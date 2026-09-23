Суд вынес приговор по делу о легализации мигрантов через украинские паспорта

ФСБ: Фигуранты дела о незаконной миграции получили до 11 лет колонии

Tекст: Денис Тельманов

В период с 2023 по 2026 год силовики пресекли работу масштабного канала незаконной легализации иностранцев, передает РИА «Новости». «23 сентября Одоевским межрайонным судом Тульской области 13 участников преступной группы признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы на срок от трех до 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщили в ФСБ. Также им назначены штрафы от 50 тыс. до 1,6 млн рублей.

Преступники брали за свои услуги от 500 тыс. рублей. Они находили иностранцев без законных оснований для получения гражданства и делали им фальшивые паспорта Украины на профессиональном оборудовании. Нелегальный бизнес маскировался под московскую аутстаффинговую компанию.

В настоящее время все выданные таким образом российские паспорта аннулированы. Иностранцы выдворены за пределы страны, въезд им окончательно закрыт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет раскрыл схему получения российского гражданства через фиктивные паспорта Украины.

Московский суд вынес приговор двенадцати участникам преступного сообщества, легализовавшего 100 тыс. иностранцев.

В Ставропольском крае суд признал местного жителя виновным в незаконной постановке на учет более 600 мигрантов.