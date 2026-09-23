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    23 сентября 2026, 12:05 • Новости дня

    ФСБ предотвратила теракт против чиновника в Москве

    В Москве задержали готовившего подрыв высокопоставленного чиновника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники спецслужб задержали жителя столицы, который планировал теракт, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области.

    Сотрудники спецслужб задержали жителя столицы, который намеревался совершить теракт, передает ТАСС.

    «Управлением ФСБ по Москве и области пресечена преступная деятельность жителя Москвы 1993 года рождения, который, являясь участником террористической организации, планировал совершить на территории Московского региона теракт путем взрыва автотранспортного средства, входящего в состав кортежа высокопоставленного чиновника Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле оперативники задержали в Москве россиянку за подготовку подрыва автомобиля сотрудника органов безопасности.

    В августе спецслужбы предотвратили покушение на руководителя одного из исторических регионов России.

    В начале сентября правоохранители арестовали в Крыму агента Киева за подготовку теракта в военном госпитале.

    22 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Форум «Диалог о фейках 4.0» собрал 2 тыс. фактчекеров из 80 стран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Национальном центре «Россия» прошел форум «Диалог о фейках 4.0», объединивший 2000 фактчекеров из 80 стран для обсуждения борьбы с дезинформацией.

    Международная площадка собрала политиков, экспертов и представителей СМИ, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил: «Здесь присутствуют эксперты как из стран глобального Юга и Востока, так и из целого ряда стран Запада».

    Форум «Диалог о фейках 4.0» прошел 22 сентября в Национальном центре «Россия» и объединил 2 тыс. специалистов по проверке фактов из 80 стран мира.

    Мероприятие традиционно прошло при поддержке МИД, организатором выступила АНО «Диалог Регионы» при участии Global Fact-Checking Network. Соучредителями этой ассоциации являются ТАСС и «Мастерская новых медиа».

    Участниками форума стали представители США, КНР, Бразилии, Аргентины, Франции, Испании, Нидерландов, Казахстана, Венесуэлы, Словакии, Республики Корея, Пакистана, Индии, Ирана, Ирака, Индонезии, Нигерии, Египта, Бельгии, Танзании, Мексики, Киргизии и других государств. Организаторы подчеркивают глобальный характер диалога о противодействии фейкам.

    Ключевыми темами форума в 2026 году стали результаты выборов в Госдуму России и борьба с дезинформацией во время избирательных кампаний. Обсуждалось влияние ложной информации на политику, экономику и бизнес, а также актуальные тенденции развития искусственного интеллекта и его использование в искусстве.

    Отдельный блок посвятили мошенничеству в отношении несовершеннолетних и вовлечению подростков в киберпреступность, на форуме представят исследования АНО «Диалог Регионы» о рисках для детей и их использовании инструментов ИИ.

    На этом форуме глава МИД Сергей Лавров выступил с заявлением о неизбежной победе правды над информационной агрессией Запада.

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    22 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Специалисты Росатома создали «сердце» уникального реактора на быстрых нейтронах

    В Росатоме изготовили насосы для уникального исследовательского реактора МБИР

    Специалисты Росатома создали «сердце» уникального реактора на быстрых нейтронах
    @ пресс-служба "Росатом Машиностроение"

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские специалисты создали ключевое насосное оборудование для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), монтаж которого завершится до конца текущего года, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона Росатома.

    Машиностроители госкорпорации «Росатом» создали главные циркуляционные насосы первого контура для нового реактора, передает ТАСС. Оборудование изготовили на базе «Опытного конструкторского бюро машиностроения имени И. И. Африкантова». Поставка этих агрегатов на площадку НИИАР в Димитровграде стала важнейшим этапом подготовки установки к физическому пуску.

    Монтаж насосов планируют завершить до конца текущего года. Они станут «сердцем» установки, обеспечивая циркуляцию натриевого теплоносителя через активную зону. Специалистам пришлось адаптировать проверенные решения от реакторов БОР-60, БН-600 и БН-800, чтобы насосы выдерживали экстремальные температуры и агрессивную среду при полной герметичности.

    «Успешные испытания подтвердили, что нам удалось соблюсти все требования и обеспечить необходимый уровень надежности и безопасности. Это важный шаг для реакторной установки МБИР – она должна стать главной экспериментальной площадкой для технологий атомной энергетики IV поколения, и надежное оборудование – основа ее успешной работы», – заявил главный конструктор центробежных машин и арматуры «ОКБМ Африкантов» Сергей Бабушкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вьетнам присоединился к проекту создания российского многоцелевого научного комплекса на быстрых нейтронах.

    До этого делегация Росатома обсудила с китайскими коллегами возможность проведения научных экспериментов на этой установке. Ранее специалисты госкорпорации завершили загрузку ядерного топлива на первом энергоблоке бангладешской атомной станции.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    22 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС

    ЕС снял санкции с российских бизнесменов Усманова и Фридмана

    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз исключил российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета из санкционного списка, сообщается в официальном журнале ЕС.

    Российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, а также бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев исключены из европейского санкционного списка, передает ТАСС. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

    «Удаляются записи по следующим лицам и следующей организации: 673. Алишер Бурханович Усманов, 675. Михаил Маратович Фридман, 1596. Андрей Павлович Фалалеев, 620. Redbird Corporate Services Ltd», – говорится в публикации.

    Помимо них, из санкционного списка исключены еще три человека в связи со смертью. Среди них бывший депутат Госдумы Юрий Швыткин, конструктор Александр Леонов и иранский военный деятель Алиреза Тангсири.

    Накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционного списка.

    Власти Франции и Люксембурга оказали активное дипломатическое давление для отмены данных ограничений.

    При этом послы европейских государств продлили персональные санкции против 3 тыс. других граждан России сразу на три года.

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    22 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Мирошник рифмой охарактеризовал главу МИД Украины Сибигу
    Мирошник рифмой охарактеризовал главу МИД Украины Сибигу
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник прокомментировал заявления украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги о ситуации в городе Алешки короткой рифмованной фразой.

    «Когда Сибига врет? Когда открывает рот», – сказал Мирошник, комментируя распространяемые украинским министром фейки о Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Представитель российского министерства добавил, что постоянный обман является ключевой характеристикой всей внешней политики соседней страны.

    По его мнению, это качество также в полной мере присуще главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

    Ранее Мирошник обвинил украинские власти в распространении лжи о ситуации в Алешках.

    В феврале дипломат назвал ложью слова Андрея Сибиги о непричастности Киева к покушению на российского генерала Владимира Алексеева.

    Летом представитель ведомства констатировал переход террористической войны Украины против мирного населения в новую фазу.

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    22 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    @ Stefan Jeremiah/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал строгий дресс-код на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, появившись среди мировых политиков в мешковатой одежде.

    Во вторник политик прибыл в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке в кроссовках и пиджаке, который оказался ему явно велик, передает РИА «Новости». Из-за длинных рукавов гостю приходилось постоянно их поправлять.

    Абсолютное большинство участников мероприятия традиционно отдают предпочтение строгим темным костюмам, светлым рубашкам и классическим туфлям. Однако Зеленский предпочел надеть черную рубашку без галстука и брюки, собиравшиеся складками над спортивной обувью.

    Члены сопровождающей делегации также отказались от официального стиля. Один из представителей команды пришел на встречу в обычной ветровке.

    Напомним, президент США Дональд Трамп не внес Зеленского в расписание встреч на полях Генассамблеи ООН.

    В прошлом году Белый дом поинтересовался у украинских чиновников о наличии делового костюма для переговоров.

    Французские журналисты сравнили образ украинского лидера на саммите НАТО с диджеем.

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    22 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Reuters: Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз впервые принял решение о продлении персональных ограничений в отношении трех тысяч граждан России сразу на три года, пишет агентство Reuters.

    Послы стран Европейского союза впервые в истории одобрили продление персональных санкций против России сразу на три года вместо привычных шести месяцев, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным дипломатических источников агентства, ограничения коснутся около 3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.

    Власти Латвии изначально выступили против данной инициативы.

    Правительство Франции поддержало идею Словакии о снятии ограничений с Усманова.

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    22 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Кличко сообщил о взрывах топливных резервуаров в Киеве

    Кличко: В Киеве взорвались топливные резервуары

    Tекст: Валерия Городецкая

    В одном из районов украинской столицы зафиксированы попадания в топливные резервуары, на место происшествия направлены экстренные службы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

    В Оболонском районе украинской столицы произошли взрывы резервуаров с топливом, написал Кличко в Telegram-канале. «В Оболонском районе зафиксированы попадания в резервуары с топливом», – написал он.

    Градоначальник добавил, что на место происшествия уже направлены экстренные службы.

    Других подробностей о произошедшем Кличко не привел.

    В начале сентября в трех районах украинской столицы произошли крупные пожары на территории складских помещений.

    В конце августа мэр города Виталий Кличко сообщил о возгорании складов в Святошинском и Дарницком районах.

    Ранее в Оболонском районе Киева уже горели резервуары с топливом.

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    22 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра

    Политолог Рар: Призывы Меркель вернуться к модели «старой Германии» смехотворны

    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра
    @ Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки вернуться к модели «старой Германии» не имеют практического смысла: общественный настрой, сами люди и страна поменялись. При этом призывы выстраивать и укреплять «мосты» между людьми с миграционным прошлым и коренным населением правильные, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Ангела Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Конрада Аденауэра.

    «В Германии сегодня почти не обращают внимания на Ангелу Меркель – даже СМИ зачастую игнорируют бывшего канцлера. Ее воспринимают как политика из прошлого, наделавшего достаточно много ошибок. В частности, речь идет о миграционном кризисе, который до сих пор остается болезненной темой и для христианских демократов, и для представителей других партий», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его оценкам, призывы экс-главы канцелярии вернуться к модели «старой Германии» смехотворны. «Страна сильно изменилась: сместились политические ориентиры, общественный настрой и менталитет граждан. Уместнее было бы говорить о проблемах, возникших после воссоединения Германии. Но сама Меркель, судя по всему, никаких ошибок не видит. Попытки искать рецепты улучшения жизни в идеализированном прошлом вряд ли способны принести результат», – считает собеседник.

    При этом идея, что нужно выстраивать и укреплять «мосты» между людьми с миграционным прошлым и коренным населением, хорошая и правильная – диалог в обществе действительно необходим, добавил эксперт. Однако, оговорился Рар, проблема в том, что Германия в этом плане заметно отличается от других западноевропейских стран – например, от Франции или Британии.

    «Немцы по-прежнему воспринимают себя как носителей так называемой ведущей культуры и хозяев страны. Речь не идет о расизме, но именно такой взгляд на собственную роль в государстве глубоко укоренен в общественном сознании. Из-за этого многие испытывают дискомфорт, услышав на улице иностранную речь. Кроме того, к приезжим нередко сохраняется установка: «Откуда ты пришел – туда и вернись». Это часть устоявшегося менталитета, и преодолеть такое крайне трудно», – детализировал политолог.

    По его мнению, Германия должна проявлять больше толерантности к тем, кто приехал в страну на постоянное жительство. «Речь не о криминальных элементах, скажем, из арабских стран, и тех, кто вовлечен в противоправную деятельность. Я говорю о людях, которые стремятся интегрироваться в общество, ассимилироваться. Даже если они говорят на родном языке дома, посещают свои церкви, к ним, на мой взгляд, нужно проявлять больше терпимости», – заключил Рар.

    Ранее бывший канцлер Германии и экс-глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель заявила, что партии необходимо вернуться к основам, заложенным первым главой правительства ФРГ Конрадом Аденауэром. Так она прокомментировала провал ХДС на выборах в Берлине и Мекленбург – Передней Померании. «Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила Меркель.

    Бывший канцлер напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

    «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

    Напомним, по итогам выборов 20 сентября в ландтаг Мекленбург – Передней Померании победила «Альтернатива для Германии» (АдГ), получив 38,2% голосов. ХДС набрала 4,9% голосов и впервые в своей истории не смогла пройти в земельный парламент. На выборах в Берлине первое место заняла Левая партия, а ХДС – второе с 18,8%. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц охарактеризовал результаты выборов для своей партии как катастрофические. Газета ВЗГЛЯД писала о сенсациях на выборах в региональные парламенты Германии.

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    22 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    Прокуратура потребовала лишить Мадьяра иммунитета из-за подозрения в краже
    Прокуратура потребовала лишить Мадьяра иммунитета из-за подозрения в краже
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерская прокуратура потребовала лишить премьер-министра Петера Мадьяра депутатской неприкосновенности из-за подозрений в краже телефона у посетителя ночного клуба.

    Генеральная прокуратура Венгрии подала ходатайство о лишении неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, передает РИА «Новости». Политика подозревают в совершении кражи.

    Инцидент произошел в июне 2024 года в одном из клубов Будапешта. Мадьяр вступил в конфликт с посетителем, который снимал его на телефон. Тогда еще будущий глава правительства отобрал устройство, положил в карман, а затем выбросил в реку Дунай.

    «Заместитель генерального прокурора, исполняющий обязанности генерального прокурора, подал ходатайство спикеру парламента о приостановлении действия депутатской неприкосновенности Петера Мадьяра», – говорится в заявлении ведомства.

    В момент происшествия Мадьяр был депутатом Европарламента, который отказался лишить его иммунитета. В мае 2026 года он стал депутатом венгерского парламента, после чего местная прокуратура решила возобновить расследование.

    В мае текущего года венгерские депутаты одобрили кандидатуру Петера Мадьяра на пост премьер-министра страны.

    В июле неизвестный мужчина плюнул на одежду главы правительства во время его прогулки по Будапешту.

    В начале сентября Мадьяр устроил публичную перепалку с оскорблениями на заседании парламента.

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    22 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Киев лишил выплат вернувшихся из плена военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вернувшихся из российского плена украинских солдат массово лишают законных выплат, увольняя их из частей задним числом, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинским военнослужащим, вернувшимся на родину после обмена, отказывают в выплате денежного довольствия и положенных надбавок за период нахождения в плену, передает РИА «Новости».

    Как рассказали представители российских силовых ведомств, в качестве примера можно привести ситуацию со старшим лейтенантом Андреем Борзенко из 164-й радиотехнической бригады ПВО Украины. Офицер оказался в плену в начале спецоперации и вернулся на Украину спустя четыре года.

    «По возвращении он обнаружил, что ему и его родственникам не заплатили ни гроша. На официальный запрос командование части ответило, что он вообще не является их военнослужащим», – сообщил источник агентства.

    По украинскому законодательству, в частности постановлению Кабинета министров от 30 ноября 2016 года, за военнопленными должно сохраняться денежное довольствие по последнему месту службы. Однако, по информации силовиков, некоторые части ВСУ практикуют увольнение попавших в плен бойцов задним числом, чтобы лишить их семьи положенных выплат.

    Украинские власти оставили без денежного довольствия мать обвиненного в госизмене пленного бойца ВСУ.

    Мать другого украинского военнопленного присвоила полагавшиеся сыну за три года выплаты перед отъездом за границу.

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    22 сентября 2026, 20:33 • Новости дня
    Агроном назвал ошибки недовольных урожаем картофеля огородников

    Агроном Викулов: Картофель не подводит, ошибки при его выращивании совершает человек

    Агроном назвал ошибки недовольных урожаем картофеля огородников
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Низкий урожай картофеля чаще объясняется ошибками при выборе посадочного материала, сроков посадки и уходе, а не погодными условиями. Применение подходящих для средней полосы сортов, своевременное окучивание и соблюдение технологии позволяют получить хороший результат даже в неблагоприятный год, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов, комментируя жалобы огородников на плохую урожайность картофеля в нынешнем году.

    «Если соблюдать агротехнику и учитывать погодные особенности конкретного года, урожай будет всегда. Растения, как правило, не подводят – чаще ошибки допускает человек. Картофель любит влагу, но не переносит ее избытка. Качественный посадочный материал, правильная подготовка почвы и соблюдение технологии выращивания позволяют получить урожай даже в неблагоприятных условиях. Он может оказаться ниже обычного, но не настолько, чтобы говорить о полной потере», – говорит Викулов.

    Он также перечислил основные причины возможного неурожая. По словам агронома, дачники нередко используют для посадки не собственные клубни, а приобретенный в магазине картофель неизвестного происхождения. В продаже может оказаться импортная продукция, вплоть до египетской, сорта которой не приспособлены к условиям средней полосы.

    Не менее важны сроки посадки. Оптимальным периодом специалист назвал время цветения черемухи – между первыми и вторыми майскими праздниками, когда почва уже достаточно прогрелась, но сохраняется небольшое понижение температуры. При слишком ранней посадке клубни оказываются в холодной земле и развиваются медленнее, а при поздней снижается урожайность.

    «Особое значение имеет правильный уход за посадками. Картофель важно своевременно окучивать. Клубни формируются на столонах – подземных побегах растения. Если окучивание проведено недостаточно тщательно или от него вовсе отказались, клубням не хватает места для развития. Они мельчают, могут оказаться на поверхности, а количество и качество урожая заметно снижаются», – поясняет специалист. В европейской части России он рекомендует проводить двукратное окучивание.

    По оценке агронома, нынешний год нельзя назвать особенно тяжелым, хотя болезни растений появились несколько раньше обычного. При грамотно подобранной агротехнике любители смогли получить достаточно хороший урожай.

    Средняя полоса, подчеркнул специалист, остается одной из наиболее благоприятных зон для выращивания картофеля, который наряду с капустой считается вторым или третьим хлебом. Здесь нет изнуряющей южной жары и сурового северного холода, а почвы в основном подходят для этой культуры. Поэтому при правильном уходе можно стабильно рассчитывать на хороший урожай.

    В этом году с неурожаем картофеля столкнулась и Европа. Сообщается, что в странах Европейского союза наблюдается дефицит этого корнеплода и рост цен на продовольствие после потери почти 7 млн тонн урожая из-за аномальной жары. В основных странах-производителях, среди которых Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды, сбор может сократиться с рекордных 27,3 млн тонн до 19,5–20,5 млн тонн. Из-за высоких температур пострадал и размер клубней, стоимость сырья на свободном рынке выросла многократно. Европейские фермеры уже предупредили Еврокомиссию об угрозе нехватки продовольствия.

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    22 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил о необходимости пересмотра предвзятой позиции ООН по украинскому конфликту после смены генерального секретаря организации.

    Россия планирует требовать от будущего генерального секретаря ООН изменения предвзятого отношения к конфликту на Украине, подчеркнул Алимов в интервью РИА «Новости». По его словам, текущая позиция секретариата, сформировавшаяся при Антониу Гутеррише, не соответствует нормам организации.

    «Мы будем добиваться от нового генсекретаря пересмотра укоренившейся при его предшественнике предвзятой линии секретариата, которая противоречит положениям Устава ООН», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Дипломат констатировал провал работы Организации Объединенных Наций на данном направлении. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего руководителя всемирной организации.

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    22 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    США, Дания и Гренландия заключили договор о контроле над безопасностью острова
    США, Дания и Гренландия заключили договор о контроле над безопасностью острова
    @ U.S. Marine Corps/Sgt. Kyle Chan

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты, Дания и Гренландия заключили договор, позволяющий американским военным немедленно развернуть крупный контингент на территории арктического острова.

    Трехсторонний документ был оформлен на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». В торжественной церемонии приняли участие американский лидер Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

    «США получают контроль над безопасностью острова без каких-либо финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента», – заявил президент США. Он добавил, что достигнутая договоренность является бессрочной.

    Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что американское присутствие в регионе станет первой линией противоракетной обороны. По его оценке, любые потенциальные удары по территории государства будут наноситься именно через Арктику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, датские СМИ сообщили о планах подписания договора по безопасности Гренландии в Нью-Йорке.

    Президент США Дональд Трамп объявил о передаче Вашингтону постоянного контроля над островом.

    Американское руководство прорабатывает вопрос создания двух новых военных баз на этой территории.

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    23 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля

    Президент США Дональд Трамп одобрил запрет экспорта дизельного топлива

    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами выступил в поддержку введения запрета на экспорт американского дизельного топлива для снижения цен на внутреннем рынке.

    Во время совместного интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским глава американского государства высказался за прекращение поставок дизельного топлива за рубеж. Политик отметил, что уже обсуждал необходимость такой меры со своими подчиненными, пишет Axios.

    Подобное заявление означает изменение курса администрации США, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках подобного шага. По мнению экспертов, запрет способен привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовет рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике. Глава Американского института нефти Майк Соммерс также подчеркнул, что ограничение экспорта лишь усугубит проблемы нефтепереработки и ударит по потребителям.

    Для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Дональд Трамп заявил о рекордных запасах боеприпасов в Соединенных Штатах. В конце прошлой недели президент США поручил переделать Триумфальную арку в Вашингтоне в военную базу. В прошлом году американский лидер решил упростить экспорт оружия.

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    22 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Греф заявил Путину о рекордной прибыли Сбербанка
    Греф заявил Путину о рекордной прибыли Сбербанка
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель правления Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о планах направить на дивиденды половину рекордной прибыли текущего года.

    Руководитель финансовой организации ожидает достижения исторических максимумов по доходам при благоприятной экономической конъюнктуре, передает РИА «Новости».

    «Мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году», – сказал Герман Греф.

    По итогам прошлого года банк заработал 1,706 трлн рублей. Этот показатель превысил результаты 2024 года на 7,9%.

    Кроме того, руководство планирует направить на выплату дивидендов 50% от полученной чистой прибыли. Глава компании подчеркнул, что банк не отступает от взятых на себя обязательств. Предыдущая встреча президента и главы Сбербанка проходила в марте этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герман Греф анонсировал выплату рекордных дивидендов за 2025 год в размере 853 млрд рублей.

    Владимир Путин назвал хорошими финансовые результаты кредитной организации.

    Ранее глава государства отметил солидную устойчивость Сбербанка.

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