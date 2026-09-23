  • Новость часаЭкономист назвал три причины, почему США не запретят экспорт дизеля
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    23 сентября 2026, 13:48 • Новости дня

    Мужчина получил ранение в Брянской области при детонации взрывного устройства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Злынка Брянской области местный житель получил ранения ног в результате детонации неустановленного взрывного устройства, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

    «В Злынке местный житель получил осколочные ранения ног в результате детонации взрывного устройства. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», – указал врио губернатора в Max.

    Глава региона также выразил надежду на скорейшее выздоровление раненого.

    В середине сентября житель Клетнянского района Брянской области погиб при срабатывании взрывного устройства.

    В августе другой мирный житель региона получил смертельные ранения из-за подрыва на мине.

    Весной в селе Курковичи мужчина подорвался при попытке поднять опасный предмет.

    22 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Специалисты Росатома создали «сердце» уникального реактора на быстрых нейтронах

    В Росатоме изготовили насосы для уникального исследовательского реактора МБИР

    Специалисты Росатома создали «сердце» уникального реактора на быстрых нейтронах
    @ пресс-служба "Росатом Машиностроение"

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские специалисты создали ключевое насосное оборудование для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), монтаж которого завершится до конца текущего года, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона Росатома.

    Машиностроители госкорпорации «Росатом» создали главные циркуляционные насосы первого контура для нового реактора, передает ТАСС. Оборудование изготовили на базе «Опытного конструкторского бюро машиностроения имени И. И. Африкантова». Поставка этих агрегатов на площадку НИИАР в Димитровграде стала важнейшим этапом подготовки установки к физическому пуску.

    Монтаж насосов планируют завершить до конца текущего года. Они станут «сердцем» установки, обеспечивая циркуляцию натриевого теплоносителя через активную зону. Специалистам пришлось адаптировать проверенные решения от реакторов БОР-60, БН-600 и БН-800, чтобы насосы выдерживали экстремальные температуры и агрессивную среду при полной герметичности.

    «Успешные испытания подтвердили, что нам удалось соблюсти все требования и обеспечить необходимый уровень надежности и безопасности. Это важный шаг для реакторной установки МБИР – она должна стать главной экспериментальной площадкой для технологий атомной энергетики IV поколения, и надежное оборудование – основа ее успешной работы», – заявил главный конструктор центробежных машин и арматуры «ОКБМ Африкантов» Сергей Бабушкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вьетнам присоединился к проекту создания российского многоцелевого научного комплекса на быстрых нейтронах.

    До этого делегация Росатома обсудила с китайскими коллегами возможность проведения научных экспериментов на этой установке. Ранее специалисты госкорпорации завершили загрузку ядерного топлива на первом энергоблоке бангладешской атомной станции.

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    22 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС

    ЕС снял санкции с российских бизнесменов Усманова и Фридмана

    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз исключил российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета из санкционного списка, сообщается в официальном журнале ЕС.

    Российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, а также бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев исключены из европейского санкционного списка, передает ТАСС. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

    «Удаляются записи по следующим лицам и следующей организации: 673. Алишер Бурханович Усманов, 675. Михаил Маратович Фридман, 1596. Андрей Павлович Фалалеев, 620. Redbird Corporate Services Ltd», – говорится в публикации.

    Помимо них, из санкционного списка исключены еще три человека в связи со смертью. Среди них бывший депутат Госдумы Юрий Швыткин, конструктор Александр Леонов и иранский военный деятель Алиреза Тангсири.

    Накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционного списка.

    Власти Франции и Люксембурга оказали активное дипломатическое давление для отмены данных ограничений.

    При этом послы европейских государств продлили персональные санкции против 3 тыс. других граждан России сразу на три года.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    22 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Мирошник рифмой охарактеризовал главу МИД Украины Сибигу
    Мирошник рифмой охарактеризовал главу МИД Украины Сибигу
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник прокомментировал заявления украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги о ситуации в городе Алешки короткой рифмованной фразой.

    «Когда Сибига врет? Когда открывает рот», – сказал Мирошник, комментируя распространяемые украинским министром фейки о Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Представитель российского министерства добавил, что постоянный обман является ключевой характеристикой всей внешней политики соседней страны.

    По его мнению, это качество также в полной мере присуще главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

    Ранее Мирошник обвинил украинские власти в распространении лжи о ситуации в Алешках.

    В феврале дипломат назвал ложью слова Андрея Сибиги о непричастности Киева к покушению на российского генерала Владимира Алексеева.

    Летом представитель ведомства констатировал переход террористической войны Украины против мирного населения в новую фазу.

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    22 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    @ Stefan Jeremiah/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал строгий дресс-код на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, появившись среди мировых политиков в мешковатой одежде.

    Во вторник политик прибыл в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке в кроссовках и пиджаке, который оказался ему явно велик, передает РИА «Новости». Из-за длинных рукавов гостю приходилось постоянно их поправлять.

    Абсолютное большинство участников мероприятия традиционно отдают предпочтение строгим темным костюмам, светлым рубашкам и классическим туфлям. Однако Зеленский предпочел надеть черную рубашку без галстука и брюки, собиравшиеся складками над спортивной обувью.

    Члены сопровождающей делегации также отказались от официального стиля. Один из представителей команды пришел на встречу в обычной ветровке.

    Напомним, президент США Дональд Трамп не внес Зеленского в расписание встреч на полях Генассамблеи ООН.

    В прошлом году Белый дом поинтересовался у украинских чиновников о наличии делового костюма для переговоров.

    Французские журналисты сравнили образ украинского лидера на саммите НАТО с диджеем.

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    22 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Reuters: Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз впервые принял решение о продлении персональных ограничений в отношении трех тысяч граждан России сразу на три года, пишет агентство Reuters.

    Послы стран Европейского союза впервые в истории одобрили продление персональных санкций против России сразу на три года вместо привычных шести месяцев, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным дипломатических источников агентства, ограничения коснутся около 3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.

    Власти Латвии изначально выступили против данной инициативы.

    Правительство Франции поддержало идею Словакии о снятии ограничений с Усманова.

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    22 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Кличко сообщил о взрывах топливных резервуаров в Киеве

    Кличко: В Киеве взорвались топливные резервуары

    Tекст: Валерия Городецкая

    В одном из районов украинской столицы зафиксированы попадания в топливные резервуары, на место происшествия направлены экстренные службы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

    В Оболонском районе украинской столицы произошли взрывы резервуаров с топливом, написал Кличко в Telegram-канале. «В Оболонском районе зафиксированы попадания в резервуары с топливом», – написал он.

    Градоначальник добавил, что на место происшествия уже направлены экстренные службы.

    Других подробностей о произошедшем Кличко не привел.

    В начале сентября в трех районах украинской столицы произошли крупные пожары на территории складских помещений.

    В конце августа мэр города Виталий Кличко сообщил о возгорании складов в Святошинском и Дарницком районах.

    Ранее в Оболонском районе Киева уже горели резервуары с топливом.

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    23 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    В Киеве после взрывов возле вокзала начался масштабный пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве после серии мощных взрывов зафиксировано крупное возгорание в районе железнодорожного вокзала, сообщило издание «Инсайдер».

    По данным издания «Инсайдер», после серии взрывов в Киеве разгорелся сильный пожар. Очаг возгорания зафиксирован в районе железнодорожного вокзала, передает ТАСС.

    Очевидцы публикуют кадры, на которых видны клубы густого черного дыма, поднимающиеся над городом. В настоящее время в Киеве и области, а также в ряде других регионов страны объявлена воздушная тревога.

    Ранее в Киеве прогремел мощный взрыв.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили склады хранения материалов для производства дронов в Киеве, в Одессе поражены три логистических центра, где хранились грузы для ВСУ.

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    22 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    Прокуратура потребовала лишить Мадьяра иммунитета из-за подозрения в краже
    Прокуратура потребовала лишить Мадьяра иммунитета из-за подозрения в краже
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерская прокуратура потребовала лишить премьер-министра Петера Мадьяра депутатской неприкосновенности из-за подозрений в краже телефона у посетителя ночного клуба.

    Генеральная прокуратура Венгрии подала ходатайство о лишении неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, передает РИА «Новости». Политика подозревают в совершении кражи.

    Инцидент произошел в июне 2024 года в одном из клубов Будапешта. Мадьяр вступил в конфликт с посетителем, который снимал его на телефон. Тогда еще будущий глава правительства отобрал устройство, положил в карман, а затем выбросил в реку Дунай.

    «Заместитель генерального прокурора, исполняющий обязанности генерального прокурора, подал ходатайство спикеру парламента о приостановлении действия депутатской неприкосновенности Петера Мадьяра», – говорится в заявлении ведомства.

    В момент происшествия Мадьяр был депутатом Европарламента, который отказался лишить его иммунитета. В мае 2026 года он стал депутатом венгерского парламента, после чего местная прокуратура решила возобновить расследование.

    В мае текущего года венгерские депутаты одобрили кандидатуру Петера Мадьяра на пост премьер-министра страны.

    В июле неизвестный мужчина плюнул на одежду главы правительства во время его прогулки по Будапешту.

    В начале сентября Мадьяр устроил публичную перепалку с оскорблениями на заседании парламента.

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    23 сентября 2026, 11:54 • Новости дня
    Эксперт назвал «ядерной опцией» планы Трампа запретить экспорт дизеля

    Американист Дудаков: Запрет на экспорт американского дизеля потрясет мировой рынок

    Эксперт назвал «ядерной опцией» планы Трампа запретить экспорт дизеля
    @ Nam Y. Huh/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация на топливном рынке США подрывает ключевые секторы экономики – от фермерских хозяйств, где фиксируются рекордные темпы банкротств, до логистики, разгоняющей инфляцию в стране. На этом фоне в Вашингтоне все активнее обсуждают запрет на экспорт дизеля. Однако такая мера приведет к масштабным последствиям для американского и мирового рынков, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США охватил топливный кризис. В стране наблюдается острый дефицит дизельного топлива. На этом фоне цены на дизель достигли пиковых значений за всю историю: средняя стоимость составляет 6,5 доллара за галлон, а в отдельных штатах – в частности в Калифорнии – и вовсе доходит до 8,9 доллара за галлон», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его словам, ситуация на топливном рынке «бьет» по всем секторам американской экономики. «Так, фиксируются рекордные темпы банкротства фермерских хозяйств. Дорожает и логистика, которая разгоняет инфляцию внутри Америки. В канун промежуточных выборов в Конгресс все это неприятно сказывается на рейтинге Дональда Трампа и Республиканской партии», – указал собеседник.

    На этом фоне в Штатах все более активно обсуждается тема запрета экспорта дизельного топлива. «Впрочем, сама мера – «ядерная опция», потому что последствия окажутся довольно серьезными. Вероятно, другие страны в отместку начнут перекрывать поставки нефти в США, и тогда Америка столкнется с еще более острым топливным и нефтяным кризисом», – рассуждает Дудаков.

    «Кроме того, американские нефтяники рискуют потерять внешние рынки сбыта, может, даже безвозвратно, поскольку восстановить утраченные позиции впоследствии будет непросто», – добавил он. Аналитик допускает, что администрация Трампа в связи с рисками не станет вводить ограничения на экспорт дизеля. Но если Вашингтон все же примет такое решение, то американский и мировой топливные рынки ждут серьезные потрясения, заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп поддержал идею остановить экспорт дизельного топлива на фоне роста цен в США. Он сообщил, что поручил администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта. «Я говорил: давайте не будем отправлять дизель за рубеж. Мы производим много дизеля», – сказал американский лидер. По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

    В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пока оценивается целесообразность такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки. «Мы изучаем, насколько это реализуемо с точки зрения общих нефтеперерабатывающих мощностей и сработает ли полный или частичный запрет», – сказал он.

    Подобное заявление означает изменение курса американской администрации, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя цена дизеля в США взлетела до 6,53 доллара за галлон, что почти на три доллара выше уровня прошлого года. Цены выросли на фоне сокращения мировых нефтеперерабатывающих мощностей. Телеканал CNBC связал его с ударами по предприятиям в России и на Ближнем Востоке, а также ограничениями судоходства через Ормузский пролив.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках введения Штатами запрета на экспорт дизеля. По мнению экспертов, ограничения способны привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовут рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике, передает Axios.

    Как отмечает портал, для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

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    23 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля

    Президент США Дональд Трамп одобрил запрет экспорта дизельного топлива

    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами выступил в поддержку введения запрета на экспорт американского дизельного топлива для снижения цен на внутреннем рынке.

    Во время совместного интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским глава американского государства высказался за прекращение поставок дизельного топлива за рубеж. Политик отметил, что уже обсуждал необходимость такой меры со своими подчиненными, пишет Axios.

    Подобное заявление означает изменение курса администрации США, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках подобного шага. По мнению экспертов, запрет способен привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовет рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике. Глава Американского института нефти Майк Соммерс также подчеркнул, что ограничение экспорта лишь усугубит проблемы нефтепереработки и ударит по потребителям.

    Для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Дональд Трамп заявил о рекордных запасах боеприпасов в Соединенных Штатах. В конце прошлой недели президент США поручил переделать Триумфальную арку в Вашингтоне в военную базу. В прошлом году американский лидер решил упростить экспорт оружия.

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    22 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Киев лишил выплат вернувшихся из плена военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вернувшихся из российского плена украинских солдат массово лишают законных выплат, увольняя их из частей задним числом, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинским военнослужащим, вернувшимся на родину после обмена, отказывают в выплате денежного довольствия и положенных надбавок за период нахождения в плену, передает РИА «Новости».

    Как рассказали представители российских силовых ведомств, в качестве примера можно привести ситуацию со старшим лейтенантом Андреем Борзенко из 164-й радиотехнической бригады ПВО Украины. Офицер оказался в плену в начале спецоперации и вернулся на Украину спустя четыре года.

    «По возвращении он обнаружил, что ему и его родственникам не заплатили ни гроша. На официальный запрос командование части ответило, что он вообще не является их военнослужащим», – сообщил источник агентства.

    По украинскому законодательству, в частности постановлению Кабинета министров от 30 ноября 2016 года, за военнопленными должно сохраняться денежное довольствие по последнему месту службы. Однако, по информации силовиков, некоторые части ВСУ практикуют увольнение попавших в плен бойцов задним числом, чтобы лишить их семьи положенных выплат.

    Украинские власти оставили без денежного довольствия мать обвиненного в госизмене пленного бойца ВСУ.

    Мать другого украинского военнопленного присвоила полагавшиеся сыну за три года выплаты перед отъездом за границу.

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    22 сентября 2026, 20:33 • Новости дня
    Агроном назвал ошибки недовольных урожаем картофеля огородников

    Агроном Викулов: Картофель не подводит, ошибки при его выращивании совершает человек

    Агроном назвал ошибки недовольных урожаем картофеля огородников
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Низкий урожай картофеля чаще объясняется ошибками при выборе посадочного материала, сроков посадки и уходе, а не погодными условиями. Применение подходящих для средней полосы сортов, своевременное окучивание и соблюдение технологии позволяют получить хороший результат даже в неблагоприятный год, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов, комментируя жалобы огородников на плохую урожайность картофеля в нынешнем году.

    «Если соблюдать агротехнику и учитывать погодные особенности конкретного года, урожай будет всегда. Растения, как правило, не подводят – чаще ошибки допускает человек. Картофель любит влагу, но не переносит ее избытка. Качественный посадочный материал, правильная подготовка почвы и соблюдение технологии выращивания позволяют получить урожай даже в неблагоприятных условиях. Он может оказаться ниже обычного, но не настолько, чтобы говорить о полной потере», – говорит Викулов.

    Он также перечислил основные причины возможного неурожая. По словам агронома, дачники нередко используют для посадки не собственные клубни, а приобретенный в магазине картофель неизвестного происхождения. В продаже может оказаться импортная продукция, вплоть до египетской, сорта которой не приспособлены к условиям средней полосы.

    Не менее важны сроки посадки. Оптимальным периодом специалист назвал время цветения черемухи – между первыми и вторыми майскими праздниками, когда почва уже достаточно прогрелась, но сохраняется небольшое понижение температуры. При слишком ранней посадке клубни оказываются в холодной земле и развиваются медленнее, а при поздней снижается урожайность.

    «Особое значение имеет правильный уход за посадками. Картофель важно своевременно окучивать. Клубни формируются на столонах – подземных побегах растения. Если окучивание проведено недостаточно тщательно или от него вовсе отказались, клубням не хватает места для развития. Они мельчают, могут оказаться на поверхности, а количество и качество урожая заметно снижаются», – поясняет специалист. В европейской части России он рекомендует проводить двукратное окучивание.

    По оценке агронома, нынешний год нельзя назвать особенно тяжелым, хотя болезни растений появились несколько раньше обычного. При грамотно подобранной агротехнике любители смогли получить достаточно хороший урожай.

    Средняя полоса, подчеркнул специалист, остается одной из наиболее благоприятных зон для выращивания картофеля, который наряду с капустой считается вторым или третьим хлебом. Здесь нет изнуряющей южной жары и сурового северного холода, а почвы в основном подходят для этой культуры. Поэтому при правильном уходе можно стабильно рассчитывать на хороший урожай.

    В этом году с неурожаем картофеля столкнулась и Европа. Сообщается, что в странах Европейского союза наблюдается дефицит этого корнеплода и рост цен на продовольствие после потери почти 7 млн тонн урожая из-за аномальной жары. В основных странах-производителях, среди которых Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды, сбор может сократиться с рекордных 27,3 млн тонн до 19,5–20,5 млн тонн. Из-за высоких температур пострадал и размер клубней, стоимость сырья на свободном рынке выросла многократно. Европейские фермеры уже предупредили Еврокомиссию об угрозе нехватки продовольствия.

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    22 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил о необходимости пересмотра предвзятой позиции ООН по украинскому конфликту после смены генерального секретаря организации.

    Россия планирует требовать от будущего генерального секретаря ООН изменения предвзятого отношения к конфликту на Украине, подчеркнул Алимов в интервью РИА «Новости». По его словам, текущая позиция секретариата, сформировавшаяся при Антониу Гутеррише, не соответствует нормам организации.

    «Мы будем добиваться от нового генсекретаря пересмотра укоренившейся при его предшественнике предвзятой линии секретариата, которая противоречит положениям Устава ООН», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Дипломат констатировал провал работы Организации Объединенных Наций на данном направлении. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего руководителя всемирной организации.

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    22 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    США, Дания и Гренландия заключили договор о контроле над безопасностью острова
    США, Дания и Гренландия заключили договор о контроле над безопасностью острова
    @ U.S. Marine Corps/Sgt. Kyle Chan

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты, Дания и Гренландия заключили договор, позволяющий американским военным немедленно развернуть крупный контингент на территории арктического острова.

    Трехсторонний документ был оформлен на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». В торжественной церемонии приняли участие американский лидер Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

    «США получают контроль над безопасностью острова без каких-либо финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента», – заявил президент США. Он добавил, что достигнутая договоренность является бессрочной.

    Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что американское присутствие в регионе станет первой линией противоракетной обороны. По его оценке, любые потенциальные удары по территории государства будут наноситься именно через Арктику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, датские СМИ сообщили о планах подписания договора по безопасности Гренландии в Нью-Йорке.

    Президент США Дональд Трамп объявил о передаче Вашингтону постоянного контроля над островом.

    Американское руководство прорабатывает вопрос создания двух новых военных баз на этой территории.

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    22 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Молдавия запланировала продлить полномочия «дочки» Газпрома на поставки газа

    Молдавия захотела продлить права «Молдовагаза» на поставки газа в Приднестровье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Молдавии планируют продлить полномочия «дочки» Газпрома – совместного российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» – по поставкам газа в Приднестровье.

    С таким предложением обратилось в Национальное агентство по регулированию энергетики Министерство энергетики страны, передает ТАСС. «Мы представили в НАРЭ предложение о продлении этого обязательства по поставке газа на левый берег компании «Молдовагаз» до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля», – заявил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету. Он добавил, что компания обязана создавать резервы в размере 15% от годового потребления.

    Премьер-министр Василий Тофан отметил, что правительство ведет переговоры с «Молдовагазом» об обеспечении поставок в Приднестровье. По его словам, эти поставки оплачивают партнеры региона. Тофан подчеркнул, что в преддверии зимы необходимо гарантировать создание нужных запасов газа, при этом «Молдовагаз» обсуждает вопрос с основным акционером – Газпромом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года Приднестровье согласилось на поставки голубого топлива через компанию «Молдовагаз». Позже молдавское правительство выделило непризнанной республике 3 млн кубометров газа в долг.

    После этого в регион поступила первая партия закупленного при поддержке России природного газа.

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