ВВС Британии создали первую эскадрилью для защиты спутников

Британские ВВС сформировали первое космическое подразделение

Tекст: Мария Иванова

Основная задача новой специализированной космической эскадрильи состоит в подавлении, ослаблении и пресечении любой враждебной деятельности, направленной против британских интересов в околоземном пространстве, передает РИА «Новости».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что сформированное подразделение оснащено передовыми технологиями, в том числе новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. Эскадрилья способна участвовать как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

В начале сентября британское правительство представило новую национальную космическую стратегию на период до 2030 года. На программу планируется потратить рекордные 10,5 млрд долларов, из которых более трети пойдет на развитие профильного потенциала вооруженных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте британский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.

В прошлом году британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону.

В 2024 году глава ВВС Британии предложил усилить противовоздушную оборону НАТО атакующим потенциалом.