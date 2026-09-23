Полиция начала проверку после стрельбы в доме рэпера Джигана

Tекст: Тимур Шайдуллин

«По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении, либо в отказе возбуждения уголовного дела», – сообщил собеседник агентства ТАСС в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в коттедже артиста в Московской области еще в начале июля. На данный момент никаких письменных заявлений в правоохранительные органы не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в ситуации со стрельбой.

Сам рэпер на фоне слухов об инциденте опубликовал снимок из израильского реабилитационного центра. Ранее музыкант пожелал разделить совместно нажитое имущество с супругой Оксаной Самойловой после развода.