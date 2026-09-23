Фицо обвинил ЕС в игнорировании топливного кризиса

Фицо призвал созвать экстренный саммит ЕС из-за рекордных цен на топливо

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил открытые письма председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште. В своем обращении он указал на критическую ситуацию со стоимостью энергоносителей, передает РИА «Новости».

«Я пишу открытое письмо председателю Европейской комиссии, я обращусь и к председателю Европейского совета, чтобы он созвал внеочередной саммит, поскольку раз есть страны, где цена за один литр дизтоплива приближается к трем евро, то это кризис, которого давно здесь не было, а мы все время занимаемся Украиной», – сказал Роберт Фицо.

По его словам, Брюссель постоянно занимается поддержкой Киева, выделяя на это сотни миллиардов евро. При этом руководство объединения не может найти время для решения внутренних экономических проблем и оставляет страны на произвол судьбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Фицо назвал политику Евросоюза по поддержке украинского конфликта серьезным стратегическим просчетом. В июле Братислава официально уведомила НАТО об отказе от любой финансовой помощи Киеву.

А весной словацкий политик жестко раскритиковал энергетический курс Брюсселя из-за риска пустых заправок.