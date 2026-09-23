«Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму

Tекст: Вера Басилая

Избирательная комиссия Московской области официально утвердила итоги голосования по единому избирательному округу, передает ТАСС. В состав регионального парламента нового созыва вошли 25 законодателей.

«Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными. В Мособлдуму избрано 25 депутатов по единому избирательному округу», – отмечается в сообщении ведомства.

По результатам распределения мандатов абсолютное большинство мест получила партия «Единая Россия», которую будут представлять 17 депутатов. КПРФ получила четыре мандата, а ЛДПР и партия «Новые люди» провели в региональный парламент по два представителя.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 мандатов.

Кандидаты от данной политической силы одержали победу во всех избирательных округах Москвы.

«Единая Россия» также победила на выборах в Новгородскую областную думу.