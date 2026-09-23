Депутата выгнали из парламента Испании за перцовый баллончик

Испанского депутата выгнали из парламента за показ перцового баллончика

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел во время обращения депутата от оппозиционной Народной партии Аны Васкес к министру внутренних дел Фернандо Гранде-Марласке по вопросу безопасности в автономном городе Сеута. Парламентарий достала перцовый баллончик, назвав его базовым школьным инвентарем и символом отсутствия свобод у женщин региона, передает ТАСС.

Председатель Конгресса Франсина Арменголь заявила, что в соответствии с правилами и реестром показанный баллончик считается оружием. После этого спикер попросила Васкес покинуть зал заседаний.

В конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов добрались до Сеуты вплавь и вброд со стороны Марокко. Для обеспечения безопасности власти Испании задействовали военных. По официальным оценкам, границу пересекли до 80 тыс. человек, большинство из которых уже вернулись обратно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов.

На прошлой неделе испанская полиция применила силу против прибывших в анклав нелегалов.

В начале месяца Мадрид установил причастность властей Марокко к масштабному вторжению.