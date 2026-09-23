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    США не объяснили отказ в визе замглавы МИД Алимову
    23 сентября 2026, 09:59 • Новости дня

    Страны G4 признали неспособность Совбеза ООН поддерживать мир

    Индия, Бразилия, Германия и Япония призвали к срочной реформе Совбеза ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Безопасности ООН в настоящее время не способен должным образом выполнять свою задачу по поддержанию мира и безопасности. Об этом заявили министры иностранных дел Индии, Бразилии, Германии и Японии (G4) по итогам встречи в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Министры иностранных дел Индии, Бразилии, Германии и Японии сделали совместное заявление на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что усложнение геополитической обстановки сделало реформу Совбеза крайне необходимой.

    «В настоящее время Совет Безопасности ООН не способен эффективно выполнять свою основную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности», – подчеркнули дипломаты. Они добавили, что представительность, легитимность, авторитет и эффективность органа находятся под вопросом.

    Государства «четверки» объяснили недостатки Совбеза его устаревшей архитектурой, которая существует уже восемь десятилетий. По их словам, она не отражает современные геополитические реалии и мешает решать текущие и будущие проблемы.

    Представители четырех стран заявили, что расширение состава Совета Безопасности должно стать центральным элементом реформы. Они подчеркнули необходимость более широкого представительства стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на Генассамблее обвинил ООН в неспособности предотвращать вооруженные конфликты и решать ключевые международные задачи.

    22 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    @ Stefan Jeremiah/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал строгий дресс-код на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, появившись среди мировых политиков в мешковатой одежде.

    Во вторник политик прибыл в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке в кроссовках и пиджаке, который оказался ему явно велик, передает РИА «Новости». Из-за длинных рукавов гостю приходилось постоянно их поправлять.

    Абсолютное большинство участников мероприятия традиционно отдают предпочтение строгим темным костюмам, светлым рубашкам и классическим туфлям. Однако Зеленский предпочел надеть черную рубашку без галстука и брюки, собиравшиеся складками над спортивной обувью.

    Члены сопровождающей делегации также отказались от официального стиля. Один из представителей команды пришел на встречу в обычной ветровке.

    Напомним, президент США Дональд Трамп не внес Зеленского в расписание встреч на полях Генассамблеи ООН.

    В прошлом году Белый дом поинтересовался у украинских чиновников о наличии делового костюма для переговоров.

    Французские журналисты сравнили образ украинского лидера на саммите НАТО с диджеем.

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    22 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил о необходимости пересмотра предвзятой позиции ООН по украинскому конфликту после смены генерального секретаря организации.

    Россия планирует требовать от будущего генерального секретаря ООН изменения предвзятого отношения к конфликту на Украине, подчеркнул Алимов в интервью РИА «Новости». По его словам, текущая позиция секретариата, сформировавшаяся при Антониу Гутеррише, не соответствует нормам организации.

    «Мы будем добиваться от нового генсекретаря пересмотра укоренившейся при его предшественнике предвзятой линии секретариата, которая противоречит положениям Устава ООН», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Дипломат констатировал провал работы Организации Объединенных Наций на данном направлении. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего руководителя всемирной организации.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    22 сентября 2026, 21:59 • Новости дня
    Стубб заявил о намерении Финляндии войти в Совбез ООН

    Стубб: Финляндия будет баллотироваться в непостоянные члены Совбеза ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финская сторона намеревается побороться за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2029 по 2030 год, заявил президент страны Александр Стубб.

    «Моя страна, Финляндия, заинтересована в успехе Организации Объединенных Наций и будет продолжать активно участвовать в ее работе. Поэтому мы выдвигаем свою кандидатуру на выборах в Совет Безопасности на 2029-2030 годы», – заявил Стубб, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что республика намерена уделять первостепенное внимание вопросам поддержания мира, благополучию людей и развитию партнерских отношений.

    По его словам, финская сторона стремится к процветанию народов и твердо верит в необходимость диалога и международного сотрудничества.

    Ранее МИД России одобрил вхождение Киргизии в непостоянный пул Совета Безопасности ООН.

    В августе Стубб уклонился от прогноза по возобновлению диалога с Россией.

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    22 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Гутерриш с трибуны ГА ООН признал гибель мирных россиян при украинских атаках
    Гутерриш с трибуны ГА ООН признал гибель мирных россиян при украинских атаках
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал факты гибели мирных жителей на российской территории из-за украинских атак.

    Гутерриш, выступая на Генеральной Ассамблее организации, обратил внимание международного сообщества на ситуацию с гражданским населением России в ходе конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мирные жители продолжают гибнуть далеко от линии фронта… в некоторых районах России. Дома, энергетические и водные системы, а также транспорт неоднократно подвергаются атакам, создавая угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии», – подчеркнул он.

    Генсек ООН отметил, что удары по инфраструктуре несут опасность не только для местных жителей. По его словам, такие действия создают серьезные риски для мировых логистических цепочек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Организация Объединенных Наций потребовала остановить атаки на мирное население после удара украинских войск по Краснодарскому краю.

    Ранее Антониу Гутерриш решительно осудил удары украинских беспилотников по территории России.

    В июне российские дипломаты обвинили генсека ООН в замалчивании информации о жертвах среди детей при обстрелах со стороны ВСУ.

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    22 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    МИД: Россия поможет в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша

    МИД: Россия будет участвовать в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша

    МИД: Россия поможет в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании ООН после завершения полномочий генерального секретаря Антониу Гутерриша.

    Российские дипломаты готовятся к серьезным преобразованиям внутри структуры Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». «Потребуется большая работа над ошибками, мы будем в ней активно участвовать. Каковы будут ее итоги – покажет время», – подчеркнул Алимов.

    Ранее дипломат сообщил, что Москва потребует от нового генерального секретаря ООН пересмотра предвзятой линии по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ожидает от будущего руководителя устранения недочетов нынешнего руководства.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов констатировал провал работы ООН на украинском направлении.

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    23 сентября 2026, 03:36 • Новости дня
    МИД: Действия Гутерриша на посту генсека подорвали доверие к ООН
    МИД: Действия Гутерриша на посту генсека подорвали доверие к ООН
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Действия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша серьезно подорвали доверие к всемирной организации, сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в преддверии участия российской делегации в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    По словам дипломата, на предстоящей встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с генсеком ООН в Нью-Йорке российская сторона намерена указать на неудовлетворительные итоги работы Гутерриша. Вместо обмена мнениями Москва будет вынуждена акцентировать внимание на проблемах, передает ТАСС.

    «Работа португальца запомнится регулярными превышениями полномочий, отходом от соблюдения базовых норм и принципов Устава ООН, хранителем которых призван выступать генеральный секретарь», – подчеркнул Логвинов.

    Он добавил, что деятельность Гутерриша сопровождалась ангажированными политическими заявлениями и практическими шагами без консультаций с государствами-членами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании ООН после ухода Антониу Гутерриша.

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в заявлениях генерального секретаря об инциденте в Буче.

    Ранее российский министр обвинил руководителя международной организации в откровенном подыгрывании западным странам.

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    22 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Генсек ООН раскрыл прибыль западного бизнеса от конфликта на Украине

    Гутерриш: Нефтяники Запада заработали 500 млрд долларов на конфликте на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал западные нефтяные компании за извлечение сверхприбылей на фоне украинского кризиса.

    Пять крупнейших западных нефтяных компаний заработали почти полтриллиона долларов после начала конфликта на Украине. Об этом Гутерриш заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает РИА «Новости».

    «На протяжении десятилетий крупный нефтяной бизнес относился к атмосфере как к открытой канализации – и наживался на последствиях», – заявил генсек с трибуны.

    Гутерриш подчеркнул, что в то время как корпорации получали сверхдоходы, рядовые потребители столкнулись с резким ростом расходов на электроэнергию, продукты питания и страховые услуги.

    Озвученная сумма совпадает с оценками международной организации Global Witness. По данным экспертов, гиганты ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies в период с февраля 2022 года по январь 2026 года суммарно получили около 467 млрд долларов прибыли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Ранее министры финансов шести государств Евросоюза инициировали введение налога на сверхприбыль нефтяных корпораций. В то же время доходы России от экспорта углеводородов за время спецоперации превысили 883 млрд евро.

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    22 сентября 2026, 21:09 • Новости дня
    В МИД объяснили отказ генсека ООН от поездок в Россию

    МИД: Визиты Гутерриша в Россию прекратились из-за предвзятости по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перестал посещать Россию из-за ангажированных оценок украинского кризиса, заявил замглавы МИД Александр Алимов.

    Поездки Гутерриша в Россию прекратились из-за его предвзятой позиции по ситуации на Украине, сообщил Алимов в интервью РИА «Новости». «До недавнего времени была практика ежегодной организации визитов в нашу страну лично генсекретаря – до тех пор, пока он и его ближайшие соратники не перешли все границы ангажированности в публичных оценках ситуации вокруг Украины», – заявил дипломат.

    По словам замминистра, у чиновников международной организации нет права на подобную позицию. Устав ООН требует от них сохранения беспристрастности, отметил Алимов.

    Ранее заместитель главы МИД России Александр Алимов назвал позицию Антониу Гутерриша предвзятой. По его словам, Москва никогда не рассматривала его в качестве серьезного переговорщика.

    Алимов также сообщил, что российская сторона потребует от будущего руководителя организации изменения отношения к украинскому конфликту.

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    22 сентября 2026, 12:06 • Новости дня
    Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче

    Лавров: Генсек ООН откровенно путается в своих показаниях по Буче

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на противоречия в заявлениях уходящего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша относительно инцидента в Буче.

    Выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0», Лавров раскритиковал позицию ООН по Буче, передает ТАСС.

    «Уходящий глава Секретариата ООН, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях», – заявил Сергей Лавров.

    По словам министра, Антониу Гутерриш то ссылается на секретность списков погибших и внутренние правила, то полностью отрицает наличие подобной информации. Лавров добавил, что Москва больше не рассчитывает на конструктивное содействие со стороны Секретариата ООН. Саму инсценировку убийства мирных жителей глава МИД счел самым циничным фарсом.

    Российские войска покинули Бучу 30 марта 2022 года в качестве жеста доброй воли на фоне стамбульских переговоров с Украиной. На следующий день уход военных публично подтвердил мэр города. Лишь спустя несколько суток западные телеканалы распространили кадры с телами на улицах. По факту провокации в России возбудили уголовное дело о дискредитации армии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Антониу Гутерреша в нарушении принципа нейтралитета.

    Согласно данным России, власти Украины использовали тела убитых боевиков в Буче для создания масштабной фальсификации.

    Ранее Сергей Лавров указал на уклонение руководства ООН от предоставления списков жертв инцидента.

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    23 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН
    Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН
    @ russiaun

    Tекст: Дарья Григоренко

    Делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Отмечается, что правительственный борт преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет всех стран за 12 часов 45 минут, передает ТАСС.

    Центральным событием визита станет выступление Лаврова на общеполитической дискуссии, которое запланировано на 26 сентября.

    Ранее в Госдепе сообщили, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио 23 сентября в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о запланированной на 23 сентября встрече.

    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение ситуации вокруг Украины.

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    22 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Президент Бразилии констатировал исторический провал ООН

    Президент Бразилии Лула да Силва констатировал исторический провал ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на Генассамблее обвинил ООН в неспособности предотвращать вооруженные конфликты и решать ключевые международные задачи.

    Выступая на открытии сессии, глава государства подверг резкой критике работу международного института, передает РИА «Новости». «ООН проваливается в решении одной из своих ключевых задач – в освобождении человечества от бича войны. Доверие к ней никогда не было настолько низким», – подчеркнул политик.

    Он также добавил, что Совет Безопасности не справляется со своими прямыми обязанностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва указал на утрату Организацией Объединенных Наций способности предотвращать глобальные конфликты.

    В начале сентября президент России Владимир Путин призвал повысить эффективность работы всемирной организации.

    Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил о риске глобальной катастрофы из-за повсеместного нарушения Устава ООН.

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    22 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    МИД: Россия рассмотрит визит нового генсекретаря ООН в Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов сообщил, что российская сторона рассмотрит возможность визита следующего генерального секретаря ООН в Москву.

    Россия намерена рассмотреть вопрос о приглашении с визитом в Москву следующего генсека ООН. Об этом Алимов сообщил в интервью РИА «Новости».

    Ожидается, что новый глава международной организации приступит к своим обязанностям 1 января 2027 года. На первых этапах работы ему предстоит сформировать собственную команду и провести встречи с представителями стран-участниц в Нью-Йорке.

    «После этого будем прорабатывать вопрос о приглашении главы секретариата и его сотрудников в российскую столицу», – сказал Алимов.

    Ранее Алимов назвал позицию нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой. Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона будет добиваться от нового генсекретаря ООН пересмотра линии по Украине.

    А постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду на объективность будущего руководителя.

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    22 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    МИД усомнился в посреднической роли ООН по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов выразил сомнения в способности ООН стать посредником для мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Алимов выразил скепсис относительно способности Организации Объединенных Наций выступить посредником между Москвой и Киевом. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА «Новости».

    «В посреднической роли ООН применительно к украинскому кризису сейчас есть большие сомнения», – заявил Алимов.

    По словам представителя министерства, повестка международной организации включает множество других значимых вопросов, помимо ситуации на Украине.

    Дипломат подчеркнул, что текущие условия делают посредничество ООН в мирном урегулировании маловероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов констатировал провал работы ООН на украинском направлении.

    Дипломат заявил об отсутствии у Москвы доверия к Антониу Гутерришу в качестве серьезного переговорщика.

    Россия потребует от нового генерального секретаря пересмотра предвзятой линии организации.

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    22 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Reuters: Создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН

    DeepSeek и Moonshot пригласили на заседание Совета Безопасности ООН по ИИ

    Китайские разработчики искусственного интеллекта DeepSeek и Moonshot приглашены поучаствовать в брифинге для членов Совета Безопасности ООН, сообщает Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, китайские компании примут участие в обсуждении рисков, связанных с искусственным интеллектом.

    Заседание Совбеза ООН, посвященное этой теме, запланировано на 23 сентября. Ожидается, что на нем также выступят генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и представители руководства компании Anthropic.

    Впервые Совет Безопасности ООН провел заседание по вопросам искусственного интеллекта в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман спрогнозировал наступление антиутопии в случае контроля над мощным ИИ со стороны одного лица.

    В начале месяца президент компании Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего искусственного интеллекта».

    В январе 2025 года американским конгрессменам запретили использовать китайскую нейросеть DeepSeek.

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    22 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    МИД назвал провальной работу ООН на украинском направлении

    Замглавы МИД Алимов констатировал провал работы ООН на украинском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов заявил о необходимости кардинального переосмысления деятельности Организации Объединенных Наций в отношении украинского кризиса.

    Дипломат отметил, что текущие результаты усилий всемирной организации оставляют желать лучшего, передает РИА «Новости».

    «Мы рассчитываем на кардинальное переосмысление ооновской работы на украинском направлении, которую на сегодня следует считать очевидно провальной», – сказал Александр Алимов.

    Представитель ведомства обратил внимание на строгие критерии отбора кандидатов на должность генерального секретаря ООН. Будущий руководитель должен обладать солидным дипломатическим опытом, высоким авторитетом и качествами эффективного администратора.

    По словам замминистра, Москве крайне важно, чтобы новый глава Секретариата придерживался беспристрастных подходов и строго соблюдал принципы Устава ООН. Он должен продвигать объединительную повестку, опираясь исключительно на решения государств-членов и не навязывая собственные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию генерального секретаря ООН по украинскому кризису предвзятой.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от нового генсека.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от будущего главы секретариата исправления ошибок нынешнего руководства.

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