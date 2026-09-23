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    Молдавия договорилась о закупке газа у Румынии
    23 сентября 2026, 13:03 • Новости дня

    Молдавия договорилась о закупке газа у Румынии

    Премьер Молдавии Тофан заявил о заключении контрактов на закупку румынского газа

    Tекст: Мария Иванова

    Молдавия подписала контракты с румынскими компаниями на поставку природного газа с месторождения в Черном море, сообщил премьер-министр республики Василий Тофан.

    Газ начнет поступать в 2027 году после введения в эксплуатацию проекта на участке Neptun Deep. Соглашения заключены с государственной газовой компанией Romgaz и OMV Petrom, передает РИА «Новости».

    Тофан уточнил, что закупочная цена будет зависеть от рыночной стоимости, но с учетом заранее оговоренной скидки.

    По данным премьера, реализация проекта Neptun Deep позволит Румынии удвоить объемы добычи газа, которые сейчас составляют 8–9 млрд кубометров в год. Это сделает страну крупнейшим производителем в Евросоюзе.

    В марте 2025 года Romgaz и OMV Petrom начали бурение первой скважины на румынском шельфе в 160 км от побережья для разработки месторождений Pelican Sud и Domino.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Молдавия запланировала продлить полномочия «дочки» Газпрома на поставки газа.

    Во вторник экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал власти республики срочно начать переговоры с Россией.

    Ранее отмечалось, что Молдавия не справилась с высокими ценами на газ.

    21 сентября 2026, 09:52 • Новости дня
    Президент Молдавии созвала Совбез из-за энергетического кризиса

    Президент Молдавии Санду созвала Совбез из-за энергетического кризиса

    Президент Молдавии созвала Совбез из-за энергетического кризиса
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Молдавии Майя Санду собирает Высший совет безопасности для обсуждения мер по преодолению энергетического кризиса в преддверии отопительного сезона.

    Президент Молдавии Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности для выработки мер реагирования на энергокризис перед началом отопительного сезона, передает РИА «Новости».

    Власти страны готовятся к сложной зиме из-за существенного роста тарифов для населения. В конце августа правительство продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике на фоне решения профильного агентства повысить тариф на газ на 41%.

    «Президент проведет в понедельник заседание Высшего совета безопасности. На повестке дня – влияние международного энергетического кризиса на Республику Молдова и меры по укреплению национальной энергетической устойчивости перед холодным сезоном», – заявили в администрации главы государства.

    В Кишиневе после подорожания газа вновь обсуждается рост расходов на отопление. Действующий тариф на тепло составляет около 115 долларов за гигакалорию, однако поставщики уже направили заявки на его повышение. Правительство вынуждено выделять компенсации из бюджета, чтобы покрыть базовую часть расходов граждан на фоне рекордного падения их покупательной способности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал октябрьский рост тарифов на газ.

    Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан предсказал неизбежное подорожание электроэнергии для потребителей.

    Весной Высший совет безопасности республики одобрил повышение налога на добавленную стоимость на природный газ.

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    21 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Сопредседатель АдГ Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Германия нуждается в поставках российского газа и заключении мирного соглашения по украинскому конфликту для спасения экономики, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    Немецкая промышленность вновь испытывает острую нехватку дешевых энергоресурсов, заявила Вайдель, передает «Комсомольская правда».

    Выступая в эфире телеканала ZDF, политик напомнила, что топливо из России десятилетиями служило основой экономической модели страны. «Мы снова нуждаемся в ископаемых энергоносителях», – подчеркнула Алис Вайдель.

    По ее словам, для урегулирования энергетического вопроса Берлину необходимо добиваться скорейшего подписания мирного договора на Украине.

    В начале года Вайдель предупредила о крахе немецкой бизнес-модели из-за нехватки российских энергоресурсов.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» возложила на украинские власти ответственность за подрыв газопроводов «Северный поток».

    В конце прошлого года политик призвала возобновить закупки дешевого природного газа и нефти из России.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    22 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Молдавия запланировала продлить полномочия «дочки» Газпрома на поставки газа

    Молдавия захотела продлить права «Молдовагаза» на поставки газа в Приднестровье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Молдавии планируют продлить полномочия «дочки» Газпрома – совместного российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» – по поставкам газа в Приднестровье.

    С таким предложением обратилось в Национальное агентство по регулированию энергетики Министерство энергетики страны, передает ТАСС. «Мы представили в НАРЭ предложение о продлении этого обязательства по поставке газа на левый берег компании «Молдовагаз» до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля», – заявил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету. Он добавил, что компания обязана создавать резервы в размере 15% от годового потребления.

    Премьер-министр Василий Тофан отметил, что правительство ведет переговоры с «Молдовагазом» об обеспечении поставок в Приднестровье. По его словам, эти поставки оплачивают партнеры региона. Тофан подчеркнул, что в преддверии зимы необходимо гарантировать создание нужных запасов газа, при этом «Молдовагаз» обсуждает вопрос с основным акционером – Газпромом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года Приднестровье согласилось на поставки голубого топлива через компанию «Молдовагаз». Позже молдавское правительство выделило непризнанной республике 3 млн кубометров газа в долг.

    После этого в регион поступила первая партия закупленного при поддержке России природного газа.

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    21 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Выдворенного из России блогера Некоглая задержали в Молдавии за наркотики
    Выдворенного из России блогера Некоглая задержали в Молдавии за наркотики
    @ Пресненский суд Москвы/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Молдавская полиция арестовала блогера Николая Лебедева, известного под псевдонимом Некоглай, и его супругу по подозрению в организации притона и сбыте наркотиков подросткам.

    Блогер Николай Лебедев был задержан в Молдавии по подозрению в торговле наркотиками, передает «Царьград». По данным источников в полиции, он и его супруга организовали притон и снабжали запрещенными веществами подростков.

    «Скандальный блогер Некоглай был задержан вместе со своей женой по подозрению в торговле наркотиками в особо крупных масштабах. По имеющимся данным, они снабжали наркотиками подростков, а также нападали на сотрудников полиции во время задержания», – сообщает молдавский портал Puls Media.

    В ходе обыска 16 сентября полицейские обнаружили в доме Лебедева два пакета с наркотиками, весы и оборудование для фасовки. При аресте блогер оказал сопротивление, а его жена попыталась сбежать, но также была поймана.

    В отношении супругов возбуждено уголовное дело о незаконном распространении наркотиков в особо крупных размерах. Они арестованы на 30 суток. В случае доказательства вины им грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Лебедев ранее жил в России, но был выдворен в 2022 году после пародии на российских военных.

    Ранее выяснилось, что четыре года назад стример заработал около 10 млн рублей на рекламе наркошопа на платформе Twitch.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле этого года суд назначил блогеру Веронике Ярошик 13 лет колонии за сбыт наркотиков.

    В июне прошлого года правоохранители арестовали треш-блогера Эль Капитана по делу о запрещенных веществах.

    Месяцем позже власти Таиланда передали России обвиняемого в наркоторговле гражданина.

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    20 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    В Молдавии предложили в угоду ЕС прекратить экспорт в Россию и Белоруссию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску предложил полностью остановить экспорт товаров в Россию и Белоруссию для поддержки международных санкций.

    Осмокеску предложил полностью отказаться от поставок товаров на рынки России и Белоруссии, передает ТАСС. Чиновник признал, что подобный шаг нанесет серьезный удар по местным производителям, однако это необходимо для демонстрации лояльности Евросоюзу.

    «Надо учитывать, что у нас есть экспортеры на эти два рынка – больше на Беларусь, чем на Россию, и они от немедленного запрета пострадают. Поэтому мы должны разработать программу для их поддержки, чтобы помочь им попасть на рынок Евросоюза. Но Молдова тем самым покажет приверженность международным санкциям против двух стран», – подчеркнул Осмокеску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Молдавия приступила к процедуре выхода из СНГ.

    Экс-премьер республики Василий Тарлев назвал уход страны с российского рынка диверсией.

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    22 сентября 2026, 16:46 • Новости дня
    Литва заключила десятилетний контракт на закупку американского природного газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Литовская государственная компания Ignitis договорилась с американским производителем EQT о ежегодных поставках сжиженного природного газа для покрытия 40% потребностей населения страны.

    Литовская сторона впервые обеспечила гарантированные поставки топлива из Соединенных Штатов на столь длительный срок, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Obzor.lt. Новое соглашение начнет действовать в 2027 году и продлится до 2036 года.

    «В понедельник государственная энергетическая компания Ignitis подписала договор с американским производителем природного газа EQT. Этим Литва впервые обеспечила поставки газа из США на десятилетие, что означает большую стабильность цен для населения», – говорится в сообщении профильного министерства. В ценообразование контракта включен американский индекс Henry Hub для защиты от резких скачков стоимости на европейских биржах.

    Ежегодно республика будет получать по одной партии сырья объемом около одного ТВтч. Министр энергетики Лукас Савицкас уточнил, что снижение зависимости от европейского рынка поможет смягчить финансовые последствия для потребителей в случае неожиданных ценовых колебаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская компания «Нафтогаз» приступила к импорту американского сжиженного природного газа через терминал в литовском порту Клайпеда.

    Министерство энергетики США пригрозило Евросоюзу остановкой поставок топлива из-за жестких климатических требований.

    В прошлом году Венгрия подписала долгосрочный контракт на поставку газа с американской компанией Shell.

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    21 сентября 2026, 19:57 • Новости дня
    Санду призвала граждан Молдавии готовиться к нехватке энергоресурсов
    Санду призвала граждан Молдавии готовиться к нехватке энергоресурсов
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан готовиться к возможной нехватке энергоресурсов и начать их экономить во избежание перебоев с поставками.

    Гражданам Молдавии грозит дефицит энергоносителей, поэтому необходимо начать их экономию для предотвращения возможных перебоев, заявила Санду на брифинге после заседания Совета безопасности, передает РИА «Новости».

    «Мы должны быть готовы к любому сценарию, чтобы Молдавия имела доступ к воде, электроэнергии, газу и топливу, хотя мы и не можем повлиять на цены. Самый большой риск в том, что мы можем остаться без нужного объема этих ресурсов, поэтому мобилизация всех институтов имеет решающее значение», – отметила глава государства.

    По ее словам, власти приняли решение сохранить работу линий электропередачи напряжением 110 кВ с Румынией. Кроме того, планируется создать резервы оборудования и запасных частей для оперативного ремонта в случае поломок, а также постепенно сформировать аварийные запасы нефтепродуктов.

    Правительство республики подготовит специальные инструкции. Они помогут жителям экономить ресурсы и объяснят порядок действий при возможных перебоях с поставками электричества, газа или тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности для выработки мер реагирования на энергокризис.

    В начале августа премьер-министр Василий Тофан заявил о невозможности подписания аварийных контрактов на закупку электроэнергии.

    В конце июля кабинет министров страны утвердил постановление о введении особого положения из-за перебоев с поставками горючего.

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    21 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Санду заявила о необходимости ввести чрезвычайное положение в Молдавии

    Санду: Молдавия должна ввести режим ЧП в области энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Молдавии Майя Санду призвала ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы взять под контроль кризис в энергетике и гидрологии.

    Власти Молдавии планируют объявить чрезвычайное положение из-за серьезного дефицита энергоресурсов и критического падения уровня воды в Днестре, передает РИА «Новости». Такое решение было принято после заседания Национального совета безопасности, которое состоялось ранее в понедельник.

    «Национальный совет безопасности вместе с парламентом и правительством пришел к выводу, что нужно объявить режим чрезвычайного положения в области энергетики и гидрологии, чтобы правительство могло принимать экстренные меры», – подчеркнула Санду на брифинге.

    Кабинету министров поручено разработать планы действий для различных сценариев развития событий. По словам Санду, это необходимо для того, чтобы профильные ведомства четко понимали свои задачи в условиях дефицита топлива, энергоресурсов или запасов питьевой воды на фоне критически низкого уровня реки Днестр.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности для выработки мер реагирования на энергокризис.

    В конце июля правительство страны ввело режим тревоги в энергетической сфере на 30 дней из-за дефицита горючего.

    В декабре 2024 года молдавский парламент уже утверждал постановление о введении чрезвычайного положения из-за угрозы газового кризиса.

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    21 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали почти до 900 долларов

    Биржевые цены на газ в европейских странах снизились почти до 900 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в европейских странах ускорили темпы снижения и опустились почти до отметки в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 956,1 доллара за тысячу кубометров, а к середине дня показатель снизился на 4,4% и составил 902,1 доллара, передает РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 943,7 доллара за тысячу кубометров.

    Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года на уровне 3892 доллара. После заметного спада котировки вновь начали расти в текущем году на фоне ближневосточного конфликта. В августе цены впервые за пять месяцев превысили 800 долларов, в начале сентября пробили отметку в 900 долларов, а на прошлой неделе ненадолго поднимались выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

    В конце лета отраслевые эксперты не исключали, что зимой стоимость энергоносителя может превысить 1200 долларов из-за возможных сложностей с заполнением европейских подземных хранилищ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца стоимость энергоносителя снизилась после исторического скачка.

    В начале сентября европейские газовые котировки превысили отметку в 900 долларов.

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    21 сентября 2026, 20:51 • Новости дня
    Кабмин поддержал идею «Единой России» выделить 1,2 млрд рублей на соцгазификацию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство России выделит дополнительные средства на социальную газификацию в регионах для льготных категорий граждан по инициативе партии «Единая Россия».

    На подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям дополнительно направят 1,2 млрд рублей, говорится в Telegram-канале партии «Единая Россия». Предложение по расширению программы ранее поддержал президент Владимир Путин.

    Выделенные средства позволят в 2026 году обеспечить необходимым оборудованием и подключить к сетям более 13 тыс. семей в 56 регионах. В рамках социальной газификации граждане могут бесплатно подвести газ до границ земельного участка.

    «Подключения в рамках социальной газификации идут круглый год. Но хочу обратить ваше внимание на то, что в значительной части страны уже начался отопительный сезон. В таких условиях все связанные с теплоснабжением мероприятия имеют особое значение для людей и должны выполняться отлаженно и четко», – отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

    Льготные категории граждан также получают помощь на приобретение оборудования и проведение работ внутри участка. К ним относятся многодетные семьи, участники специальной военной операции и их близкие, инвалиды I группы, люди с невысокими доходами и ухаживающие за детьми с ограничениями по здоровью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил выделение регионам дополнительных средств на социальную газификацию.

    Глава государства высоко оценил роль партии «Единая Россия» в реализации данной программы.

    Российский лидер назвал этот проект одной из важнейших инициатив для всей страны.

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    21 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    Кабмин решил направить 1,2 млрд рублей на социальную догазификацию

    Мишустин: Кабмин направит 1,2 млрд рублей на социальную догазификацию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство выделит дополнительные 1,2 млрд рублей на реализацию программы социальной газификации для льготных категорий граждан, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

    Дополнительные средства позволят обеспечить газом более 13 тыс. семей в 56 регионах страны, передает ТАСС. «По поручению президента дополнительно выделим на присоединение льготников к газовой сети 1,2 млрд рублей», – сообщил премьер-министр.

    Эти деньги также можно будет направить на покупку необходимого газового оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил выделение регионам дополнительных 1,2 млрд рублей на эту программу.

    Глава государства пообещал продолжить социальную газификацию в Сибири и на Дальнем Востоке.

    Данная инициатива уже охватила более 1,6 млн российских домовладений.

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    21 сентября 2026, 12:59 • Новости дня
    Пьяный молдавский военный врезался в столб во время поиска беспилотника

    Пьяный военный в Молдавии попал в ДТП при поиске беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    В Молдавии нетрезвый военнослужащий национальной армии врезался в столб на служебном автомобиле в ходе поисков неопознанного дрона, сообщила пресс-служба инспектората полиции Окницкого района.

    Авария произошла в городе Атаки на севере страны после того, как был зафиксирован пролет неопознанного воздушного объекта, прибывшего со стороны Украины, передает РИА «Новости».

    24-летний сержант, управлявший армейским автомобилем Ford, потерял контроль над управлением и врезался в телекоммуникационный столб. В результате инцидента машина получила серьезные повреждения, однако двое находившихся в ней военных не пострадали.

    Алкотестер показал наличие 0,99 мм на литр алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе. По факту произошедшего начато разбирательство, материалы переданы военной инспекции.

    В министерстве обороны Молдавии добавили, что инцидент произошел во время действия режима повышенной готовности, введенного из-за нарушения воздушного пространства. В ночь на 21 сентября радары зафиксировали дрон, летевший со стороны Винницкой области Украины над Дондюшанским и Бричанским районами Молдавии, который затем исчез в районе села Табаны. В связи с этим был введен временный запрет на полеты гражданской авиации на севере страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца упавший на севере Молдавии беспилотник вызвал четыре пожара.

    Летом в центре республики также взорвался дрон.

    Весной посольство России не исключило, что власти Молдавии могли инсценировать падение беспилотников.

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    21 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    «Нафтогаз»: Польша поставит Украине нефтепродукты на 500 млн долларов

    «Укрнафта» и Orlen договорились о поставках нефтепродуктов на 500 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Украинская компания «Укрнафта» и польский концерн Orlen договорились о поставках нефтепродуктов на рынок Украины на сумму до 500 млн долларов.

    «Укрнафта», входящая в группу «Нафтогаз», подписала меморандум с польской компанией Orlen. Соглашение предусматривает поставку нефтепродуктов на сумму до 500 млн долларов, что призвано усилить стабильность поставок топлива на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

    Документ также предусматривает возможность переработки украинской нефти на заводах в Центральной Европе и потенциальную передачу «Укрнафте» подержанных топливовозов.

    Кроме того, «Нафтогаз» и Orlen заключили меморандум о поставке трех партий сжиженного природного газа в первом квартале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье «Нафтогаз» договорился о строительстве хранилищ нефтепродуктов на территории Венгрии.

    Летом на Украине назначили нового главу «Нафтогаза».

    В прошлом году на Украине остановилась работа «Укрнафты» из-за критических повреждений.

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    22 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Химический гигант Ineos остановил три завода в Англии из-за высоких цен на газ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Химическая корпорация Ineos приостанавливает работу трех своих заводов в Англии из-за экстремально высоких цен на природный газ, сообщает Би-би-си со ссылкой на владельца промышленной группы британского бизнесмена Джима Рэтклиффа.

    Рэтклифф заявил о закрытии производств из-за неконкурентоспособности в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС. «Нас вынуждают законсервировать некоторые из самых эффективных производств в Европе, но при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в восемь раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать», – сказал владелец промышленной группы.

    На заводах в Халле выпускают сырье для лекарств, косметики, одежды, взрывчатки и стройматериалов. Газ является критически важным компонентом для этих процессов. Остановка затронет около тысячи человек, включая 245 непосредственных сотрудников предприятий.

    Во время простоя рабочие места будут сохранены. За этот период Ineos планирует заключить долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа из США, что может занять до года. Два завода уже прекратили работу, третий остановится в ближайшие дни.

    Напомним, стоимость газа в Европе достигла пятимесячных максимумов.

    Упадок британской химической отрасли поставил под угрозу выпуск стратегически важных товаров.

    Темпы закрытия химических мощностей в регионе выросли в шесть раз.

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    22 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Молдавия ввела режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса
    Молдавия ввела режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса
    @ Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Молдавские законодатели утвердили введение чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах сроком на 60 дней из-за угрозы масштабного кризиса.

    Решение о введении чрезвычайных мер было принято на заседании законодательного органа, трансляция которого велась в интернете, передает ТАСС. Причиной стала угроза перебоев в снабжении электроэнергией, топливом и водой, а также рост цен на газ.

    «Объявить чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах на национальном уровне сроком на 60 дней, начиная с 26 сентября 2026 года», – гласит текст постановления. Инициативу поддержали 54 представителя правящей Партии действия и солидарности.

    Оппозиционные силы проголосовали против введения режима. По их мнению, текущая ситуация свидетельствует о неспособности руководства страны справиться с кризисными явлениями и коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Молдавии Майя Санду призвала ввести в стране режим чрезвычайного положения.

    Глава государства попросила граждан готовиться к возможной нехватке энергоресурсов.

    Месяцем ранее власти республики предупредили о риске ежедневных отключений света из-за засухи.

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