Франция испытала ЗРК Rampart на вертолетоносце «Мистраль»

Tекст: Игорь Иножарский

У берегов Тулона во время учений в понедельник, 21 сентября, был замечен вертолетоносец ВМС Франции типа «Мистраль» с установленной на правом спонсоне новой модульной пусковой установкой Rampart, что стало первым подтверждением выхода системы на этап корабельных испытаний, пишет The War Zone.

Разработанный Naval Group Rampart представляет собой модульный комплекс ближней противовоздушной обороны, в котором одна пусковая станция может использовать сменные модули с различными типами управляемых ракет, реактивных снарядов и других боеприпасов. Это позволяет сочетать большое количество недорогих управляемых ракет для борьбы с беспилотниками с более мощными малодальными зенитными ракетами для сложных целей.

Установка использует четыре взаимозаменяемых модуля, в которые, по данным компании, может помещаться до восьмидесяти 68-мм лазерно-наводимых ракет Thales или до 48 управляемых 70-мм ракет стандарта НАТО, а также меньшее количество ракет ближнего радиуса действия либо постановщиков помех и ложных целей. Концепция задумывается как открытая платформа интеграции вооружения, позволяющая использовать боеприпасы из имеющихся арсеналов стран-покупателей.

Naval Group уже продемонстрировала работу Rampart с управляемыми ракетами на наземном полигоне: в январе была проведена стрельба 68-мм ракетой Thales, а в мае на полигоне Каньер в южной Франции отработали поражение целей на дистанции около двух миль и залповый пуск пяти ракет. Компания также ведет интеграцию британской ракеты LMM Martlet, польского ПЗРК «Пиорун», барражирующих боеприпасов и ракеты SkyKnight компании EDGE.

Система способна работать автономно или в составе корабельной боевой информационно-управляющей системы, имеет стабилизированную башню и встроенные средства управления огнем. Naval Group также создала колесный вариант Rampart на высокомобильном шасси для прикрытия стационарных объектов и мобильной ПВО, сохранив ту же модульную архитектуру. Испытания на корабле типа «Мистраль», который уже несет ограниченный комплект зенитных ракет и артиллерийских установок, должны показать, как Rampart расширит возможности по отражению массированных атак беспилотников и ракет.