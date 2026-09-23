Австралия отказалась освободить американские соцсети от новых ограничений

Австралия отклонила просьбу США вывести их соцсети из-под новых ограничений

Tекст: Мария Иванова

Посольство США в Австралии ранее назвало предлагаемые Канберрой меры «экстерриториальной цензурой» и призвало освободить американские социальные платформы от новых требований, передает РИА «Новости».

Альбанезе, общаясь с журналистами в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, подчеркнул, что новые правила направлены не на передачу контроля правительству, а на возвращение пользователям контроля над тем, что они видят на своих устройствах. На вопрос о том, подрывает ли позиция Вашингтона усилия австралийских властей, премьер ответил отрицательно.

Правительство Австралии 8 сентября опубликовало проект поправок к закону о безопасности в интернете. Документ предусматривает введение для онлайн-сервисов обязанности заранее выявлять и снижать предсказуемые риски причинения вреда пользователям. В частности, пользователям планируют дать возможность выбирать между алгоритмической рекомендательной лентой и лентой публикаций от выбранных ими аккаунтов.

Австралия стала первой страной, где с 10 декабря 2025 года на национальном уровне начали действовать ограничения на использование ряда социальных платформ детьми младше 16 лет. После этого аналогичные инициативы стали рассматриваться и в других странах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года платформа Reddit подала в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для подростков.

В прошлом году в стране начали удалять из соцсетей аккаунты пользователей младше 16 лет.

В 2024 году австралийские власти внесли законопроект о запрете соцсетей для детей младше 16 лет.