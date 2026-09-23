Песков заявил о поддержке странами Европы русофобской политики Британии

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, европейские страны, включая Германию и Францию, активно поддерживают нагнетание русофобских настроений, инициированное Британией, передает ТАСС.

«Нагнетание русофобских настроений и поддерживание атмосферы тотальной русофобии – это то, чем Британия занимается. И сейчас, наверное, в унисон с Британией этим занимаются и немцы, и французы, ряд других европейских государств», – заявил представитель Кремля.

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