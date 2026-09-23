Индия подготовила к выпуску уничтожающий беспилотники мобильный лазер

Tекст: Мария Иванова

Новая установка успешно прошла испытания в августе прошлого года и вскоре будет запущена в производство одной из компаний-партнеров индийского оборонного ведомства, пишет The Times of India.

Ожидается, что разработка позволит вооруженным силам страны сэкономить на использовании дорогостоящих средств противовоздушной обороны, отмечает ТАСС.

Ранее индийская организация уже разработала лазерное оружие мощностью 2 кВт, выпуск которого поручили оборонным компаниям Adani, Astra и Bharat Electronics Limited (BEL). Кроме того, местные корпорации Larsen & Toubro и BEL получили заказ на производство систем для поражения воздушных целей мощностью 10 кВт.

В рамках национальной программы по созданию многоуровневой системы противовоздушной обороны «Сударшан Чакра» специалисты работают над созданием более мощных лазерных систем на 50 кВт и 100 кВт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Минобороны Индии сообщило об успешном испытании ракеты с беспилотника.

В конце прошлого года Нью-Дели выразил готовность производить российские аппараты «Ланцет».

В мае прошлого года индийская сторона обвинила Пакистан в атаках гражданского населения беспилотниками.