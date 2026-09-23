Кандидат в премьеры Румынии Зигфрид Мурешан допустил приход к власти правых

Tекст: Игорь Иножарский

Мурешан призвал левоцентристскую оппозицию поддержать новое правительство, чтобы избежать обвинений в передаче контроля над страной крайне правым политикам. По его словам, на следующей неделе он попросит Социал-демократическую партию проголосовать за создание кабинета министров во главе с правоцентристской Национал-либеральной партией, пишет Politico.

Кандидат в премьеры подчеркнул, что отказ от формирования проевропейского правительства приведет к досрочным выборам. В настоящее время опросы показывают лидерство крайне правой партии «Альянс за объединение румын» с поддержкой около 35% избирателей, тогда как национал-либералы набирают лишь 21%.

Лидер социал-демократов Сорин Гриндяну ранее отказался голосовать за правительство Мурешана, допустив возможность коалиции с крайне правыми. Обе партии весной уже голосовали вместе за отставку предыдущего кабинета министров. В связи с этим Мурешан обратился к руководству левоцентристской группы в Европарламенте с просьбой вмешаться в ситуацию и повлиять на румынских коллег.

В случае отклонения предложенного состава правительства президент страны Никушор Дан получит конституционное право объявить досрочные выборы. Мурешан выразил опасение, что приход к власти недружественного Евросоюзу кабинета министров осложнит переговоры по долгосрочному бюджету ЕС и приведет к формированию лояльного России руководства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом парламент Румынии не смог утвердить назначение правительства Вешти. В середине мая президент страны опроверг возможность досрочных выборов в парламент. В начале мая румынские парламентарии вынесли вотум недоверия правительству Боложана.