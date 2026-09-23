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    23 сентября 2026, 14:15 • Новости дня

    В МИД назвали интерес Евросоюза к Армении показным

    Дипломат Масленников назвал интерес Евросоюза к Армении показным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Показной интерес Евросоюза к развитию отношений с Арменией вызван стремлением нанести вред России и решить собственные геополитические задачи, заявил директор Департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.

    «Курс Еревана, с учетом принципиальной несовместимости еэсовского законодательства и права ЕАЭС, не может не вызывать у нас вопросов. Так же, как и нарочито показная заинтересованность Евросоюза в развитии отношений с Арменией», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    По словам Масленникова, Евросоюз проводит откровенно антироссийскую политику и превращается в агрессивно настроенный военно-политический блок. Дипломат призвал не питать иллюзий относительно истинных намерений Брюсселя. Первоочередная цель ЕС заключается не в экономическом процветании Армении, а в нанесении вреда России и решении собственных геополитических задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал ухудшение отношений Еревана с Москвой из-за европейских амбиций.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал невозможность одновременного участия страны в ЕАЭС и Евросоюзе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила армянское руководство в использовании связей с Россией для финансирования западного курса.

    22 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС

    ЕС снял санкции с российских бизнесменов Усманова и Фридмана

    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз исключил российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета из санкционного списка, сообщается в официальном журнале ЕС.

    Российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, а также бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев исключены из европейского санкционного списка, передает ТАСС. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

    «Удаляются записи по следующим лицам и следующей организации: 673. Алишер Бурханович Усманов, 675. Михаил Маратович Фридман, 1596. Андрей Павлович Фалалеев, 620. Redbird Corporate Services Ltd», – говорится в публикации.

    Помимо них, из санкционного списка исключены еще три человека в связи со смертью. Среди них бывший депутат Госдумы Юрий Швыткин, конструктор Александр Леонов и иранский военный деятель Алиреза Тангсири.

    Накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционного списка.

    Власти Франции и Люксембурга оказали активное дипломатическое давление для отмены данных ограничений.

    При этом послы европейских государств продлили персональные санкции против 3 тыс. других граждан России сразу на три года.

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    22 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Reuters: Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз впервые принял решение о продлении персональных ограничений в отношении трех тысяч граждан России сразу на три года, пишет агентство Reuters.

    Послы стран Европейского союза впервые в истории одобрили продление персональных санкций против России сразу на три года вместо привычных шести месяцев, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным дипломатических источников агентства, ограничения коснутся около 3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.

    Власти Латвии изначально выступили против данной инициативы.

    Правительство Франции поддержало идею Словакии о снятии ограничений с Усманова.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    23 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова

    Азербайджан освободил гражданина Франции Мартина Райана после снятия европейских санкций с Алишера Усманова

    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова
    @ Aziz Karimov/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Азербайджана освободили гражданина Франции Мартина Райана, осужденного за шпионаж, на следующий день после того, как Париж добился снятия санкций ЕС с российского бизнесмена Алишера Усманова.

    Райан оказался единственным французом среди помилованных в среду президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Politico.

    Ранее Financial Times сообщала, что исключение Усманова из санкционного списка было частью сделки, которая могла привести к освобождению французских граждан из-под стражи в Азербайджане.

    Франция более недели блокировала продление индивидуальных санкций Евросоюза, добиваясь исключения Усманова. В МИД Франции заявляли, что этот шаг продиктован соображениями национальной безопасности. Соглашение о продлении остальных санкций было достигнуто во вторник.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал решение об исключении Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка «постыдным и неоправданным». При этом министр-делегат по делам Европы МИД Франции Бенжамен Хаддад охарактеризовал итоги переговоров как победу европейской солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня в ЕС объяснили усталостью снятие ограничений с российских бизнесменов. Накануне страны Евросоюза сняли санкции против Усманова и Фридмана из-за давления двух государств. В начале месяца Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова.

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    22 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ограничительные меры в отношении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана отменили благодаря активному вмешательству властей Франции и Люксембурга, пишет Reuters.

    Европейские государства оказали влияние на решение об отмене ограничений в отношении российских бизнесменов. Исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков произошло на фоне дипломатического давления, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В сентябре Франция поддержала позицию Словакии, которая изначально выступала за отмену ограничений для Алишера Усманова. Позднее к процессу подключился Люксембург, потребовавший аналогичных послаблений для Михаила Фридмана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционных списков. Власти Латвии выступили против данной инициативы.

    Ранее Париж неожиданно вмешался в процесс согласования продления антироссийских ограничений.

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    23 сентября 2026, 10:05 • Новости дня
    В ЕС объяснили усталостью снятие санкций с Фридмана и Усманова

    Еврокомиссар Домбровскис заявил об усталости ЕС от санкций против России

    В ЕС объяснили усталостью снятие санкций с Фридмана и Усманова
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил накопленную Евросоюзом усталость от ограничительных мер в отношении России.

    Домбровскис дал интервью изданию Euractiv, в котором прокомментировал снятие рестрикций с предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, передает РИА «Новости». Он обратил внимание на последствия продолжающегося кризиса.

    «Понятно, что после почти пяти лет конфликта на Украине накопилась определенная усталость», – сказал Валдис Домбровскис.

    Также чиновник коснулся вопроса изменения принципа единогласия при обсуждении новых ограничений. По его словам, в ближайшее время пересмотреть этот механизм невозможно. Ранее подобных реформ требовали представители Германии и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Евросоюз исключил российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета из санкционного списка.

    Власти Франции и Люксембурга оказали активное дипломатическое давление для отмены данных ограничений.

    При этом послы европейских государств продлили персональные санкции против 3 тыс. других граждан России сразу на три года.

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    23 сентября 2026, 10:21 • Новости дня
    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии

    Страны Евросоюза выразили опасения из-за высылки преступников из Британии

    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии
    @ TOLGA AKMEN/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государства Европейского союза выразили серьезную обеспокоенность намерением властей Британии досрочно освободить и депортировать тысячи иностранных преступников из-за переполненности тюрем.

    До конца года Лондон планирует освободить более 2,5 тыс. правонарушителей для разгрузки пенитенциарных учреждений. С января 2027 года британское правительство также отменит требование об отбытии иностранными преступниками минимального срока перед депортацией, пишет Politico.

    Европейские дипломаты заявили о высоких рисках возвращения граждан в их родные страны без предварительного уведомления. По словам представителей стран Евросоюза, координация между британскими ведомствами практически отсутствует, а высылка преступников без надлежащего информирования создает угрозу общественной безопасности.

    Представитель правительства Британии подчеркнул, что самые опасные правонарушители исключены из программы досрочного освобождения. Тем не менее в Брюсселе предупредили, что односторонние действия Лондона способны подорвать базовое доверие между сторонами и спровоцировать дипломатический скандал накануне двустороннего саммита, посвященного нормализации отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейский союз отказался предлагать Британии ассоциированное членство. Летом британские власти решили досрочно выпустить на свободу часть опасных преступников из-за нехватки мест в камерах. В прошлом году Лондон захотел создать с Брюсселем альянс в сталелитейной промышленности.

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    23 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    Iltalehti: Прибалтика тайно запросила у Евросоюза деньги на защиту от дронов

    Латвия, Литва и Эстония запросили у ЕС 500 млн евро на защиту от беспилотников

    Iltalehti: Прибалтика тайно запросила у Евросоюза деньги на защиту от дронов
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии тайно направили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с просьбой выделить 500 млн евро на защиту от беспилотников.

    Страны Балтии запросили дополнительную поддержку на фоне якобы возросшей угрозы со стороны России, пишет финская газета Iltalehti.

    Рига, Вильнюс и Таллин ожидают ответа из Брюсселя в течение нескольких недель и надеются на предоставление дополнительного финансирования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами уже в 2026 году, передает ТАСС.

    Руководство России неоднократно опровергало домыслы о возможном нападении на государства НАТО к 2030 году. Президент Владимир Путин выражал готовность зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада для снятия обеспокоенности. Позднее российский лидер назвал заявления о готовящемся нападении России на Европу бредом, провокацией и дезинформацией с целью одурачить собственное население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Кремль заявил о знании маршрутов украинских беспилотников через Прибалтику.

    Весной председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе дронов.

    В апреле прибалтийские страны начали умолять об избавлении от украинских беспилотных аппаратов.

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    23 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Победитель выборов в Швеции призвала усилить роль Европы в мире
    Победитель выборов в Швеции призвала усилить роль Европы в мире
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Европейский союз нуждается в усилении своей роли в мире на фоне глобальной нестабильности.

    Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон, претендующая на пост премьер-министра после победы левоцентристского блока на выборах, намерена переориентировать внешнюю политику страны и укрепить позиции Евросоюза. В интервью изданию Politico она отметила, что в условиях текущей геополитической ситуации Европе необходимо стать сильнее.

    Среди приоритетов Андерссон – реформирование процесса принятия решений в ЕС, в частности, отказ от права вето в вопросах внешней политики в пользу голосования квалифицированным большинством. Она также поддержала идею использования замороженных российских активов для помощи Украине, назвав это более предпочтительным вариантом, чем увеличение бюджета ЕС.

    Кроме того, Андерссон подчеркнула важность укрепления союзов за пределами Европы, включая страны «глобального юга», Японию, Австралию и Канаду. Она также выразила желание видеть Великобританию вновь в составе Европейского союза и пообещала пересмотреть политику в отношении британских граждан, проживающих в Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе левый блок Магдалены Андерссон одержал победу на парламентских выборах в Швеции. В середине месяца левоцентристская коалиция вырвалась вперед по итогам подсчета голосов. В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила бывшему премьер-министру Швеции на ее заявления о ядерной угрозе.

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    22 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Расследование возможных фальсификаций на выборах в парламент начато в Швеции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Швеции проверяют информацию о массовых нарушениях на выборах в парламент страны в муниципалитете Бурленге, где кандидат от оппозиции Мохамед Абдукардир Али неожиданно обошел конкурентов.

    Шведские следователи изучают обстоятельства возможного подлога на прошедших 13 сентября парламентских выборах в муниципалитете Бурленге. Там по итогам голосования оппозиция набрала 49,5% голосов, а правящий блок получил 48,8%. Поводом для проверки стал неожиданный успех кандидата от Левой партии Мохамеда Абдукардира Али, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

    «Прокуратура расследует возможную фальсификацию выборов в Бурленге», – сообщил телеканал SVT. Полиция проверяет данные о подвозе избирателей на автобусах к участкам. Людям якобы выдавали заполненные бюллетени и предлагали деньги за голоса.

    Сам Мохамед Абдукардир Али категорически отверг все обвинения, подчеркнув нежелание нарушать закон. Издание Aftonbladet отмечает высокую вероятность назначения повторного голосования в округе Даларна, куда входит и Бурленге, если комиссия подтвердит влияние нарушений на распределение мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, левый альянс Магдалены Андерссон одержал победу над коалицией правых партий. При этом избирательная комиссия Швеции из-за минимального разрыва отложила оглашение окончательных итогов голосования.

    В ходе этих парламентских выборов досрочно проголосовали рекордные 3,6 млн шведских граждан.

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    23 сентября 2026, 09:43 • Новости дня
    ЕС потребовал от Украины реформ для выделения финансовой помощи

    Евросоюз привязал выделение финансирования Киеву к принятию новых законов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским заявила о необходимости прогресса в принятии новых законов на Украине для получения дальнейшей финансовой помощи от Евросоюза.

    Власти Евросоюза уведомили Киев о необходимости активизировать борьбу с теневой экономикой, увеличить налоговые поступления и приблизиться к европейскому законодательству перед выделением новых средств, пишет Bloomberg.

    Встреча Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла в напряженной обстановке. Украинская делегация выразила обеспокоенность возможной эскалацией конфликта зимой в условиях нехватки систем противовоздушной обороны, а также возмутилась решением Брюсселя снять санкции с двух российских бизнесменов.

    На фоне затянувшихся боевых действий отношения между Киевом и его партнерами становятся более натянутыми: европейские страны недовольны растущими финансовыми требованиями Украины, в то время как Киев разочарован задержками в поставках ракет-перехватчиков. Украина запросила помощь для покрытия бюджетного дефицита в размере 26 млрд евро и ускорения выдачи кредита на 90 млрд евро, однако Брюссель предложил привлечь к финансированию Канаду, Норвегию и Японию.

    После встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский сообщил о готовности к энергетическому перемирию с Россией в качестве первого шага к завершению конфликта. Он попросил американского лидера передать эту позицию Москве и привлечь к обсуждению председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, Киев запросил у Вашингтона зимний пакет зенитных ракет Patriot и лицензии на их производство на украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Владимир Зеленский сообщил о планах закончить конфликт на Украине до наступления зимы. В начале недели кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс выразил надежду на прогресс в урегулировании после встречи американского лидера Дональда Трампа с Зеленским. В прошлом году Киев предупредил о невозможности выживания государства без американской помощи.

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    23 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    МИД: ЕС достиг предела финансирования растущих потребностей Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исчерпав собственные возможности для финансирования растущих потребностей Киева, Евросоюз возобновил дискуссии о конфискации замороженных российских активов, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    Дипломат подчеркнул, что объединение больше не может поддерживать соседнюю страну за свой счет, передает РИА «Новости».

    «Евросоюз объективно дошел до предела своих возможностей в части финансирования постоянно растущих потребностей киевского режима. Фактически «объединенная Европа» в противостоянии с нами все больше выглядит «обедненной Европой»», – сказал Масленников.

    Представитель ведомства пояснил, что новый виток обсуждений конфискации инициируют государства, хранящие лишь незначительную долю российских фондов. К числу таких стран относятся Швеция, Нидерланды, Испания, Польша и Германия. При этом последние заседания Евросовета продемонстрировали отсутствие единой позиции по данному вопросу. Многие европейские столицы пока не готовы брать на себя прямую ответственность за кражу чужих средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз из-за разногласий отложил дискуссию о передаче замороженных российских средств киевскому режиму.

    Позже европейские чиновники запланировали вывести заблокированные резервы России из бельгийского депозитария.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о планах Европы украсть более 200 млрд долларов для поддержки украинской армии.

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    22 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Литовский парламент в первом чтении одобрил отмену запрета на размещение ЯО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Сейма в первом чтении поддержали конституционную поправку, открывающую путь к потенциальному появлению иностранных атомных арсеналов на территории республики.

    Законодатели Литвы в первом чтении проголосовали за изменение конституции страны. Они намерены поменять закон, чтобы внести в него отмену запрета на размещение ядерного оружия в стране, пишет РИА «Новости». Инициативу поддержали 99 депутатов, 13 выступили против, еще пять человек воздержались.

    Для окончательного утверждения Сейму предстоит провести два дополнительных голосования. Ближайшее заседание намечено на 6 октября, а итоговое решение ожидается 12 января 2027 года. Поправка будет принята, если ее одобрят не менее 94 парламентариев из 141.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Ранее президенты Литвы и Латвии одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российских ракет на литовскую территорию в случае реализации этих планов.

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    23 сентября 2026, 13:13 • Новости дня
    Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС
    Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал введение временного управления в российских активах западных компаний сигналом для Евросоюза.

    По его словам, эти меры призваны предотвратить попытки завладеть российскими замороженными активами, передает ТАСС.

    «Сейчас очень много разговоров о том, как бы, например, вывести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать их в распоряжение какого-нибудь иного института Европейского союза, чтобы распорядиться замороженными резервами Центрального банка. На мой взгляд, сейчас решения такого рода во многом связаны с демонстрацией того, что если вы это сделаете, то у нас есть ответные меры. Это в некотором смысле упреждающие сигналы. Но не похоже, что они воспринимаются адекватно», – сказал он.

    Шохин добавил, что попытки использовать российские активы продолжатся, поэтому Россия будет вынуждена реагировать симметрично. Он также предложил разработать четкие критерии, почему в активах западных компаний вводится внешнее управление и насколько эффективны временные управляющие.

    По мнению главы РСПП, сейчас главным критерием является принадлежность компаний резидентам недружественных государств. Он напомнил, что изначально передача активов носила зеркальный характер. Шохин подчеркнул необходимость определения параметров эффективности внешнего управления, чтобы избежать неправильной передачи активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин передал акции торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» во временное управление.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Евросоюзу жестким ответом на попытки присвоения суверенных средств.

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    23 сентября 2026, 10:57 • Новости дня
    МИД оценил планы Европы включить Украину в новую систему безопасности

    МИД: Россия учла планы Запада по включению Украины в европейскую систему обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Российское внешнеполитическое ведомство принимает во внимание намерения западных стран интегрировать Украину в новую систему европейской коллективной обороны, заявил директор департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, Москва учитывает намерения Запада интегрировать Украину в новую систему коллективной обороны Европы, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что европейские политики спекулируют на теме мифической «российской угрозы» для оправдания создания подобных структур.

    «Призывы включить в нее Украину также свидетельствуют об ее антироссийском фундаменте. Все это учитывается при разработке нашего дальнейшего внешнеполитического курса на западном направлении», – заявил дипломат.

    В апреле еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс говорил о переходе к более автономной системе европейской безопасности. Тогда глава МИД России Сергей Лавров указывал на обсуждение западными странами концепции нового военного блока с участием ЕС, Турции, Британии и Украины.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности, аналогичный статье 4 договора НАТО.

    Весной европейские лидеры обсудили варианты коллективной обороны без участия США.

    Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил о попытках руководства Евросоюза узаконить превращение объединения в военный блок.

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    23 сентября 2026, 10:26 • Новости дня
    Кандидат в премьеры Румынии предрек приход к власти правых

    Кандидат в премьеры Румынии Зигфрид Мурешан допустил приход к власти правых

    Tекст: Игорь Иножарский

    Кандидат на пост премьер-министра Румынии Зигфрид Мурешан заявил о необходимости срочного формирования проевропейского правительства для предотвращения перехода власти к крайне правым силам.

    Мурешан призвал левоцентристскую оппозицию поддержать новое правительство, чтобы избежать обвинений в передаче контроля над страной крайне правым политикам. По его словам, на следующей неделе он попросит Социал-демократическую партию проголосовать за создание кабинета министров во главе с правоцентристской Национал-либеральной партией, пишет Politico.

    Кандидат в премьеры подчеркнул, что отказ от формирования проевропейского правительства приведет к досрочным выборам. В настоящее время опросы показывают лидерство крайне правой партии «Альянс за объединение румын» с поддержкой около 35% избирателей, тогда как национал-либералы набирают лишь 21%.

    Лидер социал-демократов Сорин Гриндяну ранее отказался голосовать за правительство Мурешана, допустив возможность коалиции с крайне правыми. Обе партии весной уже голосовали вместе за отставку предыдущего кабинета министров. В связи с этим Мурешан обратился к руководству левоцентристской группы в Европарламенте с просьбой вмешаться в ситуацию и повлиять на румынских коллег.

    В случае отклонения предложенного состава правительства президент страны Никушор Дан получит конституционное право объявить досрочные выборы. Мурешан выразил опасение, что приход к власти недружественного Евросоюзу кабинета министров осложнит переговоры по долгосрочному бюджету ЕС и приведет к формированию лояльного России руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом парламент Румынии не смог утвердить назначение правительства Вешти. В середине мая президент страны опроверг возможность досрочных выборов в парламент. В начале мая румынские парламентарии вынесли вотум недоверия правительству Боложана.

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