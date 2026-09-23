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    Эрдоган и Такаити обсудили восстановление Украины
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    23 сентября 2026, 09:55 • Новости дня

    Эрдоган и Такаити обсудили восстановление Украины

    Лидеры Турции и Японии обсудили двусторонние отношения и восстановление Украины

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Японии Санаэ Такаити на полях Генассамблеи ООН обсудили двустороннее сотрудничество и важность восстановления Сирии, Газы и Украины.

    На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, сообщает Управление коммуникаций администрации турецкого лидера.

    В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные проблемы. Эрдоган указал на потенциал для сбалансированного роста двусторонней торговли и подчеркнул необходимость сотрудничества в энергетике, инфраструктуре и оборонной промышленности.

    Турецкий президент также отметил усилия Анкары по обеспечению мира и акцентировал внимание на важности восстановления разрушенных войной территорий Сирии, сектора Газа и Украины.

    Эрдоган пригласил Такаити принять участие в саммите лидеров COP-31, который пройдет в Турции. На встрече присутствовали главы ключевых турецких министерств и ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Газу крупнейшим в мире детским кладбищем. Во вторник турецкий лидер осудил нападения на торговые суда в Черном море. В сентябре глава государства призвал отменить право вето в Совбезе ООН.

    20 сентября 2026, 12:01 • Новости дня
    Население Японии постарело до исторического рекорда

    Доля пожилого населения Японии выросла до рекордных 29,6%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество граждан старше 65 лет в Японии увеличилось до 36,24 млн человек на фоне прогрессирующего демографического кризиса, сообщило министерство страны по административным делам и коммуникациям.

    За прошедший год численность пожилых жителей островного государства возросла на 20 тыс., передает ТАСС со ссылкой на японское ведомство.

    Министерство опубликовало статистику накануне национального праздника – Дня почитания старших. Теперь люди преклонного возраста составляют почти треть от всех граждан.

    Демографические изменения грозят стране серьезными социальными потрясениями в будущем. Текущее поколение работников рискует остаться без привычного размера пенсионных выплат.

    Специалисты прогнозируют стремительное сокращение общего числа жителей. Ожидается падение показателя до 100 млн человек к 2053 году, а к 2065 году – до 90 млн. При этом около 40% населения составят граждане старше 60 лет.

    Напомним, количество долгожителей старше 100 лет в Японии достигло рекордных 107 тыс. человек.

    Общая численность граждан страны впервые с 1984 года опустилась ниже отметки в 120 млн человек.

    Число детей в государстве упало до исторического минимума в 13,29 млн человек.

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    22 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    США пообещали урегулировать спор с Турцией по С-400
    США пообещали урегулировать спор с Турцией по С-400
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Посол США в Турции Том Баррак заявил, что разногласия между Вашингтоном и Анкарой из-за закупок российских зенитных ракетных комплексов С-400 будут урегулированы.

    Дипломат отметил, что стороны ведут «неустанную» работу над решением двусторонних вопросов. Баррак подчеркнул, что отношения между Турцией и США сейчас близки как никогда, передает агентство Anadolu.

    Отвечая на вопрос о С-400, посол указал на законодательство США, включая CAATSA, и требования к статусу системы. Он назвал эту тему «вопросом отношений», а не критической проблемой.

    Баррак также охарактеризовал отношения президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана как «очень крепкие». Ожидается, что лидеры встретятся на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Турция заявила о наличии «креативных идей» для переговоров с США по С-400. Летом Анкара назвала спекуляциями слухи о перепродаже российских комплексов. В июле турецкий МИД призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    20 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Российский турист найден мертвым в коридоре отеля в Анталье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В турецкой Анталье при невыясненных обстоятельствах скончался 38-летний российский турист Евгений Карманов, его тело нашли в коридоре местной гостиницы, сообщили местные СМИ.

    Прокуратура Турции начала проверку обстоятельств гибели отдыхающего из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую прессу.

    «На теле Евгения Карманова не обнаружили следов ранений от холодного или огнестрельного оружия», – говорится в сообщениях.

    Турист заселился в гостиницу района Гебизли муниципального округа Муратпаша около 10 дней назад. Персонал обнаружил мужчину без сознания на третьем этаже здания и вызвал экстренные службы.

    Прибывшие на место медики и полиция констатировали смерть россиянина. Муниципальный врач назвал обстоятельства гибели подозрительными, после чего к расследованию подключились криминалисты и прокуратура.

    Предварительной причиной смерти считается сердечный приступ. Тело направлено в морг Института судебной медицины Антальи.

    В июне местные жители нашли тело российского туриста Сергея Тремасова в саду жилого дома в Анталье.

    Ранее в том же месяце 50-летний путешественник из России скончался в номере гостиницы на турецком курорте Окурджалар.

    В мае российские дипломаты подтвердили смерть 44-летнего гражданина в одном из отелей Аланьи.

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    20 сентября 2026, 20:59 • Новости дня
    Лихачев заявил о готовности к работе пункта управления энергоблоком АЭС «Аккую»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил о готовности к работе пункта управления первым энергоблоком строящейся атомной электростанции «Аккую» в Турции.

    «Основная работа происходит здесь, на блоке управления. И уже видно, что это блок работающей, а не строящейся станции. На цифровые экраны выводятся все параметры, происходит управление, принятие решений, персонал получает навыки работы уже на конкретном объекте», – рассказал Лихачев, передает РИА «Новости».

    Блочный пункт управления является ключевым узлом энергоблока. В этом помещении оборудованы рабочие места для операторов реакторной установки и турбинного отделения, а также для начальника смены блока.

    В начале сентября министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил о планах запуска первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца 2026 года.

    Президент Владимир Путин выражал уверенность в своевременном старте работы станции.

    Лихачев летом подтверждал окончание строительных работ на объекте.

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    23 сентября 2026, 09:35 • Новости дня
    Такаити пообещала Зеленскому поддержку Украины и антироссийских санкций

    Премьер Японии Такаити пообещала Зеленскому дальнейшую помощь Украине

    Такаити пообещала Зеленскому поддержку Украины и антироссийских санкций
    @ POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на полях Генеральной Ассамблеи ООН провела первую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещала продолжить оказание поддержки Киеву.

    В ходе переговоров японский премьер заверила, что политика Токио в отношении Киева останется неизменной. Такаити заявила о намерении Японии и дальше сотрудничать с международным сообществом для оказания помощи украинской стороне и сохранения санкций в отношении России, пишет Bloomberg.

    Япония активно поддерживает Украину с начала спецоперации в 2022 году. Из-за законодательных ограничений на экспорт оружия Токио поставляет исключительно нелетальное снаряжение, включая грузовики и бронежилеты. Кроме того, японская сторона передает электрогенераторы и участвует в планировании восстановления поврежденной украинской инфраструктуры.

    Перед встречей Зеленский не стал публично просить об увеличении помощи, хотя ранее предлагал расширить сотрудничество с Токио в сфере разработки беспилотников и поставок систем противовоздушной обороны. Он выразил благодарность японскому руководству и пригласил бизнес страны поучаствовать в восстановлении государства.

    Переговоры лидеров прошли на фоне обострения отношений между Японией и Россией. Поводом для ухудшения связей стал визит президента России Владимира Путина на Курильские острова. В ответ Москва раскритиковала враждебный курс Токио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Британии призвали японского премьера договориться с руководством России. Летом в парламенте Японии предложили отменить антироссийские санкции. В прошлом году глава японского правительства провела первый разговор с Владимиром Зеленским.

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    21 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    США выразили готовность применить ядерное оружие для защиты Японии и Южной Кореи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон подтвердил намерение защищать Японию и Южную Корею всеми доступными средствами, включая использование ядерного арсенала, по итогам трехсторонней встречи дипломатов.

    Соединенные Штаты подтвердили готовность защищать Японию и Южную Корею всеми имеющимися средствами, включая ядерный арсенал, передает РИА «Новости». Соответствующее решение зафиксировано в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств трех государств по итогам встречи в Нью-Йорке.

    «Соединенные Штаты вновь подтвердили непоколебимую приверженность защите Японии и Республики Корея, подкрепленную непревзойденной военной мощью Америки, включая ядерный потенциал, а также обязательства по расширенному сдерживанию перед обеими странами», – говорится в документе Госдепартамента США.

    Дипломаты подчеркнули твердую приверженность полной денуклеаризации КНДР и пресечению источников финансирования ее ракетно-ядерных программ, в том числе в киберпространстве. При этом стороны отметили, что путь к диалогу остается открытым, и призвали Пхеньян вернуться за стол переговоров.

    Главы ведомств также договорились противодействовать экономическому принуждению, укреплять систему раннего предупреждения сбоев в цепочках поставок и сотрудничать в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, планируется продвигать малые модульные ядерные реакторы на рынки третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Северная Корея обвинила Вашингтон и Сеул в подготовке военного конфликта.

    В прошлом году Пхеньян заявил о превращении Южной Кореи в полуядерное государство усилиями США.

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    21 сентября 2026, 13:35 • Новости дня
    В Токио отменили более 500 рейсов из-за тайфуна «Дуцзюань»

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Японии и прилегающих районах отменили сотни авиарейсов и остановили поезда из-за приближения мощного тайфуна «Дуцзюань».

    В аэропорту Ханэда отменили свыше 300 внутренних и около 60 международных рейсов, а в Нарите приостановили более 100 вылетов, передает канал 360.ru.

    Железнодорожные компании также частично или полностью остановили движение на ряде линий в Тибе, Ибараки и западной части Токио. О перебоях предупредили и на линии синкансэнов между Токио и Осакой.

    В Идзусиме за сутки выпало 565 миллиметров осадков, и метеорологи предупредили о дальнейшем усилении дождей. Местные власти призвали жителей Кансая и других затронутых районов учитывать риск наводнений и схода оползней. Ситуация уже повлияла на планы пассажиров, в том числе туристов из России.

    «Мы находимся в Осаке на пересадке. Тут все спокойно, но пока нестабильная информация, полетим ли в Токио», – сообщила россиянка Настя. Другая очевидица, Арина, находящаяся в районе Сибуя, рассказала, что из-за непогоды решила оставаться в гостинице, а ее запланированный на следующий день рейс отменили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские авиакомпании предупредили о возможных сбоях в расписании из-за тайфуна «Дуцзюань».

    В июне крупные автопроизводители приостановили работу 18 своих предприятий на территории Японии из-за циклона «Чанми».

    В августе спасательные службы Китая эвакуировали 54 тыс. жителей из-за масштабных наводнений на фоне тайфуна «Нарра».

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    21 сентября 2026, 08:38 • Новости дня
    Латвия, Литва и Эстония выразили желание закупить японские вооружения

    Kyodo News: Латвия, Литва и Эстония захотели купить японское оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Главы министерств обороны Латвии, Литвы и Эстонии передали министру обороны Японии Синдзиро Коидзуми официальное письмо о заинтересованности в закупке японских вооружений.

    Министры обороны трех стран уведомили об интересе к военной продукции в мае в ходе форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo News.

    В документе указывались конкретные виды военного снаряжения, однако детальные сведения о потребностях прибалтийских стран не приводятся.

    В конце апреля Токио отменил действовавший запрет на экспорт вооружений. После этого Япония договорилась о поставке Австралии новейших ракетных фрегатов класса «Могами» и начала переговоры о продаже таких кораблей Новой Зеландии.

    Кроме того, Филиппины и Индонезия проявили интерес к получению списанных из состава японских ВМС подержанных ракетных эсминцев и подлодок. Токио обсуждает вопрос поставки этим государствам зенитных и противокорабельных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Токио пригрозил остановить поставки деталей оружия странам-агрессорам.

    В конце апреля Министерство иностранных дел сообщило о заверениях Японии не поставлять вооружения на Украину.

    В середине апреля японские власти отменили ограничения на экспорт военной продукции.

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    21 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    Эрдоган подарил золотую монету младенцу в Нью-Йорке

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил младенцу в Нью-Йорке золотую монету

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорк пообщался со встречавшими его гражданами у Дома тюркской культуры и подарил золотую монету младенцу, родители которого ждали встречи с Эрдоганом четыре часа под дождем.

    Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. У здания Дома тюркской культуры (Türkevi) он поприветствовал собравшихся граждан. Увидев в толпе младенца, турецкий лидер попросил открыть ограждение и пригласил семью подойти, сообщает «Анадолу».

    Президент побеседовал с родителями ребенка, приехавшими из Германии. Когда младенец, испугавшись толпы, заплакал, Эрдоган подарил ему золотую монету и попросил родителей не доводить малыша до слез.

    Отец ребенка Мухаммет Уркер рассказал, что семья прождала президента под дождем четыре часа. Он назвал эту встречу неописуемым и очень трогательным моментом, о котором расскажет сыну в будущем. Среди встречавших Эрдогана был также врач египетского происхождения Ахмед Абдулла, который поблагодарил турецкого лидера за его усилия во имя человечества и поддержку нуждающихся по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году турецкий лидер отметил выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ООН перед пустыми креслами из-за действий в Газе. В 2025 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пошутил над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Осенью прошлого года полиция Нью-Йорка преградила путь Эрдогану из-за проезда кортежа Дональда Трампа.

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    22 сентября 2026, 20:25 • Новости дня
    Эрдоган в ООН осудил нападения на торговые суда в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, назвал недопустимыми любые нападения на торговые суда в акватории Черного моря.

    В ходе выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке турецкий лидер подчеркнул важность безопасности морских путей, передает ТАСС.

    «Мы продолжаем контакты со сторонами для восстановления безопасности судоходства в Черном море, обеспечения продовольственной безопасности и предотвращения распространения войны на более широкую географию. Я особо подчеркиваю, что недавние нападения на торговые суда в Черном море неприемлемы», – отметил он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил получение турецкой инициативы об отказе от атак на морские суда.

    Представители министерств иностранных дел России и Турции обсудили в Москве угрозы безопасности черноморского судоходства со стороны Киева.

    В конце августа турецкий коммерческий танкер STAR II подвергся удару беспилотного аппарата.

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    22 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Российская туристка рассказала о последствиях тайфуна в Японии

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская туристка Анна оказалась в эпицентре мощного тайфуна в Японии, из-за которого улицы городов затопило сильными ливнями.

    Отдыхающая в Японии туристка Анна поделилась впечатлениями от разгула стихии, передает «Газета.Ru». По словам девушки, погода испортилась внезапно.

    «Вчера в Осаке было солнечно, без ветра и дождя. Когда приехали в Камакуру, тут уже был тайфун, очень сильный дождь, как из душа поливали, и ветер. Промокли насквозь за пять минут на улице, пока ждали такси», – рассказала россиянка.

    Туристка добавила, что стихия бушевала недолго. К девяти часам вечера 21 сентября осадки прекратились, хотя сильный ветер еще сохранялся, а на море наблюдался шторм. Утром следующего дня улицы уже просохли, небо прояснилось. Сейчас в Камакуре и Токио снова установилась жаркая погода, позволившая отдыхающим вернуться к купанию и серфингу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тайфун «Дуцзюань» унес жизни трех человек в Японии.

    Столичные аэропорты отменили более 520 авиарейсов из-за непогоды.

    Железнодорожные компании остановили движение поездов на ряде направлений.

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    21 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    Пекин назвал угрозой стабильности американские комплексы Typhon в Японии

    МИД КНР: Американские комплексы Typhon в Японии создали угрозу региону

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что размещенные в Японии американские комплексы Typhon угрожают стратегическому балансу и стабильности всего региона.

    Американские комплексы наземного базирования предназначены для запуска ракет средней и меньшей дальности. Размещение японской стороной системы стратегического наступательного оружия Typhon ускоряет процесс милитаризации, передает ТАСС.

    По словам дипломата, подобные действия усугубляют риск военной эскалации и гонки вооружений в регионе. Кроме того, наличие американского наступательного вооружения наносит ущерб законным интересам соседних стран в области безопасности.

    Представитель внешнеполитического ведомства Китая прокомментировал ситуацию на фоне недавнего заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Россия направила Японии ноту протеста из-за размещения комплексов Typhon США.

    Летом российский МИД пообещал соответствующую реакцию на развертывание аналогичных систем Сеулом.

    В мае Москва сочла появление таких комплексов в Японии угрозой Дальнему Востоку.

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    21 сентября 2026, 07:46 • Новости дня
    В аэропортах Токио отменили более 520 рейсов из-за тайфуна «Дуцзюань»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичных аэропортах Японии отменили более 520 авиарейсов из-за приближающегося к Токио мощного тайфуна «Дуцзюань», об этом свидетельствуют данные табло аэропортов.

    Более 520 рейсов отменены в токийских аэропортах Ханэда и Нарита из-за мощного тайфуна «Дуцзюань», передает ТАСС.

    Наибольшее число отмен зафиксировано в Ханэде, – там не состоятся свыше 300 внутренних и около 60 международных рейсов.

    В аэропорту Нарита отменено более 100 вылетов, преимущественно международных. В соседней префектуре Тиба остановлено движение поездов на некоторых направлениях и прервано паромное сообщение в Токийском заливе. Участки скоростной магистрали «Томэй» перекрыты из-за высоких волн.

    Эпицентр стихии находится к югу от центральной части тихоокеанского побережья острова Хонсю и движется на северо-восток со скоростью 25 км в час. Ожидается, что во второй половине дня тайфун достигнет полуострова Идзу, а затем района Токио.

    Синоптики предупреждают об угрозе наводнений и оползней. В отдельных районах префектуры Тиба жителям рекомендовано эвакуироваться. За прошедшие двое суток местами выпало более 410 мм осадков, ожидаются ливни до 80 мм в час.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские авиакомпании заранее предупредили пассажиров о возможных отменах рейсов из-за тайфуна «Дуцзюань».

    В августе столичные аэропорты Ханэда и Нарита аннулировали свыше 100 вылетов на фоне угрозы тайфуна «Чан-хом».

    В июне автомобильные корпорации Toyota и Suzuki временно приостанавливали работу 18 своих заводов в стране из-за надвигающегося тайфуна «Чанми».

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    22 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Песков подтвердил инициативу Турции о прекращении ударов в Черном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Анкара предложила Москве и Киеву отказаться от атак на морские суда в акватории Черного моря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Турция предложила России и Украине прекратить атаки на морские суда в акватории Черного моря, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва получала соответствующую инициативу от Анкары. По его словам, тема обсуждалась на высшем уровне.

    «Вопрос действительно ставился нашими турецкими партнерами во время недавних контактов президента Владимира Путина и президента Тайипа Эрдогана в Бишкеке и далее фигурировал в соответствующей дипломатической переписке», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Анкара активизировала усилия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

    Турецкое правительство проводило закрытые консультации с Москвой и Киевом для создания механизма предотвращения атак на гражданские суда.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан передал сторонам конфликта предложение о моратории на военные действия в акватории.

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    22 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН
    Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости отмены права вето в Совете Безопасности ООН, поскольку нынешняя система устарела.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил отказаться от постоянного членства в Совете Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Отмена права вето должна стать как отправной точкой, так и фундаментальной стратегической целью любой значимой реформы», – написал глава государства в статье для издания Bloomberg.

    По мнению турецкого лидера, мировые потрясения, такие как пандемии, энергетические кризисы и региональные конфликты, доказывают неэффективность передачи решения глобальных проблем ограниченному числу столиц. Он подчеркнул, что действующая структура международных отношений устарела и отражает реалии после Второй мировой войны.

    Политик считает, что простое расширение числа постоянных членов лишь усугубит проблему концентрации власти. Вместо этого он предложил избирать всех членов Совбеза через Генеральную Ассамблею на определенные сроки. Государства, желающие переизбраться, должны будут заручиться поддержкой большинства стран-членов.

    Кроме того, Эрдоган выступил за создание широкой коалиции в Генассамблее, чтобы ни одна страна не могла постоянно блокировать волю международного сообщества. Он призвал восстановить баланс сил и усилить полномочия Генеральной Ассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году турецкий лидер заявил о желании Анкары стать постоянным членом Совбеза ООН.

    Годом позже в Кремле поддержали идею адаптации данного международного органа к современным условиям.

    В сентябре текущего года премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности.

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