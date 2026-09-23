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    23 сентября 2026, 11:27 • Новости дня

    Посол США при НАТО Уитакер признал нежелание России воевать с альянсом

    Tекст: Вера Басилая

    Посол США при НАТО Мэттью Уитакер признал отсутствие у властей России намерений вступать в прямое вооруженное противостояние с Североатлантическим альянсом.

    «Путин не хочет конфликта с НАТО», – сказал он агентству Associated Press после панельной дискуссии в Де-Мойне, передает ТАСС.

    Дипломат призвал западные страны избегать чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками в Европе. По его мнению, попытки возложить ответственность на Москву играют на руку противникам Североатлантического альянса.

    В ходе выступления Уитакер обратил внимание на ослабление военного потенциала союзников США. Он пояснил, что многие члены НАТО оказались недееспособными из-за иллюзии безопасности, возникшей после распада СССР. Альянсу требуются более боеспособные партнеры с внушительными военными ресурсами, подчеркнул представитель Вашингтона.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о подготовке России к конфликту с НАТО вымыслом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    20 сентября 2026, 12:09 • Новости дня
    Российские войска сжали кольцо окружения ВСУ в Харьковской области
    Российские войска сжали кольцо окружения ВСУ в Харьковской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска за сутки продвинулись на ключевых участках фронта и нанесли украинским формированиям значительные потери в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской областях и Донбассе, сообщило Минобороны.

    По данным Минобороны России, группировка «Север» в Харьковской области продолжила сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Внутри кольца были поражены подразделения ВСУ в районах Варваровки, Грачевки, Резниково, Хижняково и Хрипунов, продолжаются бои за Бузово. Заблокированные украинские формирования потеряли более 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и наземный робототехнический комплекс.

    В районах Новоалександровки, Петропавловки, Польной и Приколотного ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля. Удары также пришлись по живой силе и технике нескольких бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Артемовки, Бережного, Дорошенково, Мартыновки, Новоселовки, Подсреднего, Революционного и Сосновки.

    В зоне ответственности «Севера» за сутки противник потерял до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, а в Сумской области поражены формирования трех бригад теробороны в районах Вольной Слободы, Студенка и города Сумы.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся ущерб формированиям четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, бригаде морской пехоты и бригаде теробороны в районах Высшего Соленого, Грушевки, Малеевки, Моначиновки, Червоного Оскола в Харьковской области, а также Карповки, Лозового, Маяков, Стародубовки и Яцковки в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортера M113 американского производства, бронеавтомобиль «Казак», 15 пикапов, одно артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

    «Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, поразив живую силу и технику трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах Василевской Пустоши, Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Красного Молочара, Николаевки, Новоселовки и Славянска в Донецкой Народной Республике. Противник здесь лишился до 195 военнослужащих, трех бронеавтомобилей «Казак», 26 автомобилей и трех артиллерийских орудий. Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся потери двум механизированным бригадам, полку беспилотных систем, штурмовому батальону ВСУ, бригаде морской пехоты, бригаде спецназначения «Азов» (запрещенная в России организация) и трем бригадам нацгвардии в районах Андреевки, Белозерского, Веровки, Доброполья, Марьевки, Новогригоровки, Новофедоровки, Новоявленки, Старорайского в Донецкой Народной Республике, а также Межевой и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Украинские вооруженные формирования на этом направлении потеряли до 455 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, одну радиолокационную станцию и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны, поразив живую силу и технику двух механизированных, четырех десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах Гавриловки, Великомихайловки, Шевченко Днепропетровской области, а также Дудниково, Новокасьяновки и Общего в Запорожской области. Здесь ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

    Группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю и атаковала формирования двух механизированных бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах Кушугума, Орехова, Преображенки, Юрковки Запорожской области и Новорайска Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 21 автомобиль и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и военно-технического имущества, цеха и склады беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 146 районах.

    Средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1951 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 241 996 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 971 танк и другие боевые бронированные машины, 1 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 505 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 72 371 единица специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля.

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области пресекли попытку выхода штурмовой группы ВСУ из окружения в районе Гогино.

    Российские войска продолжили наступление в нескольких регионах Украины и нанесли значительные потери окруженным формированиям ВСУ в районах Новоалександровки, Приколотного, Малой Волчьей и Бузово.

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    23 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Трамп послал Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Трамп отправил Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому напрямую договариваться с Илоном Маском об использовании системы Starlink для ударов вглубь российской территории, сообщила журналистка Найя Саджая.

    Саджая в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) сообщила, что президент США посоветовал Зеленскому обсуждать вопрос использования Starlink для ударов по России непосредственно с Маском, передает Lenta.ru.

    В ходе встречи Владимир Зеленский выразил готовность к энергетическому перемирию. При этом он вновь поднял тему использования Starlink для атак вглубь российской территории.

    «Вам нужно поговорить об этом с Илоном», – заявил американский президент Зеленскому.

    Ранее, 1 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о поручениях Вооруженным силам. Российским военным были даны указания подготовить и нанести массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Украины в качестве ответной меры.

    Киев запросил у США разрешение на использование системы Starlink для наведения дронов.

    Маск отклонил просьбу украинских властей из-за риска эскалации конфликта.

    Позже издание Financial Times писало, что Маск якобы готов разрешить использование БПЛА со Starlink для ударов по России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    21 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Венгрия попросила США не вводить санкции за закупку российских энергоресурсов
    Венгрия попросила США не вводить санкции за закупку российских энергоресурсов
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель комиссии по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду попытался убедить американских конгрессменов отказаться от штрафных мер на время переходного энергетического периода.

    Будапешт надеется избежать вторичных американских ограничений за приобретение топлива у Москвы, передает РИА «Новости». Хайду подвел итоги своего недавнего официального визита в Соединенные Штаты.

    «Я также попросил о содействии, чтобы на время переходного периода наша страна избежала действия американских штрафных мер, направленных против закупки российских энергоносителей», – написал он в социальных сетях.

    Парламентарий дополнительно запросил поддержку у американских конгрессменов. Будапешт рассчитывает на помощь Вашингтона в дальнейшем снижении зависимости от российской энергии и обеспечении поставок из нескольких альтернативных источников, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Будапешт понадеялся получить исключение из американского законопроекта о стопроцентных пошлинах на российские энергоносители.

    В конце прошлого года премьер-министр Виктор Орбан объявил о полном освобождении трубопроводов «Турецкий поток» и «Дружба» от санкций США.

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    23 сентября 2026, 08:52 • Новости дня
    США не объяснили отказ в визе замглавы МИД Алимову
    США не объяснили отказ в визе замглавы МИД Алимову
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Никто в США не хочет объяснить причину невыдачи визы заместителю главы МИД Александру Алимову для поездки на Генассамблею ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захарова, США отказались объяснить причину невыдачи визы для поездки в Нью-Йорк замглавы МИД Александру Алимову, курирующему направление ООН в российском дипведомстве, передает радио Sputnik.

    Заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову отказали в выдаче американской визы для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    Глава МИД Сергей Лавров указал госсекретарю США на регулярные проблемы с допуском отечественных делегатов.

    Ранее делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии ГА ООН.

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    22 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Трамп не дал Зеленскому ответить на вопросы журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на открытой встрече с Владимиром Зеленским полностью перехватил инициативу, не дав ему возможности ответить на вопросы прессы.

    Президент США во время открытой встречи полностью лишил Владимира Зеленского возможности отвечать на вопросы журналистов, перехватив инициативу в беседе, передает РИА «Новости». Американский лидер начал мероприятие со вступительного слова, в котором пообещал искать пути урегулирования украинского конфликта.

    Зеленский выразил благодарность за поддержку и контакт, после чего Трамп заговорил о возможном достижении мира до зимы, слова благодарности стали единственными фразами Зеленского во время открытой части переговоров.

    Когда журналисты задали вопрос об ударах ВСУ по российским нефтяным объектам, Зеленский попытался вступить в диалог. Однако он остался безмолвным, пока Трамп рассуждал о ценах на дизельное топливо. В дальнейшем Зеленский лишь улыбался и кивал, а встреча завершилась менее чем через 10 минут.

    Накануне встречи Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на завершение украинского конфликта до наступления зимы при поддержке США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США намерен предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время встречи на полях Генассамблеи ООН.

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    22 сентября 2026, 14:32 • Новости дня
    Латвия признала значительное усиление армии России после начала СВО

    Президент Латвии Ринкевич: СВО сделала армию России значительно сильнее

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что за время боевых действий на Украине Вооруженные силы России приобрели ценный опыт и стали значительно сильнее.

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил возросшую мощь российских войск. По его словам, начавшийся в 2022 году конфликт на Украине сделал армию России гораздо более подготовленной и эффективной. Об этом политик рассказал в интервью американской газете The Wall Street Journal, пишет РИА «Новости».

    «Нравится нам это или нет, это армия, которая сейчас обладает опытом ведения боевых действий и также показала высокую гибкость и способность адаптироваться к современным конфликтам», – подчеркнул Эдгар Ринкевич.

    В связи с этим латвийский лидер призвал руководство НАТО обязательно учитывать приобретенные российскими военными навыки при выстраивании дальнейшей стратегии Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее латвийский лидер признал беззащитность Запада перед российскими беспилотниками.

    В феврале Ринкевич указал на хорошую работу оборонной промышленности России. А в конце прошлого года еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс также отметил значительное усиление российских войск.

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    22 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности Трампа завершить конфликт на Украине

    Рубио: Трамп намерен сделать все возможное для завершения украинского конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп намерен приложить максимальные усилия для скорейшего мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Вашингтон надеется на завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости». Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News. «Президент всегда хотел положить конец этому конфликту и готов сделать все, что в его силах, чтобы положить ему конец», – подчеркнул американский дипломат.

    Рубио также добавил, что Соединенные Штаты по-прежнему рассчитывают на возможность достижения договоренностей по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ищет приемлемые для обеих сторон пути прекращения боевых действий.

    Госсекретарь Марко Рубио назвал Соединенные Штаты единственным способным завершить конфликт государством.

    Президент США Дональд Трамп пообещал довести процесс урегулирования до конца.

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    21 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Песков назвал НАТО неизменным инструментом конфронтации

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Североатлантический альянс сохраняет свою изначальную природу и продолжает оставаться механизмом для разжигания конфликтов.

    Суть военного блока с годами совершенно не меняется, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля обратил внимание на истинное предназначение этой структуры на мировой арене.

    «В целом в сущности Североатлантического альянса с годами ничего не меняется. Это блок, который был создан в свое время для конфронтации. Это и остается инструментом конфронтации», – сказал Дмитрий Песков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России заявило о тяжелейшем кризисе внутри Североатлантического альянса.

    Перед июльским саммитом НАТО Дмитрий Песков отметил множество враждебных высказываний западных стран.

    Весной представитель Кремля назвал планы Финляндии по ввозу ядерного оружия проявлением прямой конфронтации.

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    21 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Песков оценил влияние «адских санкций» США на двусторонние отношения

    Песков заявил об отсутствии пользы от новых «адских санкций» США для отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый закон США о санкциях против нефтегазового экспорта не поможет восстановить двусторонние отношения и урегулировать конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новый закон США, передает ТАСС.

    «Это то, что не способствует реанимации наших отношений и вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля.

    Закон, подписанный президентом США, предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт из стран, продолжающих закупать российские нефть и газ в больших объемах. Кроме того, документ устанавливает пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Песков также напомнил, что против России введено более 30 тыс. различных санкций, включая страновые, корпоративные и персональные ограничения. Однако, по его словам, страна в значительной степени адаптировалась к ним и нашла способы минимизировать негативный эффект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России и Ирана.

    Данный документ позволяет устанавливать пошлины до 100% на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    В Кремле назвали подготовку этих ограничительных мер недружественными действиями.

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    21 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    Захарова заявила о физическом давлении на выборах в странах НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в государствах Североатлантического альянса во время парламентских выборов.

    «Я вам хочу сказать как человек, видящий это все изнутри. То, что это, мне кажется, уже даже за пределом человеческих возможностей то, что было сделано. Ну, правда, вот это моя личная оценка. Потому что давление было нечеловеческое, давление было в странах натовских просто вплоть до физического», – сообщила Захарова эфире программы «Соловьев LIVE».

    По ее словам, информационный фон с помощью вбросов в социальных сетях достигает любого уголка мира. Дипломат подчеркнула, что сотрудники российских загранучреждений напрямую получали угрозы насилия и провокаций.

    Захарова уточнила, что дипломаты были готовы к провокациям и заранее проработали сценарии, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.

    Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных выборах проходило с 18 по 20 сентября 2026 года. В рамках единого дня голосования распределят 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сообщала о потоке дезинформации и атаках дронов на участки для голосования. ЦИК сообщил о попытках Запада дискредитировать выборы в России. В ходе выборов было выявлено свыше 200 инфоповодов с попытками вмешательства в выборы.


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    21 сентября 2026, 13:42 • Новости дня
    Кремль рассказал о тренировках НАТО по перехвату торговых судов

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс в ходе военных учений отрабатывает перекрытие выходов из Балтийского моря в Атлантику и захват гражданских судов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на учения Североатлантического альянса вблизи Исландии и в Балтийском море. По его словам, военные отрабатывают перехват торговых судов, передает РИА «Новости».

    «И причем перехват торговых судов отрабатывают в НАТО. Это очень важно отметить, этот нюанс», – подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о действиях альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин указал на отработку европейскими странами захвата гражданских судов на Балтике.

    Ранее глава государства пообещал зеркально отвечать на подобное пиратство со стороны Запада.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил о тренировках Североатлантического альянса по морской блокаде Калининградской области.


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    21 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО пролетел у границ России и Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Самолет-разведчик Североатлантического альянса Saab 340B ISR совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей России и Белоруссии, следует из полетных данных.

    Разведывательный борт НАТО Saab 340B ISR совершил полет близ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, а также у границ Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Самолет начал свой маршрут с территории Польши около 8:50 по московскому времени. Затем он проследовал через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии, приблизившись к рубежам российских регионов.

    Примерно в 11:20 над Финским заливом у побережья Эстонии борт развернулся. На обратном пути в Польшу он пролетел недалеко от белорусской границы, завершив миссию посадкой в 14:55.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе борт пограничной службы Польши совершил круговые маневры над Финским заливом вблизи морских рубежей России.

    В августе военные эксперты назвали появление американского самолета радиоэлектронной борьбы у Калининграда тренировкой по прорыву обороны.

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    22 сентября 2026, 16:58 • Новости дня
    Рубио заявил о планах Трампа обсудить с Зеленским энергетическое перемирие

    Рубио: Трамп обсудит с Зеленским энергетическое перемирие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп намерен предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время встречи на полях Генассамблеи ООН, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американский лидер планирует поднять вопрос о необходимости энергетического перемирия в ходе украинского конфликта, рассказал Рубио в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС. «Речь идет о заморозке в плане прекращения атак. <…> Мы предложим именно это», – подчеркнул глава американской дипломатии.

    По его словам, идеальным исходом стал бы отказ от нападений на украинскую инфраструктуру и российские поставки энергоресурсов.

    Рубио добавил, что Вашингтон уже обсуждал подобный вариант с рядом государств. При этом он признал главную сложность реализации этой инициативы. Для достижения перемирия потребуется согласие обеих сторон конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне встречи президент США Дональд Трамп потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Неделей ранее американский лидер заявил о согласии Москвы и Киева остановить атаки на энергетическую инфраструктуру друг друга.

    Президент России Владимир Путин еще весной прошлого года поддержал идею временного прекращения ударов по энергообъектам.

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    21 сентября 2026, 13:33 • Новости дня
    Песков рассказал о неприятии партнерами России санкций США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Торговые партнеры России единогласно выступили против американского закона о санкциях, выразив полное неприятие ограничений вторичного характера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия поддерживает постоянный контакт со своими торговыми партнерами на фоне введения американского закона о санкциях, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента России, иностранные контрагенты выразили полное неприятие новых ограничений.

    «Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерами. Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Собственно, все единогласно говорят о полном неприятии такой политики», – заявил Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

    Данный документ позволяет накладывать стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил позитивное влияние этих ограничений на двусторонние отношения.

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    22 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    Замглавы МИД Алимов подтвердил отказ США в визе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову отказали в выдаче американской визы для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов рассказал РИА «Новости», что не смог получить американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

    По словам дипломата, отказ властей Соединенных Штатов не стал сюрпризом, однако это решение не делает чести принимающей стороне.

    «Ну да, чего таить, но думаю, вряд ли этот невдохновляющий для меня и не составляющий предмет гордости для страны-хозяйки штаб-квартиры ООН факт представляет ключевой информповод в контексте начавшейся недели высокого уровня ГА ООН», – отметил замглавы ведомства.

    Он добавил, что российская делегация во главе с министром Сергеем Лавровым направляется в Нью-Йорк и планирует активно участвовать в работе Генассамблеи. Алимов подчеркнул, что у дипломатов есть более важные задачи, несмотря на визовые трудности.

    Кроме того, директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил ТАСС, что сотрудники постоянного представительства России при ООН по-прежнему ограничены в перемещениях 25-мильной зоной. Он также напомнил, что дипломатическая собственность на Лонг-Айленде остается незаконно изъятой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Вашингтон также отказал Алимову в выдаче визы. В апреле Соединенные Штаты не выдали въездной документ российскому дипломату для участия в сессии Комитета по информации ООН.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров указал госсекретарю США на регулярные проблемы с допуском отечественных делегатов.

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