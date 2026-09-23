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    23 сентября 2026, 13:05 • Новости дня

    В Запорожской области назвали истерикой позицию ЕС по выборам в России

    Глава заксобрания Запорожской области Емельяненко назвал истерикой позицию ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко назвал истерикой отказ Евросоюза признать результаты выборов в Государственную думу на территории новых российских регионов.

    Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко прокомментировал отказ Евросоюза признать результаты голосования, передает РИА «Новости».

    По его словам, регион продолжит развиваться в составе России, несмотря на провокации со стороны киевских властей и европейских политиков.

    «Жителям Запорожской области нет никакого дела до истерики ЕС. Нам их оценки и мнения не нужны. Прошедшие выборы стали актом восстановления исторической справедливости», – подчеркнул Виктор Емельяненко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская область впервые приняла участие в формировании Государственной думы.

    Глава европейской дипломатии Кайя Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от признания итогов этого голосования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал позицию Европы по данному вопросу «десятым делом» для России.

    22 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС

    ЕС снял санкции с российских бизнесменов Усманова и Фридмана

    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз исключил российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета из санкционного списка, сообщается в официальном журнале ЕС.

    Российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, а также бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев исключены из европейского санкционного списка, передает ТАСС. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

    «Удаляются записи по следующим лицам и следующей организации: 673. Алишер Бурханович Усманов, 675. Михаил Маратович Фридман, 1596. Андрей Павлович Фалалеев, 620. Redbird Corporate Services Ltd», – говорится в публикации.

    Помимо них, из санкционного списка исключены еще три человека в связи со смертью. Среди них бывший депутат Госдумы Юрий Швыткин, конструктор Александр Леонов и иранский военный деятель Алиреза Тангсири.

    Накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционного списка.

    Власти Франции и Люксембурга оказали активное дипломатическое давление для отмены данных ограничений.

    При этом послы европейских государств продлили персональные санкции против 3 тыс. других граждан России сразу на три года.

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    22 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Reuters: Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз впервые принял решение о продлении персональных ограничений в отношении трех тысяч граждан России сразу на три года, пишет агентство Reuters.

    Послы стран Европейского союза впервые в истории одобрили продление персональных санкций против России сразу на три года вместо привычных шести месяцев, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным дипломатических источников агентства, ограничения коснутся около 3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.

    Власти Латвии изначально выступили против данной инициативы.

    Правительство Франции поддержало идею Словакии о снятии ограничений с Усманова.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    22 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ограничительные меры в отношении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана отменили благодаря активному вмешательству властей Франции и Люксембурга, пишет Reuters.

    Европейские государства оказали влияние на решение об отмене ограничений в отношении российских бизнесменов. Исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков произошло на фоне дипломатического давления, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В сентябре Франция поддержала позицию Словакии, которая изначально выступала за отмену ограничений для Алишера Усманова. Позднее к процессу подключился Люксембург, потребовавший аналогичных послаблений для Михаила Фридмана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционных списков. Власти Латвии выступили против данной инициативы.

    Ранее Париж неожиданно вмешался в процесс согласования продления антироссийских ограничений.

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    22 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Итоговая явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва достигла 59,68% после обработки 99,89% протоколов голосования, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев.

    По итогам обработки 99,89% протоколов явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва достигла 59,68%, передает РИА «Новости». Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев в ходе выступления на форуме «Диалог о фейках 4.0».

    «Вы видите явку по данным 99,89% протоколов, еще не все дошли. Но результат очевиден, наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГ», – подчеркнул Андреев.

    Голосование на выборах депутатов Государственной Думы и в рамках других совмещенных кампаний проходило в России с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что выборы в Госдуму являются важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала рекордной явку избирателей свыше 59%.

    Более 3,3 млн россиян проголосовали на выборах в Государственную думу с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования.

    Международные наблюдатели от миссии СНГ не обнаружили серьезных нарушений на избирательных участках.

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    23 сентября 2026, 10:05 • Новости дня
    В ЕС объяснили усталостью снятие санкций с Фридмана и Усманова

    Еврокомиссар Домбровскис заявил об усталости ЕС от санкций против России

    В ЕС объяснили усталостью снятие санкций с Фридмана и Усманова
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил накопленную Евросоюзом усталость от ограничительных мер в отношении России.

    Домбровскис дал интервью изданию Euractiv, в котором прокомментировал снятие рестрикций с предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, передает РИА «Новости». Он обратил внимание на последствия продолжающегося кризиса.

    «Понятно, что после почти пяти лет конфликта на Украине накопилась определенная усталость», – сказал Валдис Домбровскис.

    Также чиновник коснулся вопроса изменения принципа единогласия при обсуждении новых ограничений. По его словам, в ближайшее время пересмотреть этот механизм невозможно. Ранее подобных реформ требовали представители Германии и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Евросоюз исключил российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета из санкционного списка.

    Власти Франции и Люксембурга оказали активное дипломатическое давление для отмены данных ограничений.

    При этом послы европейских государств продлили персональные санкции против 3 тыс. других граждан России сразу на три года.

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    23 сентября 2026, 10:21 • Новости дня
    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии

    Страны Евросоюза выразили опасения из-за высылки преступников из Британии

    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии
    @ TOLGA AKMEN/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государства Европейского союза выразили серьезную обеспокоенность намерением властей Британии досрочно освободить и депортировать тысячи иностранных преступников из-за переполненности тюрем.

    До конца года Лондон планирует освободить более 2,5 тыс. правонарушителей для разгрузки пенитенциарных учреждений. С января 2027 года британское правительство также отменит требование об отбытии иностранными преступниками минимального срока перед депортацией, пишет Politico.

    Европейские дипломаты заявили о высоких рисках возвращения граждан в их родные страны без предварительного уведомления. По словам представителей стран Евросоюза, координация между британскими ведомствами практически отсутствует, а высылка преступников без надлежащего информирования создает угрозу общественной безопасности.

    Представитель правительства Британии подчеркнул, что самые опасные правонарушители исключены из программы досрочного освобождения. Тем не менее в Брюсселе предупредили, что односторонние действия Лондона способны подорвать базовое доверие между сторонами и спровоцировать дипломатический скандал накануне двустороннего саммита, посвященного нормализации отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейский союз отказался предлагать Британии ассоциированное членство. Летом британские власти решили досрочно выпустить на свободу часть опасных преступников из-за нехватки мест в камерах. В прошлом году Лондон захотел создать с Брюсселем альянс в сталелитейной промышленности.

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    23 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова

    Азербайджан освободил гражданина Франции Мартина Райана после снятия европейских санкций с Алишера Усманова

    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова
    @ Aziz Karimov/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Азербайджана освободили гражданина Франции Мартина Райана, осужденного за шпионаж, на следующий день после того, как Париж добился снятия санкций ЕС с российского бизнесмена Алишера Усманова.

    Райан оказался единственным французом среди помилованных в среду президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Politico.

    Ранее Financial Times сообщала, что исключение Усманова из санкционного списка было частью сделки, которая могла привести к освобождению французских граждан из-под стражи в Азербайджане.

    Франция более недели блокировала продление индивидуальных санкций Евросоюза, добиваясь исключения Усманова. В МИД Франции заявляли, что этот шаг продиктован соображениями национальной безопасности. Соглашение о продлении остальных санкций было достигнуто во вторник.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал решение об исключении Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка «постыдным и неоправданным». При этом министр-делегат по делам Европы МИД Франции Бенжамен Хаддад охарактеризовал итоги переговоров как победу европейской солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня в ЕС объяснили усталостью снятие ограничений с российских бизнесменов. Накануне страны Евросоюза сняли санкции против Усманова и Фридмана из-за давления двух государств. В начале месяца Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова.

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    23 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    Iltalehti: Прибалтика тайно запросила у Евросоюза деньги на защиту от дронов

    Латвия, Литва и Эстония запросили у ЕС 500 млн евро на защиту от беспилотников

    Iltalehti: Прибалтика тайно запросила у Евросоюза деньги на защиту от дронов
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии тайно направили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с просьбой выделить 500 млн евро на защиту от беспилотников.

    Страны Балтии запросили дополнительную поддержку на фоне якобы возросшей угрозы со стороны России, пишет финская газета Iltalehti.

    Рига, Вильнюс и Таллин ожидают ответа из Брюсселя в течение нескольких недель и надеются на предоставление дополнительного финансирования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами уже в 2026 году, передает ТАСС.

    Руководство России неоднократно опровергало домыслы о возможном нападении на государства НАТО к 2030 году. Президент Владимир Путин выражал готовность зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада для снятия обеспокоенности. Позднее российский лидер назвал заявления о готовящемся нападении России на Европу бредом, провокацией и дезинформацией с целью одурачить собственное население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Кремль заявил о знании маршрутов украинских беспилотников через Прибалтику.

    Весной председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе дронов.

    В апреле прибалтийские страны начали умолять об избавлении от украинских беспилотных аппаратов.

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    22 сентября 2026, 18:02 • Новости дня
    Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России

    Эксперты: Результат «Единой России» отражает запрос граждан на стабильность и надежность

    Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие выборы в Госдуму заметно укрепили позиции «Единой России»: партия получила в новом парламенте рекордные 355 мандатов из 450. Что стоит за этой динамикой, и почему избиратель проглосвал именно так, разбирали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и Фонда развития гражданского общества «Выборы 2026: о чем говорят результаты?».

    Прошедшие выборы проводились в непростой обстановке. Однако, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в России, политическая система продемонстрировала свою работоспособность, отметил Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

    «Более того, мы увидели один из рекордных уровней явки за все время проведения федеральных кампаний, особенно кампаний по Госдуме. Эти результаты – демонстрация единства граждан в решении политических задач и подтверждение высокого уровня доверия к голосованию», – обратил внимание спикер.

    По мнению Чеснакова, на активность граждан повлияло и внешнее давление. «Когда мы говорим о политической системе и о выборах, граждане голосуют за то, чтобы защитить свой суверенитет, граждане голосуют за то, чтобы самим определять свою судьбу», – пояснил аналитик.

    При этом выборы проходили в условиях высокой конкуренции, а число отказов в регистрации кандидатов по сравнению с кампанией 2021 года сократилось в восемь раз, отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Еще одним показателем открытости процесса, по его мнению, стало развитие института наблюдения.

    «Совокупно от всех партий работало около 200 тыс. наблюдателей, из которых более 97 тысяч – у «Единой России». Еще 1126 специалистов приехали из 130 государств», – напомнил политолог. Одновременно, отметил Данилин, голосование проходило на фоне попыток противника сорвать выборы. «Противник распространял фейки, совершал налеты БПЛА. Только на систему ДЭГ пришлось около 100 млн попыток кибератак. Но все планы Украины и Британии провалились», – пояснил он.

    Характер кампании в Москве во многом отражал ситуацию по всей стране, обратил внимание Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий ЭИСИ. «Тенденция касается явки, а также федеральных и региональных списков, куда вошли губернаторы и участники СВО. Столица показала растущую динамику благодаря многодневному голосованию, ДЭГ и терминалам на участках. Интерес избирателей также повысила конкуренция агитационных инструментов с использованием ИИ», – отметил эксперт.

    По словам Асафова, при этом политическая кампания сопровождалась серьезным внешним давлением. «Угрозы кандидатам и их близким, медиатизация конфликта, удары беспилотниками по НПЗ, попытки создать дефицит топлива. Но патриотический образ консолидированного будущего победил», – подчеркнул выступающий.

    Минувшую кампанию одной из самых волатильных назвал Фирдус Алиев, президент Российской ассоциации политических консультантов. «Информационная повестка менялась с калейдоскопической скоростью. Это рождало у избирателей сложную картину мира и не менее сложную картину оценки происходящего», – рассуждает он.

    Однако, несмотря на эту неопределенность, избиратели не отказались от участия в голосовании. Более того, Алиев считает, что многие россияне сделали выбор по принципу «отложенного решения». «Россияне испытывали дискомфорт от трудностей, но при этом понимали, что власть способна справиться с проблемами. Гражданин мыслит так: «Да, претензии есть, но мы отложим их до лучших времен, а сейчас поддержим», – считает эксперт.

    Почему вырос результат ЕР

    Важнейшей политической предпосылкой высокого результата «Единой России» стала акцентированная поддержка партии со стороны президента Владимира Путина, говорит Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества.

    «На результат сработали также высокий уровень патриотических настроений, ценностная консолидация, реакция людей на внешнее давление. Атаки противника и санкции перевели эту кампанию из разряда кампаний политического представительства в кампанию «быть или не быть». Это был вопрос о поддержке курса», – указал он.

    Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский указал, что для избирателей партия стала фактором стабильности и надежности. «А на это, безусловно, есть запрос», – считает социолог.

    Костин выделил еще несколько факторов, обеспечивших результат партии. Их он объединил в формулу «трех И».

    «Первое «И» – идеология. Идеологические приоритеты президента России являются основой идеологии партии. И она органично объединяет в себе рабочих, предпринимателей, госслужащих. Основная идея партии такова: «Единая Россия» – с нами все, кто разделяет наши ценности», – объясняет Костин.

    Второе «И» – инфраструктура. «Инфраструктура ЕР масштабно представлена по всей стране: региональный и муниципальный депутатский корпус, первичные и местные отделения – 86 тыс. отделений», – продолжает эксперт. – «К моменту начала избирательной кампании все это было переведено в режим избирательной, агитационной работы, и это дало свой результат».

    Третьим «И» стало информационное доминирование. Костин положительно оценил телевизионную и наружную рекламу ЕР, отметив ее лидерство в информационной повестке.

    Еще одним фактором, по его мнению, стали нововведения при подготовке Народной программы. «Был собран экспертный совет под руководством председателя партии, который анализировал более 3 млн предложений граждан. Это серьезный объем обратной связи», – счел Костин.

    Что с остальными

    Оценили эксперты и результаты других партий. По словам Потуремского, «КПРФ находится на падающем тренде, теряет в процентах и в голосах избирателей». «ЛДПР можно поздравить с успехом. Партия начинает существовать без Владимира Жириновского, пережив трансформацию. «Новые люди» состоялись как политический проект, улучшив свой результат 2021 года. Слово «новые» выполняет сигнальную функцию в привлечении внимания молодой аудитории», – добавил социолог.

    Михаила Виноградова, президента фонда «Петербургская политика», в качестве итогов отметил, что КПРФ сохранила претензии на второе место, «Новые люди» становятся все более современными, а лидеру ЛДПР «было не стыдно казаться смешным» – «и это сработало». В то же время СР «каждый раз меняет название, кандидатов и позиционирование», поэтому для партии нынешний результат – больше, чем поражение».

    Напомним, с 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму, 39 региональных законодательных собраний, глав 11 субъектов РФ и другие кампании. По данным ЦИК, после обработки 99,89% протоколов явка на выборах в Госдуму составила 59,68%. В 33 регионах избиратели также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

    По предварительным результатам думской кампании, «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

    На ваш взгляд
    Результаты выборов в Госдуму совпали с вашими ожиданиями?




    Результаты

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    23 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Победитель выборов в Швеции призвала усилить роль Европы в мире
    Победитель выборов в Швеции призвала усилить роль Европы в мире
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Европейский союз нуждается в усилении своей роли в мире на фоне глобальной нестабильности.

    Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон, претендующая на пост премьер-министра после победы левоцентристского блока на выборах, намерена переориентировать внешнюю политику страны и укрепить позиции Евросоюза. В интервью изданию Politico она отметила, что в условиях текущей геополитической ситуации Европе необходимо стать сильнее.

    Среди приоритетов Андерссон – реформирование процесса принятия решений в ЕС, в частности, отказ от права вето в вопросах внешней политики в пользу голосования квалифицированным большинством. Она также поддержала идею использования замороженных российских активов для помощи Украине, назвав это более предпочтительным вариантом, чем увеличение бюджета ЕС.

    Кроме того, Андерссон подчеркнула важность укрепления союзов за пределами Европы, включая страны «глобального юга», Японию, Австралию и Канаду. Она также выразила желание видеть Великобританию вновь в составе Европейского союза и пообещала пересмотреть политику в отношении британских граждан, проживающих в Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе левый блок Магдалены Андерссон одержал победу на парламентских выборах в Швеции. В середине месяца левоцентристская коалиция вырвалась вперед по итогам подсчета голосов. В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила бывшему премьер-министру Швеции на ее заявления о ядерной угрозе.

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    22 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Министр обороны Польши открестился от воюющих на Украине наемников

    Косиняк-Камыш опроверг создание легиона из наемников Польши для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о создании специального легиона из польских наемников для участия в боевых действиях на Украине.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг слухи о создании так называемого «Международного легиона» для участия в спецоперации на стороне ВСУ. На брифинге глава ведомства подчеркнул, что его страна не ведет подобную деятельность, передает РИА «Новости».

    «Это неправда. Польша не участвует в такой деятельности. Если кто-то добровольно поехал на Украину, то это его решение», – заявил Владислав Косиняк-Камыш.

    При этом министр добавил, что законодательство было изменено для оказания медицинской помощи таким гражданам на родине. Решение было принято сеймом единогласно, но это не означает формирования легиона.

    Точное количество польских боевиков остается неизвестным. В марте 2024 года Минобороны России сообщало о прибытии 13 387 иностранных наемников, из которых 2960 – поляки. Подтверждено уничтожение 5962 человек, среди них больше всего граждан Польши – 1497.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между тем, президент Польши Кароль Навроцкий весной подписал закон о декриминализации наемничества для служивших в ВСУ граждан.

    Ранее стало известно, что украинское командование перебросило крупную группу польских боевиков на константиновское направление. А бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен воевавшего за Киев поляка на территории ДНР.

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    22 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Расследование возможных фальсификаций на выборах в парламент начато в Швеции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Швеции проверяют информацию о массовых нарушениях на выборах в парламент страны в муниципалитете Бурленге, где кандидат от оппозиции Мохамед Абдукардир Али неожиданно обошел конкурентов.

    Шведские следователи изучают обстоятельства возможного подлога на прошедших 13 сентября парламентских выборах в муниципалитете Бурленге. Там по итогам голосования оппозиция набрала 49,5% голосов, а правящий блок получил 48,8%. Поводом для проверки стал неожиданный успех кандидата от Левой партии Мохамеда Абдукардира Али, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

    «Прокуратура расследует возможную фальсификацию выборов в Бурленге», – сообщил телеканал SVT. Полиция проверяет данные о подвозе избирателей на автобусах к участкам. Людям якобы выдавали заполненные бюллетени и предлагали деньги за голоса.

    Сам Мохамед Абдукардир Али категорически отверг все обвинения, подчеркнув нежелание нарушать закон. Издание Aftonbladet отмечает высокую вероятность назначения повторного голосования в округе Даларна, куда входит и Бурленге, если комиссия подтвердит влияние нарушений на распределение мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, левый альянс Магдалены Андерссон одержал победу над коалицией правых партий. При этом избирательная комиссия Швеции из-за минимального разрыва отложила оглашение окончательных итогов голосования.

    В ходе этих парламентских выборов досрочно проголосовали рекордные 3,6 млн шведских граждан.

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    22 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Евростат: Стоимость импорта нефти в ЕС выросла на 55%

    Стоимость импорта нефти в Евросоюз подскочила на 55% при неизменном объеме

    Tекст: Мария Иванова

    Объем импорта нефти в Евросоюз во втором квартале остался практически неизменным, однако его стоимость резко выросла более чем на 55%, сообщил Евростат.

    Согласно статистике ведомства, стоимость импорта нефти в ЕС увеличилась на 55,8%. При этом объем поставок составил 39,7 млн тонн, передает ТАСС.

    Импорт природного газа также продемонстрировал рост как в стоимостном выражении (плюс 18,5%), так и в объеме (плюс 3,4%).

    Основными поставщиками нефти в страны Евросоюза во втором квартале стали США (18,8%), Норвегия (14,3%) и Казахстан (13,4%).

    В ряде стран ЕС, включая Германию, Францию и Швейцарию, цены на дизель обновили исторические рекорды. В Германии средняя цена за литр дизельного топлива достигла 2,47 евро, во Франции – 2,39 евро. В Румынии стоимость дизтоплива превышает 2 евро даже с учетом снижения НДС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Евросоюз рассматривал возможность заморозки потолка цен на российскую нефть.

    Летом прошлого года в Европе выросли цены на дизель из-за отказа от российской нефти. В июле прошлого года ЕС запретил импорт продуктов на основе нефти из России.

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    23 сентября 2026, 09:43 • Новости дня
    ЕС потребовал от Украины реформ для выделения финансовой помощи

    Евросоюз привязал выделение финансирования Киеву к принятию новых законов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским заявила о необходимости прогресса в принятии новых законов на Украине для получения дальнейшей финансовой помощи от Евросоюза.

    Власти Евросоюза уведомили Киев о необходимости активизировать борьбу с теневой экономикой, увеличить налоговые поступления и приблизиться к европейскому законодательству перед выделением новых средств, пишет Bloomberg.

    Встреча Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла в напряженной обстановке. Украинская делегация выразила обеспокоенность возможной эскалацией конфликта зимой в условиях нехватки систем противовоздушной обороны, а также возмутилась решением Брюсселя снять санкции с двух российских бизнесменов.

    На фоне затянувшихся боевых действий отношения между Киевом и его партнерами становятся более натянутыми: европейские страны недовольны растущими финансовыми требованиями Украины, в то время как Киев разочарован задержками в поставках ракет-перехватчиков. Украина запросила помощь для покрытия бюджетного дефицита в размере 26 млрд евро и ускорения выдачи кредита на 90 млрд евро, однако Брюссель предложил привлечь к финансированию Канаду, Норвегию и Японию.

    После встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский сообщил о готовности к энергетическому перемирию с Россией в качестве первого шага к завершению конфликта. Он попросил американского лидера передать эту позицию Москве и привлечь к обсуждению председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, Киев запросил у Вашингтона зимний пакет зенитных ракет Patriot и лицензии на их производство на украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Владимир Зеленский сообщил о планах закончить конфликт на Украине до наступления зимы. В начале недели кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс выразил надежду на прогресс в урегулировании после встречи американского лидера Дональда Трампа с Зеленским. В прошлом году Киев предупредил о невозможности выживания государства без американской помощи.

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    22 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Литовский парламент в первом чтении одобрил отмену запрета на размещение ЯО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Сейма в первом чтении поддержали конституционную поправку, открывающую путь к потенциальному появлению иностранных атомных арсеналов на территории республики.

    Законодатели Литвы в первом чтении проголосовали за изменение конституции страны. Они намерены поменять закон, чтобы внести в него отмену запрета на размещение ядерного оружия в стране, пишет РИА «Новости». Инициативу поддержали 99 депутатов, 13 выступили против, еще пять человек воздержались.

    Для окончательного утверждения Сейму предстоит провести два дополнительных голосования. Ближайшее заседание намечено на 6 октября, а итоговое решение ожидается 12 января 2027 года. Поправка будет принята, если ее одобрят не менее 94 парламентариев из 141.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Ранее президенты Литвы и Латвии одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российских ракет на литовскую территорию в случае реализации этих планов.

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