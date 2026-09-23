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    23 сентября 2026, 10:07 • Новости дня

    Бундесвер закупил партию дронов-камикадзе на 275 млн евро

    Германия одобрила поставку ударных беспилотников бригаде Бундесвера в Литве

    Tекст: Мария Иванова

    Старший вице-президент компании Stark Defence Йозеф Кранаветфогль сообщил о подготовке первой передачи боевых дронов-камикадзе Вооруженным силам Германии.

    Немецкий стартап в ближайшее время начнет передачу ударных беспилотных аппаратов Бундесверу в рамках масштабного оборонного заказа, передает ТАСС.

    Первая партия стоимостью 275 млн евро отправится в Литву для оснащения дислоцированной там бригады. Ожидается, что беспилотники будут задействованы в ноябрьских учениях НАТО, во время которых аппараты смогут летать без взрывчатки и возвращаться на базу. Общая сумма рамочного контракта со стартапом достигла 2,9 млрд евро.

    Ударный беспилотник Virtus способен находиться в воздухе более часа и преодолевать расстояние до 130 км. Представитель компании подчеркнул, что аппараты не предназначены для замены тяжелой техники, однако применение искусственного интеллекта для управления роем дронов поможет военным компенсировать нехватку личного состава.

    Компания Stark Defence была основана в 2024 году, ее штаб-квартира располагается в Берлине, а производственные площадки работают в Великобритании, Швеции, Греции и на Украине. Точное число заказанных Германией дронов не раскрывается, однако стоимость одного аппарата оценивается менее чем в 100 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной немецкая пресса сообщила о нехватке личного состава и средств ПВО у бригады Бундесвера в Литве. В

    прошлом году военное ведомство Германии планировало наделить военнослужащих правом самостоятельно сбивать коммерческие беспилотники над оборонными объектами.

    В начале прошлого года концерн Rheinmetall передал Вооруженным силам первую специализированную бронемашину для борьбы с дронами.

    22 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра

    Политолог Рар: Призывы Меркель вернуться к модели «старой Германии» смехотворны

    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра
    @ Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки вернуться к модели «старой Германии» не имеют практического смысла: общественный настрой, сами люди и страна поменялись. При этом призывы выстраивать и укреплять «мосты» между людьми с миграционным прошлым и коренным населением правильные, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Ангела Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Конрада Аденауэра.

    «В Германии сегодня почти не обращают внимания на Ангелу Меркель – даже СМИ зачастую игнорируют бывшего канцлера. Ее воспринимают как политика из прошлого, наделавшего достаточно много ошибок. В частности, речь идет о миграционном кризисе, который до сих пор остается болезненной темой и для христианских демократов, и для представителей других партий», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его оценкам, призывы экс-главы канцелярии вернуться к модели «старой Германии» смехотворны. «Страна сильно изменилась: сместились политические ориентиры, общественный настрой и менталитет граждан. Уместнее было бы говорить о проблемах, возникших после воссоединения Германии. Но сама Меркель, судя по всему, никаких ошибок не видит. Попытки искать рецепты улучшения жизни в идеализированном прошлом вряд ли способны принести результат», – считает собеседник.

    При этом идея, что нужно выстраивать и укреплять «мосты» между людьми с миграционным прошлым и коренным населением, хорошая и правильная – диалог в обществе действительно необходим, добавил эксперт. Однако, оговорился Рар, проблема в том, что Германия в этом плане заметно отличается от других западноевропейских стран – например, от Франции или Британии.

    «Немцы по-прежнему воспринимают себя как носителей так называемой ведущей культуры и хозяев страны. Речь не идет о расизме, но именно такой взгляд на собственную роль в государстве глубоко укоренен в общественном сознании. Из-за этого многие испытывают дискомфорт, услышав на улице иностранную речь. Кроме того, к приезжим нередко сохраняется установка: «Откуда ты пришел – туда и вернись». Это часть устоявшегося менталитета, и преодолеть такое крайне трудно», – детализировал политолог.

    По его мнению, Германия должна проявлять больше толерантности к тем, кто приехал в страну на постоянное жительство. «Речь не о криминальных элементах, скажем, из арабских стран, и тех, кто вовлечен в противоправную деятельность. Я говорю о людях, которые стремятся интегрироваться в общество, ассимилироваться. Даже если они говорят на родном языке дома, посещают свои церкви, к ним, на мой взгляд, нужно проявлять больше терпимости», – заключил Рар.

    Ранее бывший канцлер Германии и экс-глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель заявила, что партии необходимо вернуться к основам, заложенным первым главой правительства ФРГ Конрадом Аденауэром. Так она прокомментировала провал ХДС на выборах в Берлине и Мекленбург – Передней Померании. «Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила Меркель.

    Бывший канцлер напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

    «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

    Напомним, по итогам выборов 20 сентября в ландтаг Мекленбург – Передней Померании победила «Альтернатива для Германии» (АдГ), получив 38,2% голосов. ХДС набрала 4,9% голосов и впервые в своей истории не смогла пройти в земельный парламент. На выборах в Берлине первое место заняла Левая партия, а ХДС – второе с 18,8%. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц охарактеризовал результаты выборов для своей партии как катастрофические. Газета ВЗГЛЯД писала о сенсациях на выборах в региональные парламенты Германии.

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    22 сентября 2026, 13:08 • Новости дня
    Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии

    Автоконцерн Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии

    Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

    На собрании работников завода в Зиндельфингене топ-менеджер подчеркнул острую потребность компании в снижении издержек. В случае неудачи автопроизводитель ликвидирует один сборочный завод и одно предприятие по выпуску силовых агрегатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на WirtschaftsWoche.

    Издание отмечает, что производственные затраты на заводах Mercedes-Benz в разных странах существенно различаются. В частности, на предприятии в венгерском Кечкемете расходы на выпуск продукции в среднем на 70% ниже, чем на немецких площадках.

    Ранее газета Handelsblatt сообщила о планах Mercedes-Benz Group AG лишить 90 тыс. своих сотрудников в Германии ежегодной премии. Руководство также намерено увеличить продолжительность рабочей недели без дополнительных выплат, что позволит автопроизводителю сэкономить более 10 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной СМИ сообщили о переговорах оборонного концерна KNDS по покупке завода Mercedes-Benz.

    В прошлом году на финском предприятии немецкого бренда решили собирать броневики Sisu.

    В 2024 году в Германии обанкротилась компания по производству эмблем для автомобилей Mercedes-Benz.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    23 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Politico: Резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии

    Politico: Мерц теряет поддержку из-за жесткого стиля общения

    Politico: Резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии
    @ IMAGO/Mike Schmidt/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с падением поддержки избирателей из-за своей склонности к резким публичным заявлениям и отсутствия эмпатии, пишет Politico.

    Стиль общения канцлера Фридриха Мерца усугубляет политические проблемы в Германии на фоне неудач его партии на региональных выборах, пишет Politico.

    Издание отмечает, что недавнее поражение Христианско-демократического союза (ХДС) в Мекленбурге – Передней Померании, где партия впервые не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, частично связывают с личностными качествами канцлера. Мерца обвиняют в отчужденности и склонности к конфронтации.

    Несмотря на попытки Мерца убедить граждан в способности восстановить экономику и реформировать социальную систему, его резкость мешает восприятию этих идей. Эксперты предупреждают, что неспособность канцлера донести суть реформ до избирателей угрожает его стратегии противодействия политическим крайностям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии. Во вторник немецкий канцлер пообещал обсудить корректировку правительственных реформ. В понедельник ХДС во главе с Фридрихом Мерцем впервые не прошел в региональный парламент.

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    22 сентября 2026, 14:32 • Новости дня
    Латвия признала значительное усиление армии России после начала СВО

    Президент Латвии Ринкевич: СВО сделала армию России значительно сильнее

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что за время боевых действий на Украине Вооруженные силы России приобрели ценный опыт и стали значительно сильнее.

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил возросшую мощь российских войск. По его словам, начавшийся в 2022 году конфликт на Украине сделал армию России гораздо более подготовленной и эффективной. Об этом политик рассказал в интервью американской газете The Wall Street Journal, пишет РИА «Новости».

    «Нравится нам это или нет, это армия, которая сейчас обладает опытом ведения боевых действий и также показала высокую гибкость и способность адаптироваться к современным конфликтам», – подчеркнул Эдгар Ринкевич.

    В связи с этим латвийский лидер призвал руководство НАТО обязательно учитывать приобретенные российскими военными навыки при выстраивании дальнейшей стратегии Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее латвийский лидер признал беззащитность Запада перед российскими беспилотниками.

    В феврале Ринкевич указал на хорошую работу оборонной промышленности России. А в конце прошлого года еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс также отметил значительное усиление российских войск.

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    22 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии

    Медведев: Русофобия сделала Мерца самым бесполезным канцлером ФРГ

    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, обвинив политика в русофобии и назвав наиболее бесполезным руководителем немецкого правительства.

    Зампред Совбеза выразил свое мнение на странице в соцсетях, передает ТАСС. «Мерц – жалкое, позорное ничтожество. Его неонацизм, русофобия и одержимость Украиной сделали его самым бесполезным канцлером Германии. На его фоне даже Шольц выглядит лучше», – написал политик.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

    Месяцем ранее члены ХДС выразили крайнее недовольство работой политика на посту канцлера Германии.

    В прошлом году Дмитрий Медведев напомнил о службе отца немецкого лидера в гитлеровском вермахте.

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    22 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Министр обороны Польши открестился от воюющих на Украине наемников

    Косиняк-Камыш опроверг создание легиона из наемников Польши для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о создании специального легиона из польских наемников для участия в боевых действиях на Украине.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг слухи о создании так называемого «Международного легиона» для участия в спецоперации на стороне ВСУ. На брифинге глава ведомства подчеркнул, что его страна не ведет подобную деятельность, передает РИА «Новости».

    «Это неправда. Польша не участвует в такой деятельности. Если кто-то добровольно поехал на Украину, то это его решение», – заявил Владислав Косиняк-Камыш.

    При этом министр добавил, что законодательство было изменено для оказания медицинской помощи таким гражданам на родине. Решение было принято сеймом единогласно, но это не означает формирования легиона.

    Точное количество польских боевиков остается неизвестным. В марте 2024 года Минобороны России сообщало о прибытии 13 387 иностранных наемников, из которых 2960 – поляки. Подтверждено уничтожение 5962 человек, среди них больше всего граждан Польши – 1497.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между тем, президент Польши Кароль Навроцкий весной подписал закон о декриминализации наемничества для служивших в ВСУ граждан.

    Ранее стало известно, что украинское командование перебросило крупную группу польских боевиков на константиновское направление. А бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен воевавшего за Киев поляка на территории ДНР.

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    22 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Военный самолет разбился у американской авиабазы в Германии

    DPA: Военный самолет разбился у американской авиабазы в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе американской авиабазы Шпангдалем на западе Германии потерпел крушение военный самолет, в результате чего один человек получил травмы, сообщило агентство DPA со ссылкой на местные власти.

    Военный самолет разбился на западе Германии рядом с американской авиабазой Шпангдалем, передает РИА «Новости». Авария произошла в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

    «В районе авиабазы ВВС США Шпангдалем в регионе Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц потерпел крушение военный самолет. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек», – цитирует DPA сообщение местных властей.

    В настоящее время устанавливаются причины крушения и тяжесть полученных пострадавшим травм.

    В августе подавший сигнал тревоги военный самолет США вернулся на немецкую базу Шпангдалем.

    В июле американский военно-транспортный борт прервал рейс на Ближний Восток из-за проблем со связью.

    В июне транспортник Boeing C-17A Globemaster III экстренно сел на военной базе Рамштайн из-за технических неполадок.

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    22 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Охранника насмерть придавило аттракционом на «Октоберфесте» в Мюнхене

    Bild: Охранника насмерть придавило аттракционом на «Октоберфесте» в Мюнхене

    Tекст: Денис Тельманов

    На фестивале «Октоберфест» в Мюнхене погиб охранник, гражданин Сербии, которого насмерть придавило платформой аттракциона свободного падения, пишет газета Bild.

    «Несчастный случай произошел на аттракционе Hangover («Похмелье») – башне свободного падения высотой около 80 метров, установленной на «Октоберфесте». Погибший работал охранником», – приводит РИА «Новости» сообщение Bild. Погибшим оказался гражданин Сербии, который находился в запретной зоне аттракциона.

    Платформа с людьми упала с вершины башни и придавила его. На месте происшествия мужчине оказали сердечно-легочную реанимацию. Позже его доставили в больницу Мюнхена, где он скончался.

    Полиция разыскивает свидетелей инцидента, особенно тех, кто заснял произошедшее на видео. Обер-бургомистр Мюнхена Доминик Краузе выразил соболезнования семье погибшего.

    В 2026 году «Октоберфест» проходит с 19 сентября по 4 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 191-й пивной фестиваль «Октоберфест» стартовал в Мюнхене 19 сентября.

    Месяцем ранее в Якутске шестнадцатилетняя девушка получила травмы при падении с аттракциона.

    В начале августа следователи Тюмени возбудили уголовное дело из-за срыва посетительницы с карусели.

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    22 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Литовский парламент в первом чтении одобрил отмену запрета на размещение ЯО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Сейма в первом чтении поддержали конституционную поправку, открывающую путь к потенциальному появлению иностранных атомных арсеналов на территории республики.

    Законодатели Литвы в первом чтении проголосовали за изменение конституции страны. Они намерены поменять закон, чтобы внести в него отмену запрета на размещение ядерного оружия в стране, пишет РИА «Новости». Инициативу поддержали 99 депутатов, 13 выступили против, еще пять человек воздержались.

    Для окончательного утверждения Сейму предстоит провести два дополнительных голосования. Ближайшее заседание намечено на 6 октября, а итоговое решение ожидается 12 января 2027 года. Поправка будет принята, если ее одобрят не менее 94 парламентариев из 141.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Ранее президенты Литвы и Латвии одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российских ракет на литовскую территорию в случае реализации этих планов.

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    22 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Медведев призвал немцев избавиться от Мерца

    Медведев: Немцам нужно избавиться от Мерца, пока он не развязал войну с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к гражданам Германии с призывом отстранить от власти канцлера Фридриха Мерца из-за угрозы военного конфликта.

    Медведев обратился к жителям Германии с предупреждением относительно действий нынешнего главы немецкого правительства, передает ТАСС. «Немцы, избавьтесь от него, пока он не втянул вас в войну с Россией. Вы же знаете последствия таких войн», – написал российский политик в соцсетях.

    По мнению Медведева, русофобские настроения и чрезмерная концентрация на украинском вопросе сделали Мерца наименее эффективным руководителем в истории страны.

    Напомним, руководство Христианско-демократического союза допускает скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Подавляющее большинство жителей Германии выразили недовольство работой политика.

    Глава МИД России Сергей Лавров расценил планы немецкого лидера по усилению армии как фактическое объявление войны.

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    22 сентября 2026, 20:02 • Новости дня
    Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Bloomberg: Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные скорректировали алгоритмы искусственного интеллекта и процедуры целеуказания после трагического удара по школе в Иране, унесшего жизни 182 человек, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

    Американское военное командование, отвечающее за боевые операции на Ближнем Востоке, внесло множественные изменения в свою процедуру определения цели для нанесения ударов и расширило использование ИИ, чтобы проверять разведданные, после смертоносного удара по школе в Минабе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    В частности, были добавлены новые открытые источники данных для более точного отслеживания местонахождения гражданских лиц. Также внесены десятки корректировок в работу программы управления боем Maven Smart System, созданной компанией Palantir Technologies Inc.

    Именно эта программа была использована при определении тысячи целей для нанесения первого массированного удара по Ирану 28 февраля.

    Искусственный интеллект теперь будет проверять дополнительные данные для уточнения функции здания.

    Некоторые чиновники из оборонной сферы и эксперты в частном порядке предупреждают, что шансы на повторение инцидента в Минабе все еще высоки.

    По предварительным выводам расследования, в программе содержались неверные и неактуальные сведения о здании школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Пентагона выявили фатальную роль искусственного интеллекта при ударе по школе в иранском Минабе.

    Трагедия также произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене разведданными внутри ведомств США.

    Американская армия впервые массово применила нейросети для выбора целей в ходе февральских атак на Иран.

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    22 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    США запланировали разместить две военные базы в Гренландии

    Рубио: США намерены создать две военные базы в Гренландии

    США запланировали разместить две военные базы в Гренландии
    @ U.S. Army/Staff Sgt. Olivia Lauer, 196th Mobile Public Affairs Detachment

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американское руководство прорабатывает вопрос создания как минимум двух новых военных объектов на гренландской территории, подтвердил госсекретарь США Марко Рубио.

    Вашингтон изучает возможность расширения своего военного присутствия в Гренландии, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире американской радиостанции WABC, передает РИА «Новости».

    «Мы собираемся разместить там две (базы – ред.). Мы работаем над этим… Но как минимум две», – рассказал  Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты запланировали восстановить военную базу времен холодной войны на юге Гренландии.

    Ранее президент Штатов Дональд Трамп объявил о передаче Вашингтону постоянного контроля над безопасностью острова. Напомним, еще весной американские власти начали переговоры с Данией о расширении военного присутствия в регионе.

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    22 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Трамп заявил о рекордных запасах боеприпасов в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил об огромных запасах снарядов в стране и рекордных темпах наращивания их выпуска.

    Соединенные Штаты обладают внушительным арсеналом вооружений и продолжают наращивать производство военного назначения небывалыми темпами, передает ТАСС. Подобным образом глава государства прокомментировал слухи о возможном дефиците резервов.

    «Трусы и предатели любят говорить, что у США мало боеприпасов. Это неправда. У нас больше боеприпасов, чем мы когда-либо могли бы использовать, и мы увеличиваем их количество до невиданных ранее масштабов», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент США пообещал возобновить продажу американских вооружений странам-партнерам.

    В последний день лета американские военные израсходовали десятую часть своих запасов ракет Patriot для отражения атаки Ирана.

    Причиной возможного дефицита боеприпасов в Соединенных Штатах глава государства назвал масштабные поставки оружия Киеву.

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    22 сентября 2026, 20:50 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 17 украинских дронов

    Силы ПВО за день сбили 17 украинских дронов над тремя регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы ПВО за 12 часов уничтожили 17 украинских дронов над тремя регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.

    Российские силы противовоздушной обороны в течение вторника успешно перехватили и ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, направленных Вооруженными силами Украины, сообщает Минобороны в Max.

    Вражеские дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Атаки зафиксированы над территориями Курской и Белгородской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 297 украинских беспилотников.

    Дроны ВСУ пытались поразить промышленные объекты в Самарской области.

    Из-за атаки БПЛА в самой Самаре оказались повреждены жилые дома и автомобили.

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    22 сентября 2026, 22:52 • Новости дня
    В логистическом центре Германии обнаружили три посылки со следами ртути

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из логистического узла в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на севере ФРГ экстренно эвакуировали персонал после обнаружения трех отправлений со следами опасного вещества, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild со ссылкой на источники, немецкие правоохранительные органы оцепили территорию логистического комплекса в городе Лайцен, передает РИА «Новости».

    Поводом для масштабной эвакуации послужила находка высокотоксичного химиката в нескольких почтовых отправлениях. Один из сотрудников пожаловался на резкое ухудшение самочувствия.

    «Были обнаружены как минимум три отравленные посылки, и существует серьезная обеспокоенность по поводу появления других отравленных посылок, отправленных по почте», – отмечается в материале.

    Полиция продолжает тщательное обследование всех помещений.
    Следователи проверяют связь этого инцидента со случаем в городе Нойштадт-Глеве, расположенном в 70 км от Лайцена.

    На прошлой неделе две местные жительницы попали в больницу с тошнотой и головной болью. Они вскрыли доставленный пакет с цветами, из которого вытекла серебристая жидкость, оказавшаяся ртутью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году 12 человек пострадали из-за посылки с неизвестным порошком в баварском распределительном центре DHL.

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