Россия и Белоруссия решили обсудить в ООН новую Евразийскую хартию

Россия и Белоруссия созовут 25 сентября встречу в ООН для работы над Евразийской хартией многообразности и многополярности в XXI веке, передает ТАСС.
Мероприятие приурочено к Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.
«На 25 сентября мы и наши белорусские коллеги созываем встречу высокого уровня в целях реализации инициативы разработки Евразийской хартии многообразности и многополярности в XXI веке, что ознаменует собой официальный запуск работы над данным документом», – подчеркнул Логвинов.
Российскую делегацию на Неделе высокого уровня в Нью-Йорке возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пять государств, включая Россию, приняли решение о начале совместных консультаций по созданию Евразийской хартии, строящейся по принципам многообразия и многополярности.