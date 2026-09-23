Анонсировано двукратное повышение пенсий ряду граждан России в октябре

С октября ряду пенсионеров решили удвоить фиксированную часть страховой пенсии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Граждане России, впервые получившие первую группу инвалидности в сентябре 2026 года, могут рассчитывать на повышенную выплату к страховой пенсии. Увеличение произойдет благодаря удвоению фиксированной выплаты, которая составит 19 169,38 рубля, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина. Также в октябре удвоят выплаты пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет.

Повышение ожидает и тех, кто в сентябре наработал необходимый «северный стаж». За 15 и более лет работы на Крайнем Севере фиксированную часть пенсии увеличат на 50%, а за 20 лет в приравненных местностях – на 30%. Для повышения выплат обращаться в Социальный фонд не требуется, все перерасчеты будут произведены автоматически.

Неработающим пенсионерам из сельской местности с подтвержденным стажем от 30 лет по специальному перечню профессий фиксированную выплату повысят на 25%, что составит 2396 рублей 17 копеек. Пожилые опекуны, ухаживающие за нетрудоспособными родственниками, также получат надбавки в зависимости от количества иждивенцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября пенсионерам с первой группой инвалидности пересчитали размер ежемесячных выплат.

Ранее доцент Финансового университета Игорь Балынин напомнил о двукратном увеличении фиксированной части пенсии для восьмидесятилетних граждан. За месяц до этого профессор Александр Сафонов анонсировал автоматическое начисление надбавок работавшим россиянам.