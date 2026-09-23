Президент Науру объявил о выходе страны из МУС

Президент Науру Дэвид Адеанг объявил в ООН о выходе государства из МУС

Tекст: Мария Иванова

Адеанг подчеркнул, что МУС утратил актуальность для Науру. До отъезда из Нью-Йорка он намерен передать в депозитарий Римского статута документы о прекращении участия страны в деятельности суда, передает ТАСС.

Накануне президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН призвал все страны выйти из МУС, назвав его «институтом-изгоем». К настоящему моменту о выходе из организации уже объявили Венесуэла, Чад, Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Таджикистан запустил процесс выхода из Международного уголовного суда.

Летом о начале выхода из МУС официально объявила Венесуэла.

В прошлом году о выходе из Римского статута сообщили Буркина-Фасо, Мали и Нигер.