Силы обороны Финляндии представили исследование о будущих вызовах безопасности государства.

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    22 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Расследование возможных фальсификаций на выборах в парламент начато в Швеции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Швеции проверяют информацию о массовых нарушениях на выборах в парламент страны в муниципалитете Бурленге, где кандидат от оппозиции Мохамед Абдукардир Али неожиданно обошел конкурентов.

    Шведские следователи изучают обстоятельства возможного подлога на прошедших 13 сентября парламентских выборах в муниципалитете Бурленге. Там по итогам голосования оппозиция набрала 49,5% голосов, а правящий блок получил 48,8%. Поводом для проверки стал неожиданный успех кандидата от Левой партии Мохамеда Абдукардира Али, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

    «Прокуратура расследует возможную фальсификацию выборов в Бурленге», – сообщил телеканал SVT. Полиция проверяет данные о подвозе избирателей на автобусах к участкам. Людям якобы выдавали заполненные бюллетени и предлагали деньги за голоса.

    Сам Мохамед Абдукардир Али категорически отверг все обвинения, подчеркнув нежелание нарушать закон. Издание Aftonbladet отмечает высокую вероятность назначения повторного голосования в округе Даларна, куда входит и Бурленге, если комиссия подтвердит влияние нарушений на распределение мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, левый альянс Магдалены Андерссон одержал победу над коалицией правых партий. При этом избирательная комиссия Швеции из-за минимального разрыва отложила оглашение окончательных итогов голосования.

    В ходе этих парламентских выборов досрочно проголосовали рекордные 3,6 млн шведских граждан.

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    23 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер подала на развод

    Актриса Зоя Бербер подала на развод с мужем Максимом Белбородовым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер приняла решение расторгнуть брак с актером Максимом Белбородовым спустя два года после свадьбы.

    Актриса Зоя Бербер подала на развод с артистом Максимом Белбородовым. Соответствующее исковое заявление уже поступило мировому судье судебного участка № 177 района Раменки, пишет «Газета.ru».

    Причины, побудившие супругов расторгнуть брак, пока остаются неизвестными.

    Знаменитости поженились в феврале 2024 года. Летом того же года у пары родился сын, которого Зоя Бербер решила назвать в честь отца. Ранее Максим Белбородов признавался, что выбор супруги его удивил, однако он с ним согласился.

    Актриса рассказывала, что возлюбленный планировал сделать ей предложение спустя неделю после начала отношений, но друзья отговорили его от столь поспешного шага. В итоге кольцо было подарено через месяц, и Бербер ответила согласием, несмотря на стремительное развитие романа.

    У артистки также есть 10-летняя дочь Надежда от предыдущих отношений со сценаристом Александром Синегузовым, с которым она рассталась в 2020 году. Бывшие партнеры продолжают общаться ради воспитания общего ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд удовлетворил иск актрисы Паулины Андреевой о разводе с режиссером Федором Бондарчуком.

    В прошлом году актер Андрей Мерзликин инициировал бракоразводный процесс со своей супругой Анной.

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    22 сентября 2026, 17:58 • Новости дня
    МВД сообщило о росте числа совершивших мошенничество подростков

    МВД: В России на 39% выросло число совершивших мошенничество подростков

    Tекст: Валерия Городецкая

    За восемь месяцев текущего года в России зафиксирован резкий рост числа подростков, вовлеченных в мошеннические схемы и преступления террористического характера, сообщил первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин.

    Число несовершеннолетних, совершивших мошенничество за восемь месяцев текущего года, возросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал Калинин, передает ТАСС.

    «По итогам восьми месяцев <…> Происходит рост на 39% количества несовершеннолетних, совершивших мошенничество, и на более чем на 70% – совершивших преступления террористического характера», – сообщил он во время сессии на форуме «Диалог о фейках 4.0».

    По словам Калинина, речь идет о преступлениях в сфере информационно-коммуникационных технологий. С начала года общее количество таких правонарушений, совершенных подростками, увеличилось на 28%, а тяжких и особо тяжких – на 8%.

    Кроме того, на 100% возросло число несовершеннолетних, участвующих в организованных группах, и на 60% – в преступных сообществах. Среди причин подобной динамики Калинин выделил снижение возрастного порога вовлечения в противоправную деятельность и низкий уровень правовой грамотности среди молодежи.

    Напомним, дистанционные мошенники адаптировали схемы обмана для принуждения несовершеннолетних к диверсиям.

    Совет безопасности России зафиксировал рост криминальной активности подростков на 9% за первое полугодие.

    Следственный комитет предупредил о вовлечении детей в преступную деятельность через поддельные аккаунты.

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    22 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Дудя за нарушение закона об иноагентах

    Суд в Москве оштрафовал Дудя на 40 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

    Tекст: Денис Тельманов

    Лефортовский суд Москвы назначил штраф журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в России) за непредставление сведений, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

    «Лефортовский районный суд города Москвы 21 сентября 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Дудя Юрия Александровича по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Мосгорсуда.

    Суд признал его виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента из-за непредставления сведений в уполномоченный орган. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября материалы нового административного дела в отношении журналиста поступили в столичную инстанцию.

    В ноябре прошлого года суд заочно приговорил блогера к одному году и десяти месяцам колонии за уклонение от обязанностей иноагента.

    В феврале 2025 года Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал его на 40 тыс. рублей за отсутствие соответствующей маркировки.

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    22 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Названа причина смерти актера из сериала «Тайны следствия» Ухова

    Причиной смерти актера из сериала «Тайны следствия» Ухова стал сердечный приступ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер и продюсер Тимофей Ухов скончался во сне в возрасте 54 лет от сердечного приступа, рассказали близкие артиста.

    «У него случился сердечный приступ, ушел во сне», – рассказала РИА «Новости» родственница умершего. Похороны Тимофея Ухова состоятся 24 сентября.

    Сначала пройдет кремация в Митинском крематории, прощание назначено на 11:30 мск. В тот же день прах захоронят на близлежащем кладбище.

    Тимофей Ухов родился в 1972 году. В 2011 году он окончил ВГИК, а в 2021 году прошел повышение квалификации. С 2012 года являлся членом Союза кинематографистов и Гильдии актеров кино России. За свою карьеру снялся более чем в 90 фильмах и сериалах.

    Напомним, известный по роли в сериале «Тайны следствия» артист Тимофей Ухов скончался в Москве 21 сентября.

    В середине сентября из жизни ушел другой актер этого детективного проекта Геннадий Спириденков.

    Месяцем ранее из-за проблем с сердцем умер 52-летний артист Валерий Степанов.

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