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    23 сентября 2026, 11:15 • Новости дня

    Баканов: Роскосмос запланировал повысить точность ГЛОНАСС до 2,8 метра

    Роскосмос анонсировал повышение точности навигационной системы ГЛОНАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил о планах повысить точность навигационной системы ГЛОНАСС с восьми до 2,8 метра к 2027 году.

    В 2027 году точность российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вырастет почти в три раза и составит 2,8 метра вместо нынешних восьми, передает РИА «Новости».

    По словам генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова, сейчас формируется технологический облик нового поколения спутниковой группировки. Ожидается, что данная мера позволит развивать технологии навигации, а также увеличить устойчивость и надежность системы.

    Планы развития группировки были представлены на совещании в Москве, посвященном итогам реализации национального проекта «Космос» за третий квартал 2026 года. Главной целью проекта названо обеспечение технологической независимости и глобальной конкурентоспособности ракетно-космической отрасли страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе глава госкорпорации рассказал об испытаниях нового пилотируемого корабля.

    В начале недели Баканов выступил с заявлением о продлении сроков эксплуатации МКС.

    В этом месяце ведомство собрало рекордные 12 тыс. заявок от желающих вступить в отряд космонавтов.

    22 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов

    Глава Роскосмоса заявил о спутниковой группировке в 400 космических аппаратов

    Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов
    @ Бюро 1440

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что в 2026 году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, совокупная группировка России достигла практически 400 космических аппаратов.

    Масштаб отечественной орбитальной инфраструктуры продолжает активно увеличиваться, передает РИА «Новости».

    В октябре с космодрома Восточный планируется запуск двух аппаратов, предназначенных для высокодетальной съемки поверхности Земли.

    «В текущем году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, это телекоммуникационные, навигационные и так называемые аппараты дистанционного зондирования земли. Совокупная группировка достигла практически 400 космических аппаратов», – заявил Дмитрий Баканов.

    Руководитель госкорпорации добавил, что новые оптико-электронные спутники частных компаний успешно прошли все испытания. По его словам, эти устройства позволят вести наблюдение за планетой в любое время суток и дополнительно расширят возможности российской группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов низкоорбитальной группировки «Рассвет».

    В прошлом году отечественная ракетно-космическая отрасль отправила на орбиту порядка 100 спутников.

    Весной компания «Бюро 1440» успешно запустила первые 16 космических аппаратов связи.

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    21 сентября 2026, 05:26 • Новости дня
    Систему «Рассвет» испытали для ДЭГ в Ямало-Ненецком автономном округе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественная система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, обеспечила бесперебойный доступ в интернет во время дистанционного голосования на выборах в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Терминал связи доставили в заполярный поселок Нельмин-Нос, пишет «Российская газета».

    Устройство отработало в штатном режиме, установив надежное соединение с орбитальной группировкой. С помощью сети Wi-Fi аппарат успешно обеспечил интернетом планшет с программой для электронного голосования.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова подтвердила успешное тестирование дистанционного электронного голосования через спутниковую связь в ЯНАО.

    В июле компания «Бюро 1440» вывела на орбиту вторую партию космических аппаратов для формирования передовой системы связи.

    Президент Владимир Путин заявил о превосходстве создаваемой российской низкоорбитальной группировки над американской системой Starlink.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    21 сентября 2026, 06:07 • Новости дня
    Астроном сообщил о возможности наблюдать Меркурий в России

    Астроном Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители России в первой половине октября смогут увидеть на небе сияние планеты Меркурий, лучше всего его будет видно в европейской части страны, заявил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

    «12 октября наступит лучший момент для наблюдения самой близкой к Солнцу планеты – Меркурия. Он достигнет максимального углового удаления от нашего светила <…> и будет сиять с блеском 0,0 на вечернем небе в созвездии Весов», – рассказал астроном ТАСС.

    По словам эксперта, в европейской части страны Меркурий можно будет увидеть невооруженным глазом. В Сибири наблюдение будет затруднено, поскольку планета заходит за горизонт почти одновременно с Солнцем.

    Кроме того, 5 октября ожидается сближение Луны с Марсом. Оба объекта будут хорошо видны на утреннем небе в созвездии Рака.

    Ранее научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев анонсировал сентябрьские сближения Луны с планетами Солнечной системы.

    В середине августа россияне наблюдали визуальное соединение Юпитера и Меркурия.

    Профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев объяснил продолжительность светового дня на этой планете особенностями скорости ее вращения.

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    21 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    SpaceX собралась впервые вывести корабль Starship на орбиту Земли

    Tекст: Игорь Иножарский

    В ходе 14-го испытательного полета компания Илона Маска SpaceX впервые выведет ракету Starship на орбиту Земли, миссия станет первым коммерчески полезным полетом корабля.

    Космический корабль Starship совершит свой первый орбитальный полет 22 сентября, пишет NewScientist.

    Сообщается, что стартовое окно откроется в 15:15 по московскому времени. Запуск пройдет с площадки Starbase в Техасе.

    В ходе полета Starship достигнет высоты 275 км и за 10 часов совершит шесть витков вокруг Земли. Приводнение запланировано в Тихом океане, к западу от Чили. Все 13 предыдущих тестовых полетов корабля были суборбитальными.

    Кроме того, в ходе миссии впервые будут запущены 26 спутников Starlink V3. Три из них оснащены камерами для сканирования теплозащитного экрана Starship на орбите и передачи изображений инженерам. Таким образом, полет станет первой коммерчески полезной миссией Starship.

    Отмечается, что ни ускоритель Super Heavy, ни верхняя ступень не будут пытаться совершить управляемую посадку во время 14-го полета. В компании подчеркнули, что внесли несколько изменений в оборудование и программное обеспечение для устранения проблем, возникших во время предыдущего старта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом SpaceX отправила прототип Starship в 13-й испытательный полет. В мае компания запустила обновленную версию корабля. В прошлом году SpaceX провела десятый неудачный запуск Starship.

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    22 сентября 2026, 18:51 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о продолжении эксплуатации ракет «Союз-2.1а»

    Роскосмос: Использование ракет «Союз-2.1а» будет продолжено наряду с «Союз-2.1б»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскосмос сохранит использование ракет-носителей «Союз-2.1а» для пилотируемых полетов и запусков спутников параллельно с более современной модификацией, сообщили в госкорпорации.

    Роскосмос продолжит использовать ракеты «Союз-2.1а» для запусков автоматических космических аппаратов и полетов на МКС, несмотря на применение более современного носителя «Союз-2.1б», сообщается в официальном канале организации в Max.

    «На фото эти ракеты почти не отличить: тот же силуэт, те же ступени, тот же узнаваемый облик «Союза». Ключевое отличие – двигатель третьей ступени. «Союз-2.1а» – это РД0110 (11Д55), «Союз-2.1б» – более энергоэффективный и современный РД0124 (14Д23)», – говорится в сообщении.

    Сейчас ракета-носитель «Союз-2.1б» адаптирована для запусков грузовых кораблей «Прогресс МС» в рамках пилотируемой программы. Применение этих ракет в дальнейшем позволит доставлять больше полезного груза к МКС и к будущей Российской орбитальной станции, а также расширит линейку носителей в пилотируемой космонавтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ракета-носитель «Союз-2.1а» с экипажем 75-й экспедиции стартовала с космодрома Байконур.

    В апреле этот носитель отправил к Международной космической станции грузовой аппарат «Прогресс МС-34».

    Представители НАСА назвали данный запуск российского космического корабля безупречным.

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    22 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    Баканов: Радарный спутник «Окулус» начал предоставлять данные

    Глава Роскосмоса сообщил о начале работы нового радарного спутника «Окулус»

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил о готовности запущенного в этом году радарного спутника «Окулус» предоставлять данные федеральным органам исполнительной власти.

    Новый космический аппарат уже начал передавать необходимую информацию ряду российских ведомств. Об этом сообщил руководитель государственной корпорации, передает РИА «Новости».

    На встрече с главой правительства руководитель Роскосмоса также обратил внимание на успешную реализацию проектов спутниковых группировок «Электро-Л» и «Обзор».

    По словам Баканова, аппараты серии «Электро-Л» позволяют каждые 15 минут полностью обновлять информацию о метеорологической обстановке вокруг земного шара. В свою очередь, спутники «Обзор» ведут высокодетальное радиолокационное наблюдение за поверхностью Земли, получая снимки независимо от погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Михаил Мишустин указал на формирование космосом технологического лидерства России.

    В начале недели глава Роскосмоса заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля.

    Весной корпорация анонсировала планы улучшить характеристики ракеты «Союз-5».

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    21 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Астрофизик Тайсон назвал Луну самым скучным объектом Солнечной системы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский ученый и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон назвал Луну «мертвым» и наименее интересным для научных исследований объектом в Солнечной системе.

    По его мнению, единственная практическая ценность спутника заключается в близости к Земле, передает РИА «Новости». «В Солнечной системе так много спутников гораздо интереснее нашей Луны, что мне трудно ее защищать – разве что из-за ее близости к Земле», – заявил исследователь в подкасте Космического центра НАСА.

    Он добавил, что на полюсах спутника может быть вода, которую можно использовать в качестве ракетного топлива.

    Тайсон считает, что с точки зрения фундаментальной науки естественный спутник Земли безнадежно проигрывает другим небесным телам, где происходят активные физические процессы. Он привел в пример Марс, Венеру, а также спутники Европу, Энцелад и Титан.

    В свою очередь астронавт НАСА Крис Уильямс отметил, что естественный спутник представляет колоссальную ценность для геофизиков и планетологов. По его словам, поверхность Луны сохранила первозданную историю формирования Земли и Солнечной системы, которую на нашей планете уничтожили геологические процессы.

    Уильямс также назвал Луну незаменимой ступенью для человечества. Без отработки систем на поверхности ближайшего соседа невозможно безопасно отправиться в перелет к Марсу, резюмировал астронавт.

    Ранее российские ученые сформировали заявку на проведение эксперимента по изучению лунной пыли с аппаратов на орбите естественного спутника Земли.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал освоение Луны первым этапом на пути к будущему освоению Марса человечеством.

    Руководитель Роснедр Олег Казанов отметил отсутствие богатых месторождений полезных ископаемых на Луне из-за ее простой геологической истории.

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    22 сентября 2026, 11:14 • Новости дня
    Глава «Роскосмоса» заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля

    Глава «Роскосмоса» Баканов заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля

    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов анонсировал парашютные испытания нового перспективного многоразового пилотируемого корабля, а также сообщил об успешных тестах двигателей ракеты «Амур-СПГ».

    Генеральный директор госкорпорации сообщил о планах по развитию космической программы на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».

    По словам руководителя ведомства, важнейшим этапом станет отработка перспективного многоразового аппарата.

    «Первый шаг – это запуск и отработка нового перспективного пилотируемого транспортного корабля, многоразового. Осенью уже будет парашютный сброс, его испытания на Дальнем Востоке в России», – рассказал Дмитрий Баканов.

    Кроме того, глава госкорпорации отметил успехи в создании ракеты-носителя «Амур-СПГ», оснащенной возвращаемой первой ступенью. Специалисты уже провели два успешных прожига двигателей, работающих на топливной паре сжиженный газ-кислород.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Роскосмос» запланировала испытания нового пилотируемого корабля на 2026 год.

    Весной текущего года генеральный директор ведомства Дмитрий Баканов рассказал о первом прожиге метанового двигателя для многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

    Этот перспективный носитель разрабатывается для замены устаревающего семейства «Союз-2».

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    22 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Баканов анонсировал первый пуск с «Нового старта» на Восточном в 2027 году

    Первый пуск ракеты «Старт-1М» с космодрома Восточный наметили на 2027 год

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что первый пуск ракеты с частной площадки «Новый старт» на космодроме Восточный состоится в первом квартале 2027 года.

    В России частные компании начали создавать не только космические аппараты, но и новые ракеты-носители, передает РИА «Новости».

    На космодроме Восточный ведется создание площадки для пуска конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М», которая разрабатывается на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Использование таких носителей принесет госкорпорации от шести до восьми дополнительных стартов ежегодно.

    Ожидается, что частные инвесторы вложат в реализацию проекта 600 млрд рублей в течение восьми лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной глава Роскосмоса рассказал о миллиардных инвестициях в проект частной стартовой площадки.

    В начале апреля первый запуск конверсионной ракеты «Старт-1М» перенесли на 2027 год.

    В апреле сенаторам впервые представили этот новый носитель, созданный на базе комплекса «Тополь».

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    22 сентября 2026, 11:07 • Новости дня
    Глава Роскосмоса заявил о продлении эксплуатации МКС

    Глава Роскосмоса Баканов заявил о продлении эксплуатации МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов объявил о договоренности между Россией и Соединенными Штатами продлить срок службы Международной космической станции до 2030 года.

    Работа Международной космической станции будет продолжена до 2030 года по инициативе американской стороны, передает РИА «Новости».

    Решение принято с учетом того, что станция состоит из российского и американского сегментов.

    «К нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня Международная космическая станция состоит из двух сегментов – российского и американского, – продлить ее эксплуатацию с 2028 до 2030 года», – сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

    По словам руководителя госкорпорации, российская сторона пошла навстречу партнерам. При этом дополнительное время работы МКС не скажется на графике создания новой российской орбитальной станции, так как эти процессы идут параллельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом руководители космических ведомств России и США договорились о продлении работы МКС до 2030 года.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил полную взаимозависимость экипажей двух стран на орбите.

    Госкорпорация анонсировала совместное сведение станции с орбиты с помощью российских и американских кораблей.

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    22 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Мишустин: Космос формирует технологическое лидерство России

    Мишустин назвал космическую отрасль драйвером развития экономики России

    Tекст: Мария Иванова

    Исследование космического пространства является важнейшим направлением, обеспечивающим развитие смежных отраслей и формирующим технологическое лидерство России, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.

    Космическая отрасль поставляет передовые идеи для множества сфер в экономике, инженерном деле и науке, передает ТАСС слова премьера.

    Мишустин отметил, что для развития отрасли Россия располагает диверсифицированными комплексами, такими как Байконур, Плесецк и Восточный. Он также подчеркнул важность подготовки кадров, призвав Роскосмос активнее агитировать молодежь через профильные школьные классы.

    Среди ключевых проектов глава правительства выделил обновление пилотируемых программ, создание нового транспортного корабля и Российской орбитальной станции (РОС), которая заменит МКС. Кроме того, спутники уже обеспечивают круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, отслеживая погоду и ледовую обстановку.

    Мишустин добавил, что выполнение национального проекта «Космос» находится на особом контроле правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роскосмос сообщил, что модули будущей российской станции будут отделены при сведении МКС с орбиты.

    В апреле Россия обсудила с партнерами безопасность Российской орбитальной станции.

    Весной Москва получила предложения о сотрудничестве по РОС от более чем десяти стран.

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    22 сентября 2026, 10:48 • Новости дня
    Роскосмос получил рекордные 12 тыс. заявок в отряд космонавтов

    Глава Роскосмоса: Число заявок в отряд космонавтов побило рекорд

    Tекст: Мария Иванова

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что в ходе открытого набора в российский отряд космонавтов поступило рекордное количество заявок – 12 тысяч.

    В ходе нового набора в отряд космонавтов побит рекорд по числу претендентов, 350 человек уже прошли первичный отбор, передает РИА «Новости».

    На встрече с премьером России Михаилом Мишустиным Баканов пояснил, что достичь таких показателей удалось благодаря размещению оповещения на едином портале Госуслуг.

    Глава госкорпорации добавил, что все процедуры отбора завершатся в текущем году. Имена прошедших отбор кандидатов также назовут до конца 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Роскосмос анонсировал скорое завершение отбора в отряд космонавтов.

    В начале июня госкорпорация сообщила о наличии 11 тыс. черновиков заявлений от желающих полететь в космос.

    В апреле глава госкорпорации заявил о множестве космических «суперсил» у России.

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    22 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Ученые: На Земле ожидается вторая осенняя магнитная буря

    Ученые лаборатории солнечной астрономии спрогнозировали магнитную бурю на Земле

    Tекст: Мария Иванова

    Вторая за осень магнитная буря, вызванная крупной корональной дырой на Солнце, ожидается на Земле 24 сентября, предупредили ученые.

    Магнитная буря накроет Землю из-за потока быстрого солнечного ветра, вытекающего из крупной корональной дыры, которая тянется от южного полюса Солнца к экватору. Экваториальный край дыры «заденет» планету, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Ученые пояснили, что корональные дыры представляют собой области интенсивного истечения плазмы, из-за чего они выглядят темными. Вспышечная активность на Солнце возобновилась 19 сентября после шестидневного перерыва, который стал самым продолжительным с 2021 года. Однако она остается на низком уровне и не угрожает Земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые спрогнозировали магнитные бури после выброса плазмы на Солнце.

    В конце августа специалисты предупредили о возможной магнитной буре из-за солнечной вспышки.

    Летом сильнейшая вспышка на Солнце вызвала мощную магнитную бурю на Земле.

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    23 сентября 2026, 09:28 • Новости дня
    Роскосмос: Миссия Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым отправится к МКС 1 октября

    Роскосмос: Старт Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым к МКС состоится 1 октября

    Tекст: Мария Иванова

    Запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции, в состав которой входит российский космонавт Сергей Тетерятников, запланирован на 1 октября, сообщили в Роскосмосе.

    Старт миссии Crew-13 с космодрома на мысе Канаверал планируется 1 октября в 18:10 по московскому времени, сообщает Роскосмос со ссылкой на данные НАСА.

    Вместе с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым в экипаж вошли астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе НАСА указало срок запуска Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым.

    В прошлом месяце Роскосмос сообщил о готовности двух космонавтов к миссии Crew-13.

    В феврале госкорпорация назвала космонавта для полета на корабле Crew Dragon.

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    23 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    Минэкономразвития и Роскосмос обсудили туризм на космодроме Восточный

    Роскосмос: Баканов и Решетников обсудили создание туров на Восточный

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и министр экономического развития Максим Решетников рассмотрели возможность создания уникального туристического продукта на базе космодрома Восточный.

    Руководители ведомств провели совещание, на котором обсудили необходимость формирования туристического маршрута в категории промышленного туризма, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    На встрече также затрагивалась реализация национального проекта «Космос» и основные направления развития российской космической отрасли. В качестве главного драйвера экономики космоса участники назвали частные инвестиции, развитие стартапов по производству и запуску спутников, а также ускорение коммерциализации отрасли.

    Подводя главные итоги третьего квартала этого года, стороны отметили успешный запуск гидрометеорологического спутника для передачи данных об облачном покрове и атмосфере. Кроме того, состоялся первый пуск ракеты «Союз-5» с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.

    Представители ведомств обратили внимание на формирование технологического облика нового поколения ГЛОНАСС, благодаря которому точность навигации должна значительно вырасти к следующему году. Еще одним важным достижением квартала стало составление наиболее подробной карты Вселенной в рентгеновских лучах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов анонсировал первый пуск с нового комплекса на космодроме Восточный.

    Весной он лично проинспектировал ход строительства объектов на территории космодрома.

    В апреле стартовый стол для ракет семейства «Ангара» ввели в эксплуатацию.

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