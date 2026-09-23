Эрдоган и Такаити обсудили восстановление Украины

Лидеры Турции и Японии обсудили двусторонние отношения и восстановление Украины

Tекст: Игорь Иножарский

На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, сообщает Управление коммуникаций администрации турецкого лидера.

В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные проблемы. Эрдоган указал на потенциал для сбалансированного роста двусторонней торговли и подчеркнул необходимость сотрудничества в энергетике, инфраструктуре и оборонной промышленности.

Турецкий президент также отметил усилия Анкары по обеспечению мира и акцентировал внимание на важности восстановления разрушенных войной территорий Сирии, сектора Газа и Украины.

Эрдоган пригласил Такаити принять участие в саммите лидеров COP-31, который пройдет в Турции. На встрече присутствовали главы ключевых турецких министерств и ведомств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Газу крупнейшим в мире детским кладбищем. Во вторник турецкий лидер осудил нападения на торговые суда в Черном море. В сентябре глава государства призвал отменить право вето в Совбезе ООН.