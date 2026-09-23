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    Ле Пен переняла лексику русофобов ради высшей цели
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    ЕС потребовал от Украины реформ для выделения денег
    Эрдоган и Такаити обсудили восстановление Украины
    США не объяснили отказ в визе замглавы МИД Алимову
    23 сентября 2026, 09:53 • Новости дня

    Азия обогнала Европу по закупкам американского СПГ

    США второй месяц подряд экспортировали в Азию больше СПГ, чем в Европу

    Tекст: Мария Иванова

    Объем экспорта американского сжиженного природного газа в страны Азии в июле вновь превысил поставки в Европу на фоне ближневосточного конфликта.

    В июле 2026 года Соединенные Штаты экспортировали 14,7 млрд кубометров сжиженного природного газа, при этом основным направлением поставок стала Азия, передает ТАСС.

    Общий объем экспорта в июле снизился на 0,4% по сравнению с июнем, однако оказался на 18,7% больше показателей июля прошлого года. Основными покупателями американского газа стали Египет, Нидерланды, Индия, Япония и Италия.

    Доля поставок в азиатские страны достигла 38,8%, что обусловлено выбытием объемов из Катара и ОАЭ из-за кризиса на Ближнем Востоке. Отгрузки в Европу при этом снизились до 38,7%.

    Всего за первые семь месяцев текущего года экспорт СПГ из США составил 104,3 млрд кубометров, превысив прошлогодний показатель на 23%. Поставки на азиатский рынок выросли на 89%, а транспортировка газа в Африку увеличилась в 2,2 раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты S&P Global предсказали России выгоду от ограничений на экспорт американского СПГ.

    Весной аналитики спрогнозировали рекордный рост поставок сжиженного газа из США в европейские страны.

    Зимой Соединенные Штаты установили исторический рекорд по экспорту топлива по итогам прошлого года.

    22 сентября 2026, 01:11 • Новости дня
    Стубб призвал не слишком бояться Россию

    Финский президент Стубб призвал не бояться Россию

    Стубб призвал не слишком бояться Россию
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александер Стубб предостерег Европу от «чрезмерной реакции» на Россию, так как Москва не стремится к полномасштабной войне с НАТО.

    Стубб признает, что Европе необходимо подготовиться к «продолжающимся гибридным и диверсионным атакам», но предупреждает, что Европе не следует «чрезмерно реагировать», поскольку Москва стремится лишь повлиять на ЕС, чтобы тот снизил поддержку Украины, заявил он газете Politico.

    «Мы должны быть очень осторожны и понимать, что Россия пытается дестабилизировать и запугать Европу. И всякий раз, когда мы чрезмерно реагируем на гибридную атаку, они фактически выигрывают битву», – заявил Стабб на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Он добавил, что полномасштабная военная эскалация не отвечает интересам России.

    «Они будут продолжать запугивать, и нам просто нужно, как я уже сказал, сохранять хладнокровие и спокойствие в этой ситуации», – посоветовал финский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб в августе счел бездоказательными заявления о подготовке Россией нападения на НАТО, к тому же он усомнился в вероятности прямой агрессии Москвы против стран НАТО.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении на Европу чушью.


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    21 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением временно ослабить европейские нормы для топлива.

    Французский лидер предложил «в порядке исключения и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива», передает ТАСС. По его мнению, этот шаг поможет нарастить производство на нефтеперерабатывающих заводах.

    Помимо этого, Макрон призвал снизить ограничения на долю биотоплива в смесях, чтобы увеличить предложение дизеля на рынке. Накануне, 20 сентября, средняя стоимость дизельного топлива во Франции побила рекорд, достигнув 2,41 евро за литр.

    Ранее Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране. Глава государства потребовал от правительства полной мобилизации усилий для сдерживания стоимости бензина.

    На фоне рекордного удорожания горючего некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на использование рапсового масла.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    22 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Euractiv: Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Латвии выступили против инициативы Франции, Словакии и Люксембурга о снятии европейских санкций с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, пишет Euractiv.

    Европейское издание Euractiv сообщает о возникших разногласиях внутри объединения, передает «Интерфакс». «Санкции ЕС в отношении почти 3 тыс. человек и организаций, связанных с РФ, могут истечь к концу вторника из-за того, что Латвия заблокировала предложенный компромисс, связанный с двумя российскими предпринимателями», – пишет портал со ссылкой на дипломатов.

    Ранее Франция предложила снять ограничения с Алишера Усманова. В свою очередь Словакия и Люксембург выступили с аналогичной просьбой в отношении Михаила Фридмана. В обмен на уступку Париж и Братислава согласились продлить срок действия всего антироссийского санкционного режима с текущих шести месяцев сразу до трех лет.

    Накануне вечером страны ЕС не смогли прийти к консенсусу и перенесли обсуждение. Во вторник постоянные представители государств союза предприняли новую попытку провести письменную процедуру для окончательного урегулирования ситуации. Ожидается, что итоги голосования станут известны в середине дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.

    Позже послы государств ЕС отказались снимать ограничения из-за возражений премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отменить незаконные западные санкции против всех отечественных предпринимателей.

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    22 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    @ Antonio Sempere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Испания направила дополнительные силы полиции и военных на границу автономного города Сеута из-за угрозы масштабного прорыва мигрантов со стороны Марокко, пишет газета Espanol.

    Испанские власти приняли решение стянуть дополнительные силы к границе после того, как в марокканских горах заметили скопление сотен нелегалов, передает РИА «Новости». Накануне часть из них пыталась преодолеть пограничный забор, однако попытка оказалась безуспешной.

    «Сотрудники вооруженных сил и подразделений национальной полиции по борьбе с беспорядками были развернуты утром на пограничном переходе Бенсу на севере автономного города Сеута после предупреждения о возможной новой попытке массового прорыва через границу», – отмечает испанская газета Espanol.

    МВД Испании планирует и дальше наращивать полицейское присутствие в Сеуте и Мелилье. Особое внимание силовиков приковано к 23 сентября, на которое в Марокко назначены выборы.

    Ожидается, что усиленные меры безопасности сохранятся как минимум в течение ближайших недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля десятки тысяч африканских мигрантов прорвали пограничные заграждения испанской Сеуты.

    Национальный разведывательный центр Испании заблаговременно обнаружил угрозу масштабного кризиса.

    В начале сентября испанские власти установили причастность марокканских спецслужб к организации массового перехода нелегалов.

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    22 сентября 2026, 16:46 • Новости дня
    Литва заключила десятилетний контракт на закупку американского природного газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Литовская государственная компания Ignitis договорилась с американским производителем EQT о ежегодных поставках сжиженного природного газа для покрытия 40% потребностей населения страны.

    Литовская сторона впервые обеспечила гарантированные поставки топлива из Соединенных Штатов на столь длительный срок, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Obzor.lt. Новое соглашение начнет действовать в 2027 году и продлится до 2036 года.

    «В понедельник государственная энергетическая компания Ignitis подписала договор с американским производителем природного газа EQT. Этим Литва впервые обеспечила поставки газа из США на десятилетие, что означает большую стабильность цен для населения», – говорится в сообщении профильного министерства. В ценообразование контракта включен американский индекс Henry Hub для защиты от резких скачков стоимости на европейских биржах.

    Ежегодно республика будет получать по одной партии сырья объемом около одного ТВтч. Министр энергетики Лукас Савицкас уточнил, что снижение зависимости от европейского рынка поможет смягчить финансовые последствия для потребителей в случае неожиданных ценовых колебаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская компания «Нафтогаз» приступила к импорту американского сжиженного природного газа через терминал в литовском порту Клайпеда.

    Министерство энергетики США пригрозило Евросоюзу остановкой поставок топлива из-за жестких климатических требований.

    В прошлом году Венгрия подписала долгосрочный контракт на поставку газа с американской компанией Shell.

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    21 сентября 2026, 23:37 • Новости дня
    Finnair анонсировала прямой рейс из Европы длительностью почти сутки

    Finnair анонсировала прямой рейс из Хельсинки в Мельбурн

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская авиакомпания Finnair объявила о запуске 25 октября прямых рейсов из Хельсинки в Мельбурн, длительность которых превысит 20 часов из-за облета территории России.

    «Наш новый захватывающий маршрут, Мельбурн, который откроется в октябре, станет первым направлением Finnair в Австралии. <...> Начиная с 25 октября 2026 года вы можете ежедневно летать из Хельсинки в Мельбурн через Бангкок на наших самолетах Airbus A350», – сообщили на сайте авиакомпании.

    Там пояснили, что в Бангкоке будет совершаться техническая остановка для дозаправки на 1,5 часа, весь полет займет порядка 22 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД заявили о работе над перезапуском прямых рейсов с Токио и Сеулом. президент Вьетнама заявил о планах увеличить число авиарейсов в Россию. Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом.


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    21 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали почти до 900 долларов

    Биржевые цены на газ в европейских странах снизились почти до 900 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в европейских странах ускорили темпы снижения и опустились почти до отметки в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 956,1 доллара за тысячу кубометров, а к середине дня показатель снизился на 4,4% и составил 902,1 доллара, передает РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 943,7 доллара за тысячу кубометров.

    Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года на уровне 3892 доллара. После заметного спада котировки вновь начали расти в текущем году на фоне ближневосточного конфликта. В августе цены впервые за пять месяцев превысили 800 долларов, в начале сентября пробили отметку в 900 долларов, а на прошлой неделе ненадолго поднимались выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

    В конце лета отраслевые эксперты не исключали, что зимой стоимость энергоносителя может превысить 1200 долларов из-за возможных сложностей с заполнением европейских подземных хранилищ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца стоимость энергоносителя снизилась после исторического скачка.

    В начале сентября европейские газовые котировки превысили отметку в 900 долларов.

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    22 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Bloomberg: Литва может помешать сделке Трампа с Белоруссией по удобрениям

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение Вильнюса сохранить запрет на перевозку калийных удобрений через территорию Евросоюза может осложнить планы президента США Дональда Трампа по закупкам у Минска, пишет Bloomberg.

    Литовские власти не намерены пересматривать действующие ограничения на транспортировку белорусского калия, передают «Вести». Как пишет Bloomberg, сохранение жесткой санкционной политики способно сорвать крупное соглашение между Вашингтоном и Минском.

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что прибалтийская республика не видит поводов для смягчения позиции Евросоюза. «Мы рассматриваем это как вопрос двусторонних отношений, который нас напрямую не касается», – заявил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об отгрузке отечественной продукции в Соединенные Штаты.

    В конце прошлого года Литва отказалась пропускать белорусские удобрения через Клайпедский порт из-за сохранения санкций Евросоюза.

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    21 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Экс-начальника финской полиции безопасности обвинили в разглашении гостайны

    Yle: Экс-начальника финской полиции безопасности обвинили в разглашении гостайны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший руководитель полиции безопасности Финляндии Антти Пелттари предстанет перед судом по обвинению в раскрытии секретных сведений и превышении должностных полномочий, сообщил телерадиовещатель Yle.

    «Бывшему главе Supo Антти Пелттари вменяют разглашение тайны, связанной с нацбезопасностью, и злоупотребление служебным положением», – приводит РИА «Новости» сообщение Yle.

    По данным следствия, инцидент с раскрытием секретных сведений произошел в конце лета – начале осени 2020 года. Факты превышения должностных полномочий фиксировались на протяжении длительного времени: с июня 2012 года по конец 2023 года.

    Разбирательство по данному делу стартовало весной 2024 года. Тогда финские СМИ сообщали о расследовании контактов ведомства с предполагаемыми информаторами из России. Бывшего начальника спецслужбы подозревают в непринятии должных мер для ограничения доступа к засекреченным данным некоторых бывших сотрудников ведомства.

    Ранее бывший руководитель военной разведки Финляндии Георгий Алафузофф получил условный срок за хранение секретных документов.

    Новый глава финской полиции безопасности Юха Мартелиус назвал Россию главной угрозой для страны.

    Силы обороны Финляндии представили исследование о будущих вызовах безопасности государства.

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    21 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Полянский заявил об одержимости Европы идеей победить Россию

    Постпред при ОБСЕ Полянский: Европа одержима идеей победить Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейские политики одержимы идеей победы над Россией и не готовы отказаться от конфронтации.

    Полянский заявил, что европейские элиты не готовы менять курс на противостояние с Москвой, передает РИА «Новости». «Они просто одержимы идеей победить Россию. Эти элиты, находящиеся у власти в большинстве европейских стран, – те же самые элиты, которые на протяжении многих лет продвигали этот украинский антироссийский проект. Они заинтересованы в этом проекте», – сказал дипломат в подкасте East Meets West with Olga and Tara.

    Полянский отметил, что было бы наивно ожидать от европейских политиков изменения курса даже при осознании собственных ошибок. Он подчеркнул, что возможности для дипломатии появятся только в случае серьезных политических изменений и прихода к власти людей, понимающих опасность ситуации.

    Россия, по словам постпреда, сохраняет готовность к дипломатическому решению и предпочла бы мирную реализацию целей специальной военной операции. Однако при отсутствии такого сценария Москва намерена добиваться своих целей на поле боя. Дипломат добавил, что в Европе обеспокоены возможным успехом России, но не имеют четкого плана действий, руководствуясь лишь русофобией и желанием победы Украины.

    Полянский также рассказал, что на неформальные вопросы о том, как европейские коллеги представляют себе победу над военной державой, он получает лишь эмоциональные заявления. По его мнению, это не помогает найти выход из ситуации, созданной Европой, киевским режимом и его спонсорами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал Германию ярким примером доведения русофобии до крайностей.

    Дипломат предупредил о вероятности прямого столкновения с западными странами.

    Европейские политики питают иллюзии относительно возможности нанести Москве стратегическое поражение.

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    21 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

    BFMTV: При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взрыва и последующего пожара на фармацевтическом заводе на северо-западе Франции пострадал один человек, которого экстренно эвакуировали на вертолете, сообщил телеканал BFMTV.

    Взрыв на фармацевтическом предприятии Pharmasynthese в городе Сен-Пьер-лез-Эльбеф департамента Приморская Сена привел к возгоранию и ранению одного человека, передает РИА «Новости». Пострадавший был экстренно госпитализирован.

    «В понедельник, 21 сентября, взрыв вызвал пожар на заводе… Один человек получил ранения», – цитирует агентство сообщение французского телеканала BFMTV. Глава пожарно-спасательной службы департамента Эммануэль Менди уточнил, что раненого доставили на вертолете в ожоговое отделение местной больницы.

    Завод специализируется на производстве активных ингредиентов для фармацевтической отрасли. Как сообщили в муниципалитете, пламя удалось оперативно локализовать и потушить благодаря автоматической системе пожаротушения и быстрому прибытию спасателей. В региональной префектуре подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы для жителей окрестностей.

    В августе огонь охватил складское помещение химического предприятия в коммуне Гандранж.

    В июле владелец французского металлургического завода сгорел при тушении вызванного молнией пожара.

    В 2024 году в департаменте Приморская Сена вспыхнул пожар на нефтеперегонном заводе.

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    22 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Политика в Латвии решили проверить из-за полученных от отца из России денег

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецслужбы Латвии начали расследование в отношении лидера партии «Суверенная власть» Юлии Степаненко из-за крупных финансовых подарков от родственника из России.

    Бюро по защите конституции Латвии начало проверку в отношении лидера партии «Суверенная власть» Юлии Степаненко из-за получения 419 тыс. евро от ее отца, проживающего в России, передает РИА «Новости». Директор бюро Эгилс Звиедрис отметил, что ведомство проинформировало Совет национальной безопасности и высших должностных лиц страны о возможных рисках.

    «Бюро по защите конституции проводит собственное расследование в рамках своей компетенции. Бюро проинформировало Совет национальной безопасности и высших должностных лиц страны, потому что речь идет о рисках, связанных с национальной безопасностью», – заявил Звиедрис. При этом он отказался раскрывать детали, сославшись на презумпцию невиновности и необходимость соблюдения законных процедур.

    Ранее министр юстиции Латвии Эдвардс Смилтенс обратился в спецслужбы с просьбой проверить Степаненко. В своей декларации за 2022 год депутат указала почти 240 тыс. евро как подарок от отца, а в 2024 году задекларировала полученную от него квартиру в Риге стоимостью 180 тыс. евро. Сама Юлия Степаненко отказалась объяснять происхождение средств, сославшись на право на неприкосновенность частной жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники органов государственной безопасности Латвии обыскивали книжные магазины сети Mnogoknig из-за продажи литературы на русском языке.

    Новый премьер-министр страны Андрис Кулбергс заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией.

    Ранее Служба госбезопасности Латвии завела уголовное дело на депутата латвийского сейма Алексея Росликова за выступления против дискриминации русскоязычных.

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    21 сентября 2026, 20:09 • Новости дня
    Кабмин Чехии утвердил проект бюджета с дефицитом 18 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2027 год, предусматривающий дефицит в размере около 18 млрд долларов и рост расходов на оборону.

    Правительство Чехии утвердило проект государственного бюджета на 2027 год, дефицит которого составит 386 млрд крон, или около 18 млрд долларов, передает ТАСС. Документ предполагает снижение дефицита на три миллиарда крон по сравнению с первоначальным предложением министерства финансов, озвученным в начале сентября.

    Доходы государственной казны запланированы на уровне 2,199 трлн крон (примерно 104 млрд долларов). Расходы при этом составят 2,585 трлн крон (около 122 млрд долларов). Проект бюджета теперь должен пройти процедуру утверждения в парламенте.

    В документе заложено существенное увеличение финансирования ключевых социальных сфер. Планируется повысить расходы на систему здравоохранения, образование, а также увеличить размер пенсионных выплат. Кроме того, оборонные траты страны в следующем году должны вырасти до 2% от ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Минфин Чехии предложил принять дефицит бюджета на 2027 год в размере 389 млрд крон.

    Весной чешский премьер-министр Андрей Бабиш признал отставание страны от целевых показателей оборонных трат НАТО.

    В июле вооруженные силы республики пополнились последним из 42 переданных Берлином танков Leopard 2A4.

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    22 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Норвегия потратила 11 млн долларов на возврат домой 6000 украинских беженцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Норвегии выплатили более 11 млн долларов украинским беженцам в качестве финансовой поддержки для добровольного возвращения на родину, сообщил глава отдела норвежского иммиграционного управления (UDI) Вильбеке Йергенсен.

    С 2022 года Норвегия потратила около 11 млн долларов на мотивацию украинских беженцев к возвращению домой, передает РИА «Новости». Йергенсен в интервью порталу Nettavisen пояснила, что программа включает выплаты для покрытия расходов на дорогу и обустройство по прибытии.

    «На сегодняшний день 6047 украинцев уехали с субсидией для возвращающихся на родину. Они получают по 2500 крон (265 долларов) поддержки на оплату самой поездки домой и еще 15 тыс. крон (1590 долларов) в качестве субсидии для возвращающихся на родину», – заявила она.

    Субсидия доступна беженцам и членам их семей с видом на жительство в Норвегии. Всего с начала конфликта в страну прибыли более 100 тыс. украинцев, из которых около 29 тысяч составляют совершеннолетние мужчины.

    Депутат норвежского парламента Эрленд Виборг выразил сомнения в целесообразности таких выплат. Он отметил, что крупные субсидии могут привлечь мигрантов, рассматривающих Норвегию лишь как источник дохода, и добавил, что Партия прогресса намерена провести проверку данной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Норвегии отменило коллективную защиту для украинских мужчин призывного возраста.

    Власти Ирландии также подготовили механизм прямых финансовых выплат для возвращения беженцев на родину.

    МВД Чехии запустило аналогичный пилотный проект по оплате билетов домой для украинских переселенцев.

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    22 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Химический гигант Ineos остановил три завода в Англии из-за высоких цен на газ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Химическая корпорация Ineos приостанавливает работу трех своих заводов в Англии из-за экстремально высоких цен на природный газ, сообщает Би-би-си со ссылкой на владельца промышленной группы британского бизнесмена Джима Рэтклиффа.

    Рэтклифф заявил о закрытии производств из-за неконкурентоспособности в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС. «Нас вынуждают законсервировать некоторые из самых эффективных производств в Европе, но при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в восемь раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать», – сказал владелец промышленной группы.

    На заводах в Халле выпускают сырье для лекарств, косметики, одежды, взрывчатки и стройматериалов. Газ является критически важным компонентом для этих процессов. Остановка затронет около тысячи человек, включая 245 непосредственных сотрудников предприятий.

    Во время простоя рабочие места будут сохранены. За этот период Ineos планирует заключить долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа из США, что может занять до года. Два завода уже прекратили работу, третий остановится в ближайшие дни.

    Напомним, стоимость газа в Европе достигла пятимесячных максимумов.

    Упадок британской химической отрасли поставил под угрозу выпуск стратегически важных товаров.

    Темпы закрытия химических мощностей в регионе выросли в шесть раз.

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