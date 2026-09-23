Страны G4 признали неспособность Совбеза ООН поддерживать мир

Индия, Бразилия, Германия и Япония призвали к срочной реформе Совбеза ООН

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министры иностранных дел Индии, Бразилии, Германии и Японии сделали совместное заявление на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

В документе отмечается, что усложнение геополитической обстановки сделало реформу Совбеза крайне необходимой.

«В настоящее время Совет Безопасности ООН не способен эффективно выполнять свою основную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности», – подчеркнули дипломаты. Они добавили, что представительность, легитимность, авторитет и эффективность органа находятся под вопросом.

Государства «четверки» объяснили недостатки Совбеза его устаревшей архитектурой, которая существует уже восемь десятилетий. По их словам, она не отражает современные геополитические реалии и мешает решать текущие и будущие проблемы.

Представители четырех стран заявили, что расширение состава Совета Безопасности должно стать центральным элементом реформы. Они подчеркнули необходимость более широкого представительства стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на Генассамблее обвинил ООН в неспособности предотвращать вооруженные конфликты и решать ключевые международные задачи.