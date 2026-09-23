Дипломат Масленников назвал интерес Евросоюза к Армении показным

Tекст: Елизавета Шишкова

«Курс Еревана, с учетом принципиальной несовместимости еэсовского законодательства и права ЕАЭС, не может не вызывать у нас вопросов. Так же, как и нарочито показная заинтересованность Евросоюза в развитии отношений с Арменией», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

По словам Масленникова, Евросоюз проводит откровенно антироссийскую политику и превращается в агрессивно настроенный военно-политический блок. Дипломат призвал не питать иллюзий относительно истинных намерений Брюсселя. Первоочередная цель ЕС заключается не в экономическом процветании Армении, а в нанесении вреда России и решении собственных геополитических задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал ухудшение отношений Еревана с Москвой из-за европейских амбиций.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал невозможность одновременного участия страны в ЕАЭС и Евросоюзе.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила армянское руководство в использовании связей с Россией для финансирования западного курса.